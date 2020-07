El coronel de La Legión Enrique de Vivero, en «Buenos días, España»: «El ‘lobby gay’ busca subvenciones y ayudas sin tener que trabajar»

El coronel de La Legión Enrique de Vivero ha pasado un viernes más por los micrófonos de «Buenos días, España», el programa de Radio Cadena Española que conduce y dirige Santiago Fontenla, donde defendió la postura de Vox con respecto al Ingreso Mínimo Vital (IMV). «Vox estaba de acuerdo con la ayuda, pero condicionada a un horizonte temporal y a una contraprestación laboral. El IMV no puede ser una prestación vitalicia ni puede convertirse en una pensión anticipada», defendió el coronel de Vivero

.

Advirtió que el Ingreso Mínimo Vital provocaría más economía sumergida. «Volverá a aflorar el dinero negro, ya que habrá personas que además de cobrar la ayuda realizarán trabajos sin declarar esos ingresos al fisco», dijo.

En «Buenos días, España» también se abordó el comunicado de una treintena de organizaciones y colectivos LGTBI reclama una Renta Básica al Gobierno para que cubra las necesidades del colectivo tras la pandemia del coronavirus. La idea que defienden estos colectivos es «una Renta Básica con perspectiva de género», tal y como reclama el movimiento feminista.

Esta prestación que demanda el colectivo LGTBI en España, tendría como finalidad un acceso a la renta básica con la condición de ser homosexual.

Enrique de Vivero no se anduvo por las ramas: «Lo que busca el ‘lobby gay’ es conseguir subvenciones y ayudas sin tener que trabajar. Todas estas ayudas y subvenciones lo único que consiguen es un aumento de impuestos para las personas que trabajan, que cada vez son menos.

El problema no es el homosexual o la lesbiana, que son conductas igual de respetables que las de los heterosexuales; el problema es el grupo de presión, ese lobby LGTBI que utiliza a estas personas para conseguir subvenciones para estas asociaciones, subvenciones que pagamos todos y gastan ellos según sus intereses», subrayó.

«Cuando salgo a la calle no me dedico a anunciar si soy heterosexual o si me acuesto con mi mujer todos los días», apostilló el coronel de La Legión.

También se refirió al cambio de los objetivos políticos de la izquierda desde la caída del muro de Berlín. «A la izquierda, en particular a la española, se le acabó hace tiempo lo de la lucha de clases y la defensa del obrero. Ahora busca otros territorios donde captar votos y lo que hace es enfrentar a homosexuales y lesbianas con heterosexuales, lo que hace es enfrentar a blancos con personas de color, a hombres contra mujeres, a creyentes contra no creyentes. La izquierda busca el enfrentamiento en la sociedad, ya que no tiene otra bandera que enarbolar», lamentó.

Para ilustrar la elasticidad moral de la izquierda se refirió a las «burlas y mofas» de algunos de sus representantes contra las personas de raza negra que pertenecen a Vox.

También subrayó que el partido de Abascal fue el primero que impulsó la causa contra los independentistas catalanes y defendió la centralización de las competencias en materia penitenciaria «para no depender del color político del partido que gobierna en esa comunidad», lo que a su juicio provoca «desigualdad entre los españoles, lo que va en contra de la Constitución».

«El magistrado Manuel Marchena, al que tengo en alta estima y que es hijo de un capitán legionario que tuve el gusto de conocer y tratar en el Sahara, cuando yo era teniente en el Tercer Tercio de La Legión, no sé atrevió a aplicar el artículo 36.2 del Código Penal, que habría obligado a los condenados a cumplir la mitad de la condena antes de acceder al tercer grado. Desconozco cuáles fueron las razones por las que no se aplicó el citado artículo», manifestó por último el coronel de Vivero.