El Corte Inglés naufraga con ‘Plus’ el servicio para comp…

25 de diciembre de 2020 (18:21 CET)

Corte Inglés afrontaba esta Navidad la primera gran prueba de fuego de Plus, el servicio con el que pretendía competir con Amazon Prime: envíos rápidos e ilimitados a cambio de una tarifa anual de 19.95 euros. La aplicación se lanzó en septiembre y con la llegada de las fiestas arreciaron las críticas: productos que no llegan en el tiempo prometido y promesas de descuentos que luego no se cumplen.

Solamente hace falta echar un repaso a las redes sociales para ver el descontento existente entre los clientes. Uno de los consumidores que expresó su descontento en redes sociales lamentaba que el paquete solicitado no había llegado a tiempo para ser entregado estas Navidades.

Las comparaciones son odiosas: “En cambio, por un error mío, Amazon me envió hoy un pedido a la oficina cuando estaba cerrada. Pues bien, ellos mismos me llamaron y se ofrecieron a traerlo a mi domicilio en su lugar. Es duro, pero no hay color”.

En cambio, por un error mío, Amazon me envió hoy un pedido a la oficina cuando estaba cerrada. Pues bien, ellos mismos me llamaron y se ofrecieron a traerlo a mi domicilio en su lugar. Es duro, pero no hay color… — Miguel Ángel Uriondo (@uriondo) December 24, 2020

La crítica no es un hecho aislado. Otro usuario lamenta los costes ocultos que tiene el servicio con las devoluciones de productos. «No merece la pena hacerse cliente de El Corte Inglés Plus. Hay productos que si los quieres devolver te cobran cargos de devolución, una copia mala de Amazon Prime», avisa.

De este modo, los clientes dejan claro que el servicio de El Corte Inglés todavía no está al nivel de Amazon. «Yo quería apoyar a El Corte Inglés […] hace bien bastantes cosas. Pero esto no. No todavía. Avisadme cuando ya se hayan arreglado».

El lío de El Corte Inglés con los descuentos

Sin embargo, la mayoría de críticas contra El Corte Inglés Plus llegan motivadas por un descuento que la compañía prometió a cambio de contratar el servicio. «Llevo reclamando el descuento del código del 10% del servicio El Corte inglés Plus y no me lo enviáis! Y pretendéis vender el servicio por 20 euros? ¿Un servicio tan pésimo! ¡Reclamo y nada aún sigo esperando! Una vergüenza servicio plus».

@elcorteingles A ver Cuándo van a dar respuesta a los clientes que contratamos «El Corte inglés plus» y no hemos recibido el código promocional del 10%??? Se abre un caso y a los dos días lo cierran sin respuesta alguna, pues vamos a ver si respondéis al segundo caso. pic.twitter.com/Kkn0ehXCs3 — Jairo Serrano (@jairodsl) December 22, 2020

Así, en plena oleada de indignación, otro usuario zanja: «Tarifa plana Plus de El Corte Inglés, te la cobran y no puedes usar dicha tarifa. ¿Timo o tomadura de pelo?».

La aplicación del El Corte Inglés copia los atributos de Amazon

El Corte Inglés se ha inspirado en la estrategia de éxito de Amazon en España para diseñar su aplicación. De igual forma que la compañía norteamericana, ofrece un servicio de tarifa plana para que los clientes puedan disfrutar de envíos ilimitados y ventajas con el abono de una tasa anual.

El precio de salida de la aplicación es de 19,95 euros. El objetivo es ofrecer un plan más económico que la compañía de Jeff Bezos que oferta el servicio de Amazon Prime por 36 euros al año. Sin embargo, la aplicación americana también incluye una herramienta de streaming para ver series y películas.

Paradójicamente, el coste que ha marcado la compañía de Marta Álvarez es el mismo con el que Amazon captó a buena parte de sus clientes en sus primeros pasos del servicio de pago. La oferta promocional de Amazon concluyó en agosto de 2018, cuando el precio prácticamente se duplicó.