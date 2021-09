El drama del padre de una de las niñas prostituidas en Mallorca: «Es un auténtico escándalo»

El periodista Nacho Abad ha contado en Cope la historia de Álvaro, el padre de una de las niñas de Palma de Mallorca como parte de la red de prostitución que ha sido desmantelada esta semana. Y es que la Policía Nacional ha detenido a 17 personas en Palma implicadas en una red de prostitución de menores que salen de centro de protección de menores a los que el Gobierno insular pone a los niños a los que le quitan la custodia a los padres o están en la calle.

Personas que están vinculadas a hechos de 2018 o 2019. Les ofrecían unos zapatos, ropa, dinero o droga a cambio de sexo. La esperanza laboral de algunas de estas chicas era contactar con las que todavía estaban en los centros para prostituirlas. “Hay un escándalo político porque el Consell de Mallorca es responsable de la tutela de estas niñas y PSOE, Podemos y Mès, que gobiernan en coalición, se negaron hasta 5 veces a crear una comisión de investigación a pesar de las peticiones de la oposición”, explicaba Cristina López Schlichting. La Fiscalía concluyó que eran casos aislados y no una red criminal, pero ahora nos encontramos a 17 personas detenidas.

Miriam, de 17 años, desaparecida y embarazada

“Miriam es una chica de 17 años”, comenzaba narrando este sábado el colaborador de Cope, Nacho Abad. “En las últimas horas su padre, Álvaro, se ha puesto conmigo, y me ha contado cosas que me han dejado obnubilado, me ha mandado fotos, vídeos y documentación. Miriam está desaparecida, se la quitaron en 2013, pero está en paradero desconocido desde hace más de un año”, comenta el criminólogo.

“El padre se entera porque alguien se lo dice, llama al centro y le van dando excusas hasta que, al final, lo confirma. Pero también se entera que, en ese tiempo, la niña se ha quedado embarazada. ¿Y quién la acompaña a practicar un aborto? Una persona vinculada al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales”, desvela Abad, provocando el asombro del resto de colaboradores. “Tú tienes a una niña desaparecida, menor de edad, que tú estás tutelando, que se queda embarazada, que sabes que está desaparecida, pero la encuentras, la acompañas a que tenga un aborto, y la dejas sin retornarla al centro. ¿Perdón?”, se pregunta el periodista.

“Es escandaloso lo que están contando, porque lo escuchas rápido y pasas a otro tema, pero es una auténtica tragedia”, añadía el psiquiatra forense, José Miguel Gaona.

Álvaro, un padre coraje al que retiraron la custodia



“Es un padre coraje”, comenta Abad. El hombre estaba rendido hasta que la Guardia Civil se pone en contacto con él, se publica la foto de Miriam en desaparecidos, a pesar de que ya llevaba un año y un mes sin localizar. “Ahora la esperanza es que encuentren a su hija. A mí lo que me parece un auténtico escándalo es que un gobierno balear, que tiene la custodia y tutela de una menor, le acompañe alguien de IMAS para que le hagan un aborto y la dejen sin retornar”, añade el colaborador de Fin de Semana.

Y es que a Álvaro le retiraron la custodia de sus hijos porque decian que les maltrataba. “La denuncia venia de mi ex mujer, que era prostituta, y que está en la cárcel por tráfico de drogas. En venganza me denuncia por malos tratos y me retiran la custodia”, mantiene Abad que le asegura Álvaro. “Cuando estaba en el centro de menores se fugaba y venía a verme a mí, al que supuestamente le pegaba. No tengo ni una sentencia, no tengo unos antecedentes por malos tratos, no tengo una condena, no tengo nada”.