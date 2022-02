El gilipollas del día que causa vergüenza ajena: El podemita Gerardo Pisarello dice que a Putin se le combate con «los movimientos feministas y ecologistas»

¿De dónde saca España estos mojones a los que convierte en políticos? Esta no es la gente sensata que está al frente de las empresas, los negocios, las comunidades vecinales… No pueden ser tan ridículos, no pueden ser tan tontos (o indigentes mentales)… salvo que deliberadamente quieran serlo. El portavoz de Podemos en la Comisión de Exteriores, Gerardo Pisarello, ha propuesto enfrentarse a Vladímir Putin con «los movimientos feministas y ecologistas».

Fue durante la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para analizar la situación en Ucrania, que al día siguiente derivó en la invasión rusa.

«Nuestra esperanza real -afirmó el dirigente de Podemos- está en que sean esas gentes trabajadoras, que sean las mujeres, que sea la juventud, que sean los movimientos feministas y ecologistas quienes impulsen desde ya un movimiento por la paz y por la seguridad colectiva. Porque no hay otra alternativa frente a las mentiras de los señores de la guerra, frente al oscuro negocio de las guerras imperiales por el control de los recursos energéticos. Sólo hay un camino, la conquista ciudadana de la paz y de un orden internacional menos brutal, más cooperativo y más sostenible».

Esperemos que estos comentarios no lleguen a Rusia porque son capaces de invadirnos también a nosotros, aunque solo por una cuestión de vergüenza ajena.

Comparte este artículo