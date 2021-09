El exiliado cubano Rodríguez Lobaina abandona la huelga de hambre gracias a la mediación de VOX que se compromete a llevarlo al Parlamento europeo – La Gaceta de la Iberosfera

Tras 13 días en huelga de hambre, el activista cubano residente en Mallorca, Néstor Rodríguez Lobaina ha suspendido su protesta frente a la Delegación del Gobierno de España en Palma, Baleares. Rodríguez Lobaina suspende así, que no finaliza, su petición de que el Gobierno de Pedro Sánchez reconozca al régimen cubano como una dictadura e interceda por los presos políticos de la isla caribeña. El exiliado cubano —que fue preso y es hermano del periodista Rolando Rodríguez Lobaina, detenido por el régimen castrista— ha dejado la huelga de hambre tras una larga conversación telefónica con el eurodiputado de VOX Hermann Tertsch, que le ha transmitido todo el apoyo de su formación y el compromiso de darle voz en el Parlamento europeo. Será el propio Néstor Rodríguez Lobaina quién intervenga en la citada Cámara.

Hace unos días el presidente de VOX Baleares, Jorge Campos, se entrevistó con el exiliado cubano, que en ningún momento hasta ahora se ha movido de la calle frente a la Delegación del Gobierno. Al no constar respuesta alguna por parte de la delegada, la socialista Aina Calvo, ni de ningún representante del Gobierno balear de Francina Armengol, Campos intercedió ante su compañero Hermann Tertsch que, al conocer los hechos, ha promovido la visita del exiliado a Bruselas.

Tertsch ha manifestado su alegría y alivio tras abandonar Rodríguez Lobaina la huelga de hambre: «Necesitamos vivos y sanos a los héroes de la resistencia contra la dictadura comunista. No podíamos dejar que tuviera daños irreversibles o algo peor. A algunos no les importa que los cubanos que luchan por la libertad mueran en calles cubanas o españolas. A nosotros sí. Su voz es la de los cubanos expulsados de su propio país por un régimen de criminales y parásitos desde hace 63 años. Merecen recuperar su isla y todo lo que VOX pueda hacer por ellos es poco. La voz de Rodríguez Lobaina sonará en Europa», ha asegurado.

Rodríguez Lobaina frente a la Delegación del Gobierno en Palma.

Campos, por su parte, ha señalado que «resulta indignante que el Gobierno de las Islas Baleares, esa mezcla de socialistas, comunistas de Unidas-Podemos y separatistas amigos de Bildu que es Més per Mallorca, hayan ignorado a Rodríguez Lobaina». El presidente del partido en las islas ha recordado que, durante las casi dos semanas que ha durado la huelga de hambre, los miembros del Ejecutivo socialista balear «han tenido tiempo de ir a Cataluña a una ofrenda floral separatista, a perseguir a los médicos de las Islas que no hablan catalán, y en pedir que traigan a mujeres y niñas afganas. Pero no han dedicado ni un momento a un hombre valiente que pide justicia, libertad y democracia para un país hermano oprimido por el comunismo». «Esa es la escala de valores de la izquierda que nos gobierna. Son comunistas», ha denunciado.