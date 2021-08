El Foro Global de Internet contra cualquier disidencia

Las grandes tecnológicas utilizarán una base de datos antiterrorista compartida para atacar cualquier contenido disidente.

Una organización utilizada por los mayores monopolios tecnológicos de Estados Unidos, como Facebook, Twitter, YouTube y Microsoft, pronto se centrará en el material de presuntos “supremacistas blancos” y milicias de extrema derecha “ampliando los tipos de contenido disidentes que comparten las empresas en una base de datos clave”, según Reuters.

En el pasado, la base de datos del Foro Global de Internet para Combatir el Terrorismo se ha centrado principalmente en vídeos e imágenes de grupos terroristas reales incluidos en una lista de vigilancia de las Naciones Unidas y, por tanto, “ha consistido en gran medida en contenidos de organizaciones extremistas islámicas como el Estado Islámico, Al Qaeda y los talibanes”.

El Foro Global de Internet para la Lucha contra el Terrorismo (GIFCT) compartirá a partir de ahora la “inteligencia” recopilada de las cuentas de la derecha consideradas “extremistas”, informó Reuters.

En los próximos meses, el grupo añadirá manifiestos de atacantes -a menudo compartidos por simpatizantes tras la violencia de la “supremacía blanca”- y otras publicaciones y enlaces señalados por la iniciativa de la ONU Tech Against Terrorism. Utilizará las listas del grupo de intercambio de inteligencia Five Eyes, añadiendo URLs y PDFs de más grupos, como los Proud Boys, los Three Percenters y los neonazis.

Las empresas, entre las que se encuentran Twitter y YouTube de Alphabet Inc, comparten “hashes”, representaciones numéricas únicas de piezas originales de contenido que han sido retiradas de sus servicios. Otras plataformas los utilizan para identificar el mismo contenido en sus propios sitios con el fin de revisarlo o eliminarlo.

El grupo tecnológico quiere combatir una gama más amplia de amenazas, dijo el director ejecutivo de GIFCT, Nicholas Rasmussen, en una entrevista con Reuters.

“Cualquiera que observe el panorama del terrorismo o el extremismo tiene que apreciar que hay otras partes… que reclaman atención en este momento”, dijo Rasmussen, citando las amenazas del extremismo violento de extrema derecha o por motivos raciales.

“Catorce empresas pueden acceder a la base de datos del GIFCT, entre ellas Reddit, Snapchat (SNAP.N), propiedad de Facebook, Instagram, Verizon Media, LinkedIn de Microsoft y el servicio de intercambio de archivos Dropbox”, informó Reuters.

En el informe no se menciona la necesidad de vigilar el contenido extremista de izquierda, a pesar de que los grupos de izquierda tienen una larga historia de violencia política en Estados Unidos. Sólo en 2020, cientos de incidentes de violencia política de izquierdas provocaron docenas de muertes y miles de millones de dólares en daños materiales.

Sin embargo, Reuters informó engañosamente que “el tema del extremismo doméstico, incluyendo la “supremacía blanca” y los grupos de milicianos, adquirió una urgencia renovada tras el mortal disturbio del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos”.

De las cinco personas que murieron ese día o poco después, cuatro fallecieron por causas naturales: tres partidarios de Trump y un agente de la policía del Capitolio. La única persona que murió durante los disturbios fue la veterana de las Fuerzas Aéreas estadounidenses Ashli Babbitt, desarmada, que recibió un disparo en el cuello por parte del teniente de la Policía del Capitolio Michael Byrd.

El GIFCT fue creado en 2017 bajo la presión de los gobiernos de Estados Unidos y Europa tras una serie de mortíferos ataques terroristas islámicos en París y Bruselas, según Reuters.

Esta nueva represión se produce después de que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijera durante una rueda de prensa a principios de este mes que los funcionarios de la administración Biden están coordinando con las grandes empresas de tecnología para tomar medidas contra la “desinformación” de las vacunas.