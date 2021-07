El gabinete rojo de Pedro Castillo será presidido por un investigado por apología al terrorismo – La Gaceta de la Iberosfera

El primer gabinete del comunista Pedro Castillo juramentó la noche de este jueves en el Centro de Convenciones de Lima, luego que por la tarde lo hiciera como presidente del Consejo de Ministros (PCM) el congresista electo Guido Bellido, que afronta desde el mes de mayo una investigación de la Fiscalía contra el Terrorismo por el presunto delito de apología al terrorismo luego que se difundiera un vídeo donde defiende las acciones terroristas del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL).

Bellido fue cuestionado el pasado 16 de abril por una periodista de Inka Visión, luego de leer un mensaje a través de sus redes sociales donde se dirigía a Edith Lagos, terrorista abatida por los miembros de la Guardia Republicana en 1982. “Nuestro mejor homenaje a ti, Edith Lagos”, escribió Bellido el 2 de junio de 2017.

“¿Qué tienes contra los senderistas? (…) El país estaba en desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino. ¿Son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos”, increpó a la periodista el titular de la PCM.

El flamante premier, cercano al exgobernador regional y secretario general del partido marxista-leninista Perú Libre, Vladimir Cerrón -condenado por corrupción y aliado de Nicolás Maduro y Evo Morales-, también es cuestionado por un audio en el que se le escucha coordinar el pago de la reparación civil de Cerrón, como parte de las investigaciones por el Caso Dinámicos del Centro, que implica el tráfico ilícito de licencias de conducir en la región Junín.

Además de estos cuestionamientos, Bellido es blanco de las críticas de los grupos LGTB y feministas por haber manifestado en sus redes sociales comentarios homofóbicos y machistas, lo que ha provocado el rechazo de los aliados políticos de Pedro Castillo durante la segunda vuelta, Juntos por el Perú y el Partido Morado, este último partido de gobierno desde noviembre del año pasado.

“La revolución no necesita ‘peluqueros’ y ‘el trabajo los hará hombres’. El ‘hombre nuevo’ no puede ser un ‘maricón’. ‘La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones’. Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad”, escribió Bellido en su cuenta de Facebook en enero de 2019.

En esa línea, el Partido Morado emitió un comunicado rechazando el nombramiento de Bellido como premier por ser una “persona que no cree en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo”.

La denominada “Bancada Morada”, conformada por solo tres congresistas -Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga-, también se manifestó a través de Twitter, rechazando la decisión de Pedro Castillo debido a las posturas de Bellido en relación a “la dictadura de Cuba, la homofobia y su misoginia”.

Los morados hacen referencia en su pronunciamiento a las recientes declaraciones de Bellido sobre la situación que se vive en Cuba. En una entrevista televisiva, aseguró que en la isla no hay una dictadura.

“Los pueblos determinan el modelo de gobierno. Eso es lo que se ha determinado en Cuba y por eso están 60 años. Si la mayoría aprueba, es democracia”, comentó.

Un exterrorista en la Cancillería

Héctor Béjar, exterrorista de 85 años que fundó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la década de 1960, llegando a ser apresado por sedición, juramentó ante Pedro Castillo como nuevo ministro de Relaciones Exteriores.

Con solo 27 años, viajó a Cuba, donde se incorporó a las guerrillas revolucionarias de dicho país donde recibió entrenamiento militar, conociendo al sanguinario “Che Guevara” y al dictador Fidel Castro.

Beneficiado por una amnistía general en 1970 por la dictadura militar izquierdista presidida por el general Juan Velasco, Béjar colaboró con el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (Sinamos) y respaldó la reforma agraria, que expropió las principales haciendas peruanas, repartiéndose las parcelas entre los campesinos.

Béjar no ha ocultado estar a favor de las políticas aplicadas por el comunismo bolivariano en Venezuela.

Durante la conferencia “Venezuela: Radiografía de la situación social”, realizada el pasado 13 de junio de 2017, manifestó que desde su modesto lugar era una “obligación moral” defender a un pueblo que representa “una de las pocas posibilidades de cambiar esta sociedad sucia y violenta”.

La economía en incertidumbre

La elección del radical Bellido provocó que el economista Pedro Francke, un izquierdista “moderado” que había participado hasta hace poco en la comisión de transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), rechace entrar en el nuevo gabinete.

Francke había sido puesto por la excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza -vinculada al Grupo de Puebla y a Podemos-, luego de perder en la primera vuelta, donde apenas alcanzó un 7% de los votos. Francke se dedicó a reunirse con las embajadas y gremios de empresarios para asegurarles que un gobierno de Perú Libre no expropiaría empresas ni estatizaría su economía, como había insinuado Castillo durante la campaña inicial.

Pero el nombramiento de Bellido como titular de la PCM solo ha sido la confirmación de las distancias cada vez más evidentes entre los grupos de izquierda que se aliaron contra el fujimorismo en la segunda vuelta. Francke ya había sido criticado por Bellido, advirtiendo que no estaba de acuerdo con su orientación económica, pues no iba con el programa y postulados de su partido.

“Se está evaluando a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke (…) A mi no me molesta de manera personal, pero si veo a donde se orienta [económicamente] y no es en función al programa y postulados del partido [Perú Libre]”, declaró Bellido este martes.

También señaló que Pedro Castillo deberá cumplir el mandato del pueblo como militante de Perú Libre, y por ello lo exhortó a que ejecute sus propuestas de campaña.

“El profesor Pedro Castillo es un militante del partido, tiene que cumplir el mandato del pueblo peruano como militante. Cada militante está sujeto al estatuto y programa del partido, que va a exigir que se cumplan las promesas de campaña”, aseveró.

Cerrón también criticó a Francke por haber asegurado que en el Ejecutivo debe haber técnicos de alto nivel.

“Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de ‘alto nivel’, eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos», tuiteó.

Pedro Francke repite con frecuencia que se necesita funcionarios de «alto nivel», eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 26, 2021

Pero las diferencias entre Juntos por el Perú y Perú Libre solo habrían quedado en el campo económico, porque la socióloga Anahí Durand, integrante del Movimiento Nuevo Perú y exjefa del Plan de Gobierno de Mendoza, asumió esta noche la cartera de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), uno de los ministerios donde la izquierda progre se ha enquistado los últimos lustros.

Durand ha sido cuestionada por haber firmado una carta a favor del terrorista Víctor Polay Campos, exlíder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), condenado a 35 años de prisión.De acuerdo a la ONG Waynakuna, que hizo la denuncia, la actual titular del MIMP también participó en 2015 en la presentación del libro “La palabra desarmada” del emerretista Alberto Gálvez Barrenechea, considerado por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (Dircote-PNP) como el tesorero del MRTA y sucesor de Polay.