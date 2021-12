El exvicepresidente de EEUU Mike Pence: ‘La sentencia Roe vs. Wade se revertirá ahora o en el futuro’

El exvicepresidente de EEUU Mike Pence: ‘La sentencia Roe vs. Wade se...

En declaraciones exclusivas al portal de noticias Breitbart, el ex vicepresidente con Donald Trump, Mike Pence, ha asegurado estar convencido de que, gracias a la labor de los grupos provida, la sentencia que convirtió el aborto provocado en ‘derecho constitucional’ en todo Estados Unidos, la del caso Roe vs. Wade en 1973, será revertida, si no por la revisión ahora en curso de una ley de Mississippi que pretende limitarlo estrictamente por alguna otra causa judicial futura.

Pence aludió a su antiguo jefe, Donald Trump, al decir que está seguro de que el cuadragésimo quinto presidente coincide con él en su opinión de que la acción de los activistas provida ha hecho posible que este cambio crucial esté ya al alcance de la mano.

«No podría estar más orgulloso de haber servido junto al presidente más provida de la historia de Estados Unidos», confesó Pence, horas antes de que comenzaran las primeras vistas orales de la causa que ahora se tramita en el Tribunal Supremo y que podría precipitar el fin de la protección constitucional al aborto provocado en Estados Unidos. Se trata de la revisión de una ley aprobada por la legislatura del estado de Mississippi que prohíbe someterse a un aborto a partir de la semana quince de embarazo.

«Me refiero a que el presidente Donald Trump mantuvo su palabra frente al pueblo americano y nombró conservadores no solo para el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino también casi trescientos jueces federales por todo el país. Y no sé, como dije en el National Press Club, si revertiremos Roe v. Wade en esta ocasión, no sé si sucederá ahora, pero sé que sucederá».

La confianza de Pence en este resultado no se basa solo en la renovada mayoría conservadora en el Supremo, sino, sobre todo, «en esta extraordinaria generación de conservadores que el presidente Trump llevó a nuestros tribunales por todo el país».

Y algo más: «Creo que el presidente estaría tan convencido como yo de que el verdadero mérito recae sobre los seguidores que durante casi medio siglo se han negado a renunciar a la causa de la vida, han trabajado, han rezado, han dado, han defendido, han apoyado a los candidatos provida al Congreso, a las cámaras de los estados, a los ayuntamientos por toda América”.

«Sé que la izquierda contaba con que el movimiento provida perdería fuelle, pero como vosotros y yo podemos comprobar es hoy más fuerte de lo que ha sido nunca. De hecho, la gente de esa generación es conocida con justicia como la generación provida porque los estadounidenses jóvenes se vuelven cada día más provida. En un sentido muy real, ya se trate de los estudiantes provida por todo el país o de todos los movimientos juveniles, son los jóvenes, hombres y mujeres, los que están llevándonos a este momento».