El fantasma del adelanto electoral vuelve a Castilla y León tras las desavenencias entre el PP y Vox

A pesar de los intentos del Partido Popular por enterrar este asunto, la polémica por las medidas sobre el aborto en Castilla y León sigue rodando. El primer gobierno de coalición PP-Vox ha dado muestra de su debilidad en las últimas horas con declaraciones cruzadas entre sus principales dirigentes nacionales y autonómicos.

Desde Vox aseguraron este martes que «no darán un paso atrás» en su propuesta para aprobar un protocolo sanitario que obligue a los médicos a ofrecer a las madres que quieran abortan la posibilidad de escuchar el latido del feto. El partido de Abascal exigió al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que «cumpla el acuerdo» alcanzado en Junta de Gobierno el pasado jueves y que fue anunciado por el vicepresidente de Vox Juan García Gallardo.

Todo ello después de que desde el PP, Mañueco convocase una declaración institucional el lunes para desautorizar a Gallardo y asegurar que no existía ningún protocolo antiaborto en Castilla y León y tampoco ninguna obligación al respecto para los médicos o las embarazadas. «En ningún caso se actualiza el protocolo de las mujeres que se someten a una interrupción del embarazo. No se obligará a los médicos a nada y no se obligará a las mujeres a nada», dijo presidente de la Junta.

Alberto Núñez Feijóo respaldó este martes a su dirigente autonómico afirmando que «quien manda en un gobierno es el presidente, y cuando el presidente habla, los demás no tienen nada que decir», ni siquiera su vicepresidente, sentenció en una entrevista en Telemadrid.

A pesar de ello, en Vox dejó claro este martes que se mantiene en sus trece y exigió al PP que «cumpla con el acuerdo» en Castilla y León, y le amenazó con «revisar» el pacto de gobierno.

Tras este cruce dialéctico, desde el PP en Castilla y León recuerdan a Vox que la posibilidad de adelantar elecciones «es una decisión del presidente». El fantasma del adelanto electoral vuelve a sobrevolar las Cortes de Castilla y León.

Mañueco ya adelantó los comicios en esta región que se celebraron el 13 de diciembre de 2022. En esta ocasión, el presidente popular tendría hasta principios de abril, en concreto hasta el día 3, para decidir si repite las elecciones junto a las autonómicas y municipales del 28 de mayo.