El Gobierno, obsesionado con enfrentar a Ayuso y Feijóo

Ante el avance en las encuestas electorales del líder del PP, La Moncloa ha dado la consigna de sembrar la discordia en el partido de la oposición.

A pesar de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no han mostrado ninguna fricción política, el Gobierno no cesa en su estrategia de intentar enfrentarlos. Los ministros que no están de vacaciones aprovechan cualquier ocasión para tratar de provocar un cisma en el principal partido de la oposición, a medida en que se acumulan graves problemas como la inflación o la crisis energética.

Así, este sábado, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, volvía a la carga para tratar de hacer saltar la nueva dirección de Génova 13 contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, una jugada que resultó exitosa