El director del hospital más importante de Alemania muere tras saltar al vacío desde la azotea del edificio luego de admitir que las vacunas son una estafa

Algunos medios han informado esta semana sobre la trágica muerte del doctor Thomas Jendge, director de una de las clínicas más importantes de Alemania. El experto médico se quitó la vida al lanzarse al vacío desde la azotea del hospital.

Sin embargo, su muerte presenta varias interrogantes y muchos aseguran que no fue un suicidio. La causa de todo este revuelo es un vídeo que el doctor Jendge había publicado días antes y que ha sido censurado.

En el vídeo, habla sobre la estafa mundial que representan las vacunas de COVID, e invita a las personas a protestar contra las restricciones dederechos fundamemntales en todo el mundo. A continuación compartimos la transcripción de este vídeo:

“Sobre lo que está sucediendo en este momento. Alemania….. Puedo resumirlo honestamente, como médico, como vacunador, como alguien que ha tratado a personas con infecciones de oído, nariz y garganta toda su vida, sólo puedo repetir que lo que está sucediendo aquí no tiene nada, absolutamente nada que ver con un virus.

Se trata, en todo el mundo, de la implantación de una dictadura mundial, desgraciadamente hay que decirlo.

En el último mes, he pasado 1.500 horas observando la situación porque sabía que no tenía nada que ver con nada médico. No podía entender lo que estaba pasando, hay objetivos tan interconectados… y la semana pasada en Spever, me preguntaron. Hablé ante 1.000 personas -aunque nunca antes había hablado delante de la gente-, nunca me atreví, nunca tuve el valor de hacerlo….pero se ha llegado a un punto en el que…

Es tan incomprensible lo que está sucediendo …. y todos están bailando al mismo ritmo con los demás.

Y sí…. tenemos una dictadura… no hay otra forma de decirlo.

Por supuesto que se está disimulando, por supuesto que está sucediendo gradualmente, pero que se están aprobando medidas completamente desproporcionadas. La gente tiene que salir a la calle a protestar por el restablecimiento de sus derechos básicos. Nuestros antepasados lucharon por estps derechos que nos están quitando.

Mucha gente no se dará cuenta y se preguntará: ‘¿A qué viene tanto alboroto?’.

Bueno, sólo puedo decir que el coraje, la ira y un gran corazón… eso es lo que nos unifica, y todo esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con un virus”.

A pesar de tratarse de una persona importante con gran influencia en el país, pocos medios han informado sobre su muerte. Como siempre, las élites buscan callar la verdad, sin embargo, cada vez se les pone más difícil.

Comparte este artículo