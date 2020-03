El Consejo de Ministros recibe las polémicas leyes de Celaá y del ‘sí es sí’

El anteproyecto de ley de libertad sexual y contra las violencias sexuales que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros incluirá nuevos delitos en el Código Penal y modificaciones en las penas, que serán «proporcionales y eficaces», ha avanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero.

«Las penas de acoso suben todas», ha explicado Montero. La titular de Igualdad ha adelantado que la ley «amplía el foco» de los delitos recogidos en el Código Penal, de manera que se puedan perseguir todas las agresiones sexuales, y elimina la diferencia entre abuso y violación y pone el consentimiento en el centro, tal como exigía el Convenio de Estambul.

«Hay penas que suben, hay penas que cambian muy mínimamente y sobre todo lo importante no es el número de penas, sino que amplía el foco, que se consideran violencias machistas muchas cosas que no se consideraban», ha añadido Montero, que no ha precisado cuáles serán esos nuevos delitos.

Es una ley «trabajada, rigurosa y pionera a nivel internacional», ha subrayado, que reconoce por primera vez que las violencias sexuales son violencias machistas. «El cambio del Código Penal lo que busca es no solamente reconocer y llamar a las cosas por su nombre, sino que los jueces, cuando lleguen los momentos de juzgar los casos, lo vean con claridad para que no pueda pasar que apliquen una pena menor a la que corresponde a una situación», ha destacado.

Una ley retocada

Montero ha asegurado este lunes que el borrador que llevará al Consejo de Ministros está «bastante depurado» después de las aportaciones que ha recibido de los distintos ministerios y que éstos podrán seguir contribuyendo una vez se apruebe el anteproyecto, que también recibirá previsiblemente modificaciones en su tramitación parlamentaria.

Si bien, El Mundo y El Confidencial informan de que el anteproyecto ha tenido que ser supervisado por Carmen Calvo, exresponsable de las políticas feministas del Gobierno de Sánchez, hasta el punto de que vicepresidencia y el Ministerio de Justicia han tenido que subsanar «errores» en el texto presentado por Igualdad.

El anteproyecto de ley de libertad sexual era un punto clave del acuerdo entre socialistas y Unidas Podemos, aunque no ha estado exento de diferencias como se puso de manifiesto hace unos días cuando Justicia no se dio toda la celeridad que exigía Igualdad para revisar el texto con el objetivo de que estuviera listo para esta semana coinciendo con la celebración del Día de la Mujer el 8 de marzo.

Por otra parte, el PP, a través de Cuca Gamarra, ha mostrado su «preocupación» por la inseguridad jurídica del texto de la ley de libertad sexual puesto que con las reformas en el ámbito penal “es exigible la máxima seguridad porque los defectos jurídicos a quienes más perjudican son a las víctimas”

La ‘ley Celaá’, otro texto polémico

Y en su reunión de este martes, el Consejo de Ministros aprueba por segunda vez el proyecto de ley educativa con el que la ministra Isabel Celaá quiere derogar la Lomce, aunque a diferencia del pasado febrero esta vez el documento podrá llegar al Congreso para su debate parlamentario.

El proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), también conocido como ‘ley Celaá’ -como pasa con la Lomce o «ley Wert»-, vuelve a aprobarse sin cambios y será en el Congreso y Senado, con la presentación de enmiendas de los diversos partidos, cuando se pueda consensuar alguna variación.

Entre los principales puntos de la nueva ley se encuentra que los estudiantes de Primaria y ESO cursarán una materia de Educación en valores cívicos y éticos mientras que la Religión no contará en la nota media en el acceso a la Universidad o para becas y no será obligatorio cursar una materia alternativa para quien no la escoja.

Desaparecen definitivamente las pruebas de final de etapa o «reválidas» de la Lomce pero habrá pruebas de diagnóstico al finalizar Primaria y la ESO.

Para la obtención y el mantenimiento de unidades concertadas se quita el término «demanda social» y se priorizará a los centros que apliquen el principio de coeducación y no separen al alumnado por género u orientación sexual.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que retire la reforma educativa por «imponer» esta reforma que está hecha «de espaldas» a la mitad de la representación parlamentaria y de la sociedad española.

«Están a tiempo de retirar ese proyecto de ley y que nos sentemos con toda la comunidad educativa a trabajar», ha afirmado, tras asegurar que el PP tiene «la mano tendida» para llegar pactar una reforma en base a un decálogo de puntos «por la libertad educativa».

En declaraciones este martes en La 1, Gamarra ha insistido en la misma idea al denunciar que la reforma educativa del Gobierno “no garantiza la pluralidad y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, que recoge la Constitución, y tampoco cuenta con el amplio consenso social que esta ley tiene que tener”.

El PP, añade, propone hablar de “un único sistema educativo y no de 17 y que la alta inspección cumpla su objetivo de no adoctrinamiento”.