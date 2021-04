El día que unas bombas fétidas arruinaron a Jaime Morey su actuación en Eurovisión

El festival de Eurovisión nació un jueves de marzo de 1956. 65 años después, el certamen es un infinito granero de historias, anécdotas, curiosidades… y también un reflejo de la historia del viejo continente y su transformación. Es, podríamos decir, casi imposible abarcar todo lo que el festival de Eurovisión ha dejado para la historia. Por suerte, siempre hay mentes muy inquietas que nos brindan la oportunidad de tener en nuestros manos un trocito de esa narrativa eurovisiva.

El 14 de abril sale a la venta un libro llamado “Yo tampoco gané Eurovisión” que recoge historias, algunas no conocidas, sobre las candidaturas españoles que han ido al festival de Eurovisión. Un libro imprescindible para esos amantes del certamen que descubrirán, en sus páginas, hechos y detalles que probablemente no conocían hasta ahora. Los artífices de este logro son Javier Adrados y Patricia Godes y en el programa “Pasaporte a Eurovisión” hemos tenido la fortuna de poder contar con el primero de ellos.

Javier Adrados lleva muchos años trabajando en la industria musical. Conoce este mundo a la perfección y es un gran seguidor del festival, aunque no se consideran eurofan. “He hecho este libro por la ilusión que tengo por vivir. Todos mis libros reinvidican mi forma de ser, que muchos definirían como ‘hortera’. Realmente no me considero eurofan, soy muy mitómano y admiro a la gente que ha vivido algo que el resto de humanos, no. Ir a Eurovisión es algo tan sublime que me da pena que algunos de los que han representado a España hayan caído en el olvido”, cuenta.

“Yo tampoco gané Eurovisión” recoge el testimonio en primera persona de muchos de nuestros representantes. O de casi todos. “Barei no ha participado porque ha dicho que no tenía tiempo. Igual se ha pensado que ganó Eurovisión”, comenta entre risas Javier. Algunos de los cantantes que sí han accedido a hablar para el libro mostraron cierto recelo al principio a la hora de hablar sobre su paso por el festival. “Raphael, Sergio Dalma o Paloma San Basilio me dieron al principio una negativa”, rememora.

El libro está trufado de anécdotas, como que a Julio Iglesias le hicieron un traje sin bolsillos para que no se metiera las manos en ellos o el infortunio que le ocurrió a Jaime Morey (1972). “Aunque las cámaras no lo recogen, algún gracioso soltó varias bombas fétidas en el patio de butacas mientras cantaba. Muchos espectadores, sobresaltados, se pusieron de pie, confundiendo el ruido de las explosiones con un cortocircuito”, cuenta Javier en su libro.