El ejército chino declara la guerra biotecnológica como principal estrategia militar para dominar el mundo

El Ejército Popular de Liberación de China cree que las armas biológicas, y no las nucleares, son la clave del dominio militar mundial.

En nuestro reciente artículo de Gateway Pundit, describimos las publicaciones militares chinas de 2005 y 2006 del coronel Ji-wei Guo, quien defendió el uso de la biotecnología para desarrollar nuevos métodos de hacer la guerra y recomendó que los médicos militares participaran en la creación de armas biológicas.

En su libro de 2008, “Perspectiva biológica sobre la guerra y previsión de la supremacía de la biotecnología” [Biological Outlook on War and Foresight of Biotechnology Supremacy”], el coronel Guo se explayó ​​sobre la aplicación de la biotecnología en la guerra de base biológica, lo que representa el “Tercer salto” en la estrategia militar:

El tercer salto incluye la biotecnología y las ciencias relacionadas que se desarrollan y crecen sobre la base de la tecnología de la información (incluida la informática y la comunicación avanzadas), la nanociencia y otras tecnologías de convergencia, en las que se aplican de manera integral la biotecnología y la ciencia biomédica (incluida la ingeniería genética), la ciencia cognitiva (incluida la neurociencia cognitiva). Provocará enormes cambios cuantitativos en el entorno de combate, en los métodos de combate, en la relación espacio-tiempo, en la estructura y en la función militar, y acabará provocando nuevos cambios cualitativos, que provocarán profundos cambios en la historia militar moderna. El cambio a nivel operativo que trae esta transformación militar es la ampliación de la teoría del control del poder con la biotecnología moderna como característica principal”.

Los comentarios del coronel Guo no solo representan las reflexiones aleatorias de un oficial militar chino en particular, sino que fueron conceptos adoptados por el Ejército Popular de Liberación de China y se incorporaron a su doctrina militar.

En su artículo de 2012 “Desarrollo de la biotecnología militar y el futuro de la guerra de base biológica”, el general de división Fu-Chu escribió:

“Como tecnología emergente, la biotecnología militar expande el concepto de armamento y equipo y se convierte en una fuerza impulsora importante detrás del desarrollo de armamento y equipo. En los últimos años, se lograron grandes avances en muchos campos de la biotecnología militar, como la biología sintética, la interfaz cerebro-ordenador y el control cerebral, al igual que, materiales biológicos, maquinaria bioinspirada, biocombustibles, bioelectrónica, bioinformática y las armas no letales, lo que dio lugar al nacimiento de nuevos conceptos operativos. En las guerras futuras, la biotecnología militar promoverá el armamento y el equipo de base biológica, las fuerzas de base biológica y el estilo de combate de base biológica”.

El general de división Fu-Chu Hi fue presidente de la Academia de Ciencias Médicas Militares, vicepresidente de la Academia de Ciencias Médicas de China, miembro suplente del XVIII Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) y vicedirector del Comité Científico y Técnico afiliado a la Comisión Central Militar, que es el equivalente chino de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Departamento de Defensa (DARPA por sus siglas en ingles) de EE. UU.

La mayor general Chen Wei es actualmente el directora del Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias Médicas Militares y se cree que es jefe del programa de guerra biológica de China.

Fue puesta al mando de la operación de “limpieza” en Wuhan después de que las autoridades locales perdieran el control del brote de COVID-19. También dirigió el esfuerzo de China para crear una vacuna COVID-19.

Publicado en 2014, la general de división Chen Wei fue coautora del libro “Anuario de desarrollo de biotecnología, 2013” [Biotechnology Development Yearbook, 2013], donde describió los principales avances biotecnológicos y su impacto en la ciencia médica militar.

El libro contenía 10 secciones con 25 temas biotecnológicos específicos, como la manipulación de genes, biología sintética, secuenciación de genes, bioterapéutica, biomateriales, bioinformática, bioimagen, clonación y neurobiología.

En 2016, el Comité Científico y Técnico afiliado a la Comisión Militar Central puso en marcha el Programa de Fusión Científica y Tecnológica Militar-Civil del Decimotercer Plan Quinquenal.

Ese programa incorporó a todas las universidades chinas, empresas farmacéuticas y centros de investigación “civiles”, como el Instituto de Virología de Wuhan, en el esfuerzo de una guerra biotecnológica del Ejército Popular de Liberación.

Por lo tanto, no es sorprendente que el predecesor de la general de división Chen Wei como director del Instituto de Biotecnología y vicepresidente retirado de la Academia de Ciencias Médicas Militares, el general de división Pei-Tang Huang se convirtiera en director independiente de Hualan Biological Bacterin Inc. el 26 de abril, 2019.

Dada la intensidad del programa de fusión de investigación entre militares y civiles, tal vez no sea una coincidencia que en los dos o tres meses posteriores al nombramiento de Pei-Tang Huang, los directores ejecutivos de veintitrés compañías farmacéuticas nacionales y multinacionales en China renunciaron o se jubilaron, entre ellas Sanofi, Roche, Bayer, Bristol-Myers Squibb y General Electric Healthcare.

En abril de 2021, Hualan Biological Bacterin Inc. anunció un acuerdo exclusivo con el gobierno ruso para producir 100 millones de dosis de la vacuna Sputnik V COVID-19 desarrollada por el Instituto de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia.

Nada de lo anterior parece haber llamado la atención de los responsables de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Claramente, el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia estadounidenses carecen de una comprensión básica de la dirección y el alcance del programa de guerra biotecnológica de China.

Los funcionarios del gobierno de los EE. UU. parecen ignorar que COVID-19 fue ciertamente un elemento de ese programa, tal vez incluso una prueba del mismo.

Comparte este artículo