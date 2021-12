El estadista Kast enfrentará al al ‘bully’ Boric este domingo en Chile

A las 20:00 horas en punto (hora de Santiago) del pasado lunes comenzó el segundo y último debate presidencial. Los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric fueron entrevistados durante dos horas y media por cuatro periodistas en representación de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). Este se dividió en ocho segmentos y fue el único debate, previo al balotaje, transmitido por televisión. Se caracterizó por críticas cruzadas entre ambos candidatos, pero también por el evidente contraste entre dos modelos de sociedad completamente diferentes.

El debate inició con el bloque de Gobernabilidad. A ambos se les preguntó qué tipo de presidente les gustaría ser y a quién admiran de los últimos cincuenta años de la historia política chilena. El candidato del bloque Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló que tiene una buena opinión del segundo gobierno de la expresidente Michelle Bachelet (2014-2018), de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y Salvador Allende (1970-1973).

Por su parte, el candidato del pacto Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, indicó que hay que rescatar lo bueno de cada presidente, y destacó a Patricio Aylwin (1990-1994) porque lideró la transición del Gobierno Militar a una democracia plena, siendo relevante para el éxito de los últimos 30 años. Igualmente, sostuvo que no le gustaría ser un presidente que levanta el puño (izquierdo, como lo hace Boric), sino uno que abra la mano y acoja.

Mientras se iba desarrollando el primer bloque, también se tocaron aspectos sobre el programa de gobierno y costos de vida. Sin embargo, se caracterizó por un tono agresivo por parte del candidato de extrema izquierda al acusar de falsedades al republicano. No obstante, Kast se mantuvo tranquilo y confiado, y aseveró con fuerza que Carabineros tiene que cumplir con la ley, ya que los últimos dos años no han tenido el respaldo para garantizar el orden público y que los chilenos buscan paz.

Por el contrario, Boric apuntó infantilmente contra Kast al insinuar que con él no se garantizaría estabilidad. No obstante, curiosamente dijo que “la violencia no es el camino” a pesar de que uno de los periodistas le hizo notar su contradicción de su nueva posición sobre la violencia con su apología al Frente “Patriótico” Manuel Rodríguez (grupo terrorista que asesinó al senador Jaime Guzmán en 1991 y autor de otros sangrientos crímenes). Ante esto, Kast mencionó que le hubiese gustado que Boric condenara la violencia que sufrieron los adherentes del republicano el pasado domingo, quienes fueron atacados por insurrectos pro-Boric en Plaza Baquedano mientras realizaban un banderazo por Kast.

En temas de impuestos, Kast señaló que hay que bajarlos como, por ejemplo, en los combustibles. Igualmente, que “cuando decimos que le vamos a bajar el impuesto a las empresas, vemos que hay un mayor crecimiento. Si hay más crecimiento, hay más empleo”. Mientras que Boric sostuvo que se deben aumentar, porque apuesta a cambiar el modelo de desarrollo y que “uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio”.

En el segundo bloque de hora se discutieron temas de índole social: cultura, narcotráfico, pensiones y salud. Kast aseguró que no se rendirá ante los totalitarismos ideológicos y que no cree en la cultura de la cancelación. Por su parte, Boric volvió a indicar que ahora apoya el rodeo a pesar de querer abolirlo en septiembre. Luego, al hablar sobre narcotráficos y drogas, Kast puntualizó que hay que declararle la guerra al narcotráfico, mientras que Boric afirmó que hay que legalizar el autocultivo de marihuana. Aunque, contrariamente, en esta etapa del debate el frenteamplista mostró un test de drogas para “confirmar” que no es un consumidor de ellas. Pero este comodín lo pondría en aprietos una vez finalizada la transmisión.

A José Antonio Kast se le vio en varios momentos cómodo, lo que se observó cuando bromeó en algunas preguntas. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre vacunación a propósito de la pandemia dijo que “esa pregunta la responderá la doctora Daza” (el ministro de Salud, en cadena nacional, solía decir esa frase cuando se debía responder una pregunta compleja).

