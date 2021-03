El exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta sostiene que el partido «está muerto desde hace mucho tiempo»

El exdirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta ha manifestado que la formación «no tiene ningún futuro» y que el partido «está muerto desde hace mucho tiempo» en una entrevista publicada este domingo en La Razón. El portavoz de la formación naranja en el Congreso ha lamentado también que «Ciudadanos ya no tiene sentido».

«Ciudadanos no levantará el velo. Está muerto desde hace mucho tiempo. Lo que pasará es una bola de nieve de gente que se va y otra gente no se va por interés. Es muy fácil creer que tus intereses personales son los intereses de España. Es fácil convencerse, no es una hipocresía. Pero no es así. Porque el principal interés de los españoles es deshacerse del Gobierno Sánchez que es un peligro en todos los sentidos. Para la economía y la integridad territorial y democrática de España» ha afirmado.

«Ciudadanos ya no tiene sentido, ni siquiera existe como partido sino como una cocina de intereses personales heredados de lo que fue un partido que llegó a tener cuatro gobiernos autonómicos, muchos municipios y un puñado de diputados y senadores» apunta exdiputado. El exdirigente también lamenta que «toda la ejecutiva que sigue defendiendo cosas contradictorias» y señala que «no tienen ningún futuro».