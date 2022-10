El encendido discurso de la diputada más joven del PP de Madrid: «¡Manda narices! No tiene ni puñetera idea de mi vida»

Ocurrió en la comisión de Economía y Empleo de la pasada semana. La diputada más joven del PP, Elisa Vigil, volvió a plantar cara a la izquierda de una forma desenfadada y directa. No es la primera vez que una intervención suya se hace viral.

Ya hace unos meses, su discurso en plena sede de UGT saltó a la palestra. «Los sindicatos, que tendrían que salir a defender a los trabajadores, no lo están haciendo», les espetó entonces. Y el pasado 23 de septiembre su respuesta acabó incluso a TikTok, una red social de vídeos utilizada por los más jóvenes.

Fue tras la intervención de Tereza Zurita, de Más Madrid, que reprochó a la popular que utilice siempre el mismo argumentario. «Hablemos de lo que hablemos, siempre hablamos de Sánchez, de la bajada de impuestos…». Para la diputada de la formación liderada por Mónica García, «lo que se hace es ideología pura y dura», mientras la gente en los barrios madrileños sufre penurias.

«A lo mejor la señora Vigil tiene la suerte de vivir en un barrio donde no tiene problemas para ir al médico, ella puede pagarse un seguro privado. A lo mejor tiene la suerte de no necesitar una ecografía, o su hijo o su hija si los tiene… Ustedes parece que viven en una realidad paralela», les dijo a los del PP.

Zurita preguntó a los populares si barrios como Orcasitas o Vallecas no son Madrid para ellos. «Ustedes tienen su realidad y tienen su ideología. Respeten las ideologías, los puntos de vista y lo que vivimos otras personas que vivimos en Madrid», concluyó.

«La moralina bastante asquerosa de la izquierda»

Esta intervención indignó a Vigil, que se revolvió contra la diputada de izquierdas y su «moralina bastante asquerosa», que trata de decir a los demás cómo vivir. «Usted, señora de Más Madrid, no tiene ni puñetera idea de nada de mi vida«, le espetó enfadada.

La parlamentaria del PP recordó el comentario en Twitter de una compañera de filas de Zurita. La también diputada de Más Madrid, Manuela Bergot, se mofó del aspecto de algunas populares, en concreto de su color de pelo. «Hay que renovar el pantone de la Comunidad de Madrid».

Tras el bochornoso cartel de Irene Montero usando de forma vergonzosa la imagen de mujeres, ahora la izquierda da otro paso al descalificar a nuestras diputadas por su imagen. Esta es la hipocresía de Más Madrid y lo que representa Mónica García. https://t.co/giHb5CfYKG — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) September 18, 2022

«Sólo faltaría que todos los de su partido, que se dedican a hacer pantones y a jugar con tonterías de ese nivel y desfachatez porque ustedes son feministas el 8 de marzo y luego el resto del año son los más machistas y retrógrados de todo este país, vengan a decirnos al resto dónde vivimos, dónde no vivimos, qué hacemos, qué no hacemos», indicó.

Y añadió Vigil: «¡Manda narices! ¿Usted qué sabrá lo que yo veo o dejo de ver?» Para la parlamentaria, «faltaría más» que tenga que decírselo una diputada de Más Madrid, censuró a la vez que recordó que la líder de su formación en Madrid no vive en ninguno de los barrios mencionados por ella durante su intervención. «Tiene usted una portavoz que vive dónde, ¿frente al Retiro? ¿Quiere que juguemos a este juego? ¿Jugamos todos a este juego?», le preguntó sin tapujos.

«Sinceramente, jamás habrá oído decir de mi boca o criticar a alguno de sus compañeros mujeres de la izquierda por lo que son, lo que piensan, lo que dejan de hacer, si son listas, altas, guapas, delgadas…». Y reprochó que mientras censuran el aspecto físico o la forma de vivir de las populares, no censuren actitudes graves de compañeras de formaciones hermanas. «Podían condenar a la señora Oltra por lo que ha hecho que es asqueroso, ¿no? Pero no, ustedes están a lo de siempre».

En este momento fue interrumpida por los grupos de la oposición, que molestos replicaban su intervención. «Perdonen un momento, se callan y me escuchan, que estoy hablando«, les soltó. Fue entonces cuando el presidente de la comisión intervino para indicar que es él el que debe ordenar el debate.

Así las cosas, Vigil concluyó reivindicando la labor de su partido, cuya «bancada no deja de crecer» frente a la izquierda, «que va a verse invadida por la marea azul», pronosticó.

«Estamos llegando a un punto que decimos hasta aquí»

Libertad Digital se puso después en contacto con la diputada popular para conocer sus impresiones tras este debate. Elisa Vigil explicó que hubo un momento en que ya se «enfadó». «La izquierda ha intentado coger la bandera del feminismo y dictarnos a los demás cómo tenemos que movernos, pensar»… «Fue un poco indignación», reconoce.

Y es que, según denuncia, no es la primera vez que la descalifican cuando toma la palabra. No critican el contenido de sus intervenciones, no se las rebaten con datos, sino que la tachan de «iletrada, tonta, todos los adjetivos que quieras. Se meten con mi pelo…». Y llega un momento que tienes que decir basta: «Estamos llegando a un punto límite que decimos hasta aquí. A mis 28 años no consiento a una señora que me diga cómo tengo que ordenar mi vida, cuando he llegado a mi puesto con muchísimo trabajo».

Vigil reconoció que «ser joven te permite una serie de márgenes» a la hora de plantear tu discurso que «quizá un político de más edad no tiene». Más fresco, más directo, menos encorsetado.

Una generación joven, que llega de la mano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que está dispuesta a dar la batalla ideológica. «Ya nos hemos cansado: vamos a enfrentarnos a esa politización que hace la izquierda» en todos los ámbitos.

«Es una generación que salimos ahora, pero que estamos en una situación muy compleja», que ha enfrentado dos crisis económicas, recuerda. «No hemos tenido una juventud al uso. Y eso produce hartazgo y que encima venga el resto a decir no sólo qué tienes que hacer sino incluso a decir qué tienes que pensar… Por ahí no».