También cuando le preguntaron sobre el liderazgo de Daza que no es completamente aceptado por los adherentes del republicano, pero que la recibió con “fuegos artificiales” en su comando, Kast respondió que (los fuegos artificiales) “están prohibidos”, sacando sonrisas.

Empero, a esta interpelación, el candidato conservador señaló que entendía estas diferencias dentro de sus adherentes. Por un lado, él se contagió de covid y por eso valora el proceso de vacunación y el pase de movilidad, pero por otro, no está de acuerdo con el exceso de medidas restrictivas que en muchas ocasiones devinieron en medidas autoritarias.

Por su parte, Boric llegó a reconocer el buen manejo de la pandemia y que seguirá “con esta buena política del Gobierno de Sebastián Piñera”. Además, en materia de Salud, sostuvo que fijaría precios a las clínicas privadas para crear un sistema único público de salud.

En materia de pensiones, a Boric se le preguntó si es “intransable la eliminación de las AFP” a lo que respondió que “el objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas; y para lograr ese objetivo no pueden existir intransables, esa es nuestra posición, y vamos a defender nuestra posición”. Tras esta respuesta, Kast indicó que es “increíble que Gabriel hoy día sea partidario de las AFP”, develando sus constantes inconsistencias. El frenteamplista se alteró y aclaró que él “no ha dicho eso”, por lo que el republicano replicó que “es increíble que hoy día es defensor del rodeo, que no es intransable el tema de las AFP”.

En el tercer y último bloque, que duró media hora, se desarrollaron preguntas cruzadas. Por sorteo, comenzó Gabriel Boric interpelando a José Antonio Kast, observándose al primero de manera agresiva al atacar ideas valóricas. No obstante, la templanza de Kast lo benefició al responder adecuadamente.

Al finalizar el debate se realizó la rueda de prensa con ambos candidatos. Con Boric se generó una polémica, ya que un periodista le consultó al aspirante izquierdista a la presidencia por inconsistencias en el test de drogas presentado en el debate. Esto se debe a que el día y hora de la toma de muestra (de orina y no de pelo, que recoge consumo de drogas hasta 72 horas previas) indican el 02 de noviembre de 2021 a las 18:01. Pero para esa fecha, Boric presentaba síntomas de covid y estaba haciendo cuarentena preventiva (al día siguiente se confirmó su contagio), motivo por el que canceló su participación al programa Candidato, llegó tu hora de canal TVN y toda su agenda.

Boric respondió, de manera muy alterada al periodista, que no abandonó su domicilio en la hora de toma de muestras (por lo tanto, que no incumplió la cuarentena). Que la fecha y hora corresponden al “resultado de entrega de los exámenes”, a pesar de que el documento no señala eso. Boric invitó a que consulten al hospital y solicitó que “por favor, no se sumen a la campaña de Kast, sean más responsables”.

Al finalizar la rueda de prensa, se observa a Boric acercándose al periodista de manera muy violenta y, según otros periodistas presentes, le dice al periodista al oído “irresponsable”, “te pasaste”. Esto es contradictorio, nuevamente, con la postura de Boric del fin de semana pasado quien señaló que la prensa debe “incomodar al poder”.

Por su parte, Kast señaló que lo ideal es que se aplique un test de pelo y no de orina porque el primero permite determinar si alguien ha consumido drogas por una mayor cantidad de tiempo.

Durante el día martes, desde su comando señalaron que le tomaron el test de orina a domicilio. Esta situación fue confirmada por el laboratorio, no obstante, se reservó el resultado del examen. De igual modo, esta investigación aún está en curso pero, con todo, logró determinar que el frenteamplista incumplió protocolos sanitarios en el lanzamiento de su campaña, por lo que la Seremi de Salud multó a Gabriel Boric con $3,7 millones de pesos.

Sin lugar a duda, en este último debate no solo se contrastaron dos modelos de sociedad, sino que también, dos estilos de liderazgos disimiles. Mientras Kast devela una impronta de estadista, que proyecta estabilidad y prosperidad para el país, Boric demostró una actitud matonesca, que recuerda a un colegial “bully”, ese compañero que acosa sus pares con el fin de imponerse.