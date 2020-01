El director de AD, en Alt News: «No es aconsejable quedarse a solas con una mujer que no conozcas a fondo. Si dice que la has tocado, estás perdido»

«¿Es aconsejable que un hombre se suba a un ascensor a solas con una mujer?». Esta fue la pregunta que lanzó el director de AD, Armando Robles, en la tertulia que mantiene cada mañana en el programa de «Alt News» (Radio Cadena Española) con su director y conductor, Santiago Fontenla. Robles dio la respuesta a continuación: «No, no es aconsejable, tal y como están las cosas. No es aconsejable quedarse a solas con una mujer que no conozcas muy a fondo. Basta que diga que la has acosado o que la has tocado para que estés perdido».

Sobre esta misma cuestión, Robles manifestó que «poca defensa tiene el español del siglo XXI cuya vida puede ser literalmente destrozada por una mujer fría, cruel y calculadora». Y remachó: «Es el sistema, amigos, en cuyo nombre el Estado niega protección a los maridos y en cambio se prodiga en atenciones y cuidados a psicópatas sexuales, sin papeles, asesinos reincidentes y toda esa gama de delincuentes que crecen como hongos al abrigo de nuestras ineficientes normas. No se puede uno imaginar peor instinto ciudadano que el de estos resentidos legisladores al servicio de las feministas radicales. Lo anterior se resume en tres principios políticos y legales: Desprecio a los hombres en cualquier contencioso con sus parejas, desprecio a la presunción de inocencia y desprecio al espíritu de esa Constitución de 1978 que nos habla de igualdad de todos y todas ante la misma ley».

Ha denunciado asimismo el «ensañamiento del sistema con los hombres, la criminalización del hombre ante cualquier denuncia por malos tratos presentado por cualquier esposa cruel y resabiada», agregando que «ni siquiera tienen el derecho a la misma presunción de inocencia que tienen los peores asesinos, ya que en los casos de presunto maltrato, el sistema no necesita de más base indiciaria que el formalismo de una denuncia para que la honra del denunciado pase por su trituradora».

El director de AD llegó más lejos al denunciar los cambios morales que el marxismo cultural había introducido en la sociedad española. «El entrañable payaso Fofó, si hoy estuviera vivo y cantara aquella canción de la niña que planchaba, lavaba, cosía y rezaba, muy probablemente sería acusado de un delito de odio sexista», subrayó. (Pinche aquí para escuchar la canción mencionada)