El gobierno de Pablo Iglesias deja de pagar pensiones de invalidez a los militares

En los últimos días ha ido surgiendo una polémica que rodea a militares que contaban con contrato de larga duración y que por motivos médicos obtuvieron la incapacidad permanente absoluta, y en muchas ocasiones el paso al retiro. Estas personas están denunciando, anónimamente por miedo a represalias, que la subdelegación de Defensa no se está haciendo cargo de las pensiones que estas personas deberían recibir y por tanto quedan totalmente desamparados. No pueden trabajar y tampoco reciben la paga que por ley les correspondería por lo que se les hace inviable poder subsistir sin ingreso alguno.

Militares que están en esta situación lo han denunciado a El Faro de Ceuta, ya que según explican se encuentran “desesperados” y necesitan una solución para poder hacer frente a los distintos gastos. Según afirman, el Ministerio de Seguridad Social e Inmigración es el que tramita estas pensiones, ya que el Ministerio de Defensa delegó las competencias en él, y ahora por un error en la plataforma está sucediendo esta problemática. “No nos tienen en cuenta por un error en la plataforma. Se creó una llamada ‘Plan retira al Personal’ y solo se tiene en cuenta a los de carrera. He puesto mis quejas y me han explicado que es un error de meses atrás y que va para largo”. Una situación que no entienden, ya que los meses pasan y tienen que hacer frente a distintos pagos, como por ejemplo las hipotecas de sus domicilios.

Asimismo, y según el mismo diario, estos militares lo han puesto en conocimiento de AUME, que “desconocía” lo que estaba ocurriendo con estas personas. Además, han enviado escritos tanto al general de Personal como al Ministerio, pero de momento no han obtenido respuesta alguna. Reconocen que están cogidos de “pie y mano” porque en el fondo siguen perteneciendo al Ejército, y no pueden alzar más la voz para que no tengan unas consecuencias aún más negativas de las que ahora mismo tienen. Piden una solución inmediata para poder subsistir y ayudar económicamente a sus familias.