El Ejército suizo prohíbe WhatsApp, Signal y Telegram

El ejército de Suiza ha considerado que el uso de WhatsApp y varias otras aplicaciones de mensajeria son incompatibles con los requisitos de seguridad.

Los soldados suizos deben dejar de usar WhatsApp, Signal y Telegram, y usar un mensajero nacional en su lugar, informaron los medios suizos esta semana. La protección de datos fue citada como la razón principal de esta medida.

Los comandantes y jefes de estado mayor recibieron una instrucción a fines de diciembre informándoles de las nuevas reglas, según los medios suizos. El personal del ejército ahora debe usar el mensajero Threema desarrollado en el país, tanto en comunicaciones oficiales como privadas, incluidas las conversaciones entre los soldados y sus familiares, según la instrucción.

La instrucción contiene una prohibición explícita de otras aplicaciones: «todos los demás servicios ya no están permitidos», informan los medios con acceso al contenido del correo electrónico. Sin embargo, no está claro si habrá sanciones para quienes no dejen de usar WhatsApp u otros mensajeros extranjeros.

El ejército espera que las tropas «den un ejemplo», ya que se les «anima a comunicarse de manera constante a través de Threema».

Según los informes, el ejército también cubrirá el costo de descargar la aplicación nacional: 4 francos suizos ($ 4,35). Según los informes, el ejército también pagará las tasas anuales recaudadas por la empresa.

Las recomendaciones se aplican a todos en el ejército, incluidos los nuevos reclutas y los que regresan para recibir un entrenamiento de actualización, dijo a la AFP el portavoz militar Daniel Reist. Suiza tiene el servicio militar obligatorio para todos los ciudadanos varones de 19 años y considerados aptos para el servicio.

La medida fue motivada por preocupaciones sobre la seguridad de los datos, dijo el portavoz del ejército a los medios locales. Threema está sujeto a la ley suiza y cumple con el Reglamento general de protección de datos de la UE, a diferencia de las aplicaciones extranjeras.

Las aplicaciones con sede en EE. UU., como WhatsApp y Signal, están cubiertas por la llamada Ley CLOUD de EE.UU., que permite a las autoridades de EE. UU. acceder a los datos en poder de los operadores de aplicaciones estadounidenses, incluso si están almacenados fuera del país. EE. UU. también puede exigir que las empresas entreguen la información del usuario a través de una solicitud legal. Telegram, en este caso, también podría estar sujeto a un pedido, siempre que atienda a clientes estadounidenses.

«Dado que la empresa [Threema] tiene su sede en Suiza, no está sujeta a la Ley CLOUD como las empresas estadounidenses», dijo Reist.

En 2019, India calificó a Facebook y WhatsApp como una «fuente crucial» para la recopilación de inteligencia hostil, y pidió a las personas en el ejército que se abstuvieran de revelar mucha información personal en los mensajeros e incluso que desactivaran sus cuentas.

El Ministerio de Defensa ruso también dijo el año pasado que desarrollaría un teléfono inteligente y aplicaciones móviles para quienes sirven en bases militares.

El ejército estadounidense también ha tenido dolores de cabeza relacionados con las aplicaciones. En 2018, las bases de EE. UU. y las rutas de patrulla en todo el mundo se vieron comprometidas, no por un mensajero, sino por un rastreador de actividad física, después de que una startup estadounidense publicara un mapa de actividad física mundial.

