El Foro Económico Mundial (FEM) advierte que los robots sustituirán a los humanos tras el «Gran Reseteo»

Los globalistas del Foro Económico Mundial (FEM) han advertido que tras el «Gran Reseteo» los robots sustituirán a los humanos en muchos aspectos de su vida.

Según el FEM, la mayoría de los humanos se quedarán sin trabajo después de que el Nuevo Orden Mundial aplique su plan.

«Da un paseo por el futuro», dijo el FEM a sus seguidores en un espeluznante vídeo publicado en las redes sociales.

En el vídeo, Stuart Russell, de la Universidad de California, declaró:

«Estamos superando los últimos 10.000 años en los que hemos utilizado a los seres humanos, en general, empleando sólo una pequeña fracción de las capacidades humanas y obligando a las personas a realizar trabajos repetitivos y tediosos sin salida en su mayor parte»

«Así que la era de los robots humanos ha terminado, y tenemos que idear una nueva era»

«Eso significa cambios drásticos en la estructura de nuestra economía y sociedad», advirtió.

Breitbart.com informa: La profesora Amy Webb, de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, predijo el aumento del uso de la edición de genomas con el fin de «escribir un nuevo código para la vida» y «rediseñar los organismos con fines beneficiosos»

La profesora dijo que este proceso ya ha comenzado con algunas de las vacunas contra el coronavirus, que señaló: «hacen uso de un código de ingeniería en forma de ARN mensajero»

Webb también predijo el uso de «gafas de realidad disminuida» que permitirían al usuario eliminar de su vista cosas no deseadas, como «la basura u otras personas»

Mike Bechtel, futurista jefe de la empresa londinense Deloitte, afirmó que la tecnología «ambiental» siempre escuchará sus órdenes en lugar de tener que dirigirse a altavoces inteligentes específicos.

Comparó la experiencia tecnológica inmersiva con un «Downton Abbey digital» en el que el «agente adecuado» viene a ayudarte en cada escenario.

En respuesta al vídeo, el doctor James Lindsay, activista contra la vigilia, escribió: «Estos frikis están entusiasmados con estas cosas»

«Los bobos elitistas casi marxistas con manos blandas, que quieren remodelar nuestro mundo según su visión, que ya está fracasando, no entienden que hacer un trabajo honesto y sentirse orgulloso de él es una parte enorme de entender lo que significa ser humano», dijo Lindsay.

En junio del año pasado, el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, declaró célebremente que el coronavirus chino era una oportunidad para que los gobiernos mundiales introdujeran un «Gran Reajuste del Capitalismo».

El ingeniero alemán globalista argumentó que el «mundo debe actuar conjunta y rápidamente para renovar todos los aspectos de nuestras sociedades y economías»

El llamamiento a una «nueva era» viene de largo por parte del grupo con sede en Davos, con un vídeo de 2016 en el que se predecía un futuro «feliz» en el que los individuos ya no tendrían propiedades.

«Bienvenidos al año 2030. Bienvenidos a mi ciudad, o mejor dicho, a nuestra ciudad. No soy dueño de nada. No tengo coche. No tengo casa. No tengo electrodomésticos ni ropa», proyectó el FEM.

El Foro Económico Mundial fue criticado recientemente por alabar el beneficio de las ciudades «más tranquilas» como resultado de los cierres por el coronavirus que, según ellos, han «mejorado las ciudades de todo el mundo».