El desgobierno socialcomunista en el Ayuntamiento de Gijón

El Gobierno social-comunista al frente del Ayuntamiento de Gijón, está llevando a esta “Villa Marinera”, a la ruina y dejadez más grande que hemos tenido los gijoneses en la historia moderna.

Es más que evidente que quieren destruir la Ciudad y quieren someterla a su ideología, tratando de romper con todo lo anterior en lugar de construir para mejorar lo que existe. Necesitan una sociedad dividida, débil, enferma, carente de valores, para instaurar el comunismo que tanta miseria y hambre dejó al otro lado del Muro de Berlín.

Digo esto, dado que después de tener que salir a la calle más de seiscientas personas a iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral, junto con la plataforma ciudadana Asturias con la Bandera, reclamando la solicitud de que la Universidad Laboral, edificio más grande de España por su extensión, sea Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, negándose la regidora a tal solicitud por vincular este edificio con el régimen franquista; al final y viendo la posición de los ciudadanos, ha tenido que rectificar.

Igualmente, llevamos reclamando junto con el Colegio de Arquitectos de Asturias, así como el de Ingenieros, el rechazo del cambio de movilidad junto a el Estadio del Molinón y cierre de tránsito de vehículos por el Muro, originando unos atascos en la Avda.de Castilla, Avda. de la Costa e incluso por la C/Balmes, siendo los mismos continuos con el consiguiente aumento de polución, exceso de ruidos, dificultad para los vehículos de emergencia, como pueden ser las ambulancias, policías, etc.

Y ahora viene la regidora, Ana González, con el anuncio de que no habrá más corridas de toros en Gijón, en donde hay una tradición de más de siete décadas, no dándose cuenta esta Sra., que es una Actividad Patrimonio Cultural de los españoles (Ley 18/2013) amparada por el texto Constitucional, y que no es una tontería, sino una decisión ilegal, que en lo jurídico administrativo, tiene todos los componentes de una prevaricación.

En VALORES rechazamos el rencor y oído que promueven asociaciones o personas contra el colectivo de la tauromaquia que ve arte, identidad española, cultura, economía y sentimiento.

Queremos mostrar nuestro apoyo a la tauromaquia y al colectivo taurino frente al deseo de Podemos, Equo, Pacma, partidos nacionalistas y asociaciones o personas animalistas que tratan de promover el rencor contra un colectivo que está trabajando duro para regular, unificar y equilibrar todas las materias taurinas, para ayudar así al fomento de unos de los patrimonios más importantes de España, sinónimo de riqueza cultural, artística, social, ecológica y económica.

Existe una gran hipocresía y una gran carga de conveniencias por parte de los animalistas y de esa ideología que pretende equiparar al hombre con los animales y nosotros estamos profundamente en contra de ello. La tauromaquia no causa ningún daño, ni lesiona ningún derecho de nadie. La prohibición, en cambio, sí: causa daño, en primer lugar al toro, al que se condena a la extinción, también a todo el sector productivo que vive del toro y que es fuente de empleo y expresión económica para muchas personas, de una forma directa o indirecta. Con la prohibición de los espectáculos taurinos el toro de lidia desaparecería y con él un ecosistema singular de crianza de más de 500.000 hectáreas de dehesa que visten la naturaleza de nuestro país.

Por todo ello, VALORES considera que este gobierno social-comunista que rige en Gijón y que por lo que se ve y nos están demostrando como oposición, PP, Ciudadanos, Foro y VOX, deben estar en otros menesteres pues incluso como hizo Vox recientemente votó con el Psoe para que la Comandancia de la Guardia Civil se unifique con la de Oviedo sin saber los perjuicios que puedan hacer tanto a los Números de la Guardia Civil como a la protección de los ciudadanos de la Zona Rural del Concejo de Gijón, que por cierto, no es nada pequeño.

Sra Alcaldesa, por favor, desde VALORES le invitamos a irse de su puesto para no acabar con el bienestar de Gijón y de los gijoneses, pues tal parece que la misión con la que recaló desde la Fresneda(Llanera-Oviedo) a esta Capital de la Costa Verde, es para destruir lo que muchos alcaldes anteriores a Vd junto con los vecinos, hicimos con mucho amor a esta Ciudad.

*Secretario nacional de Organización de VALORES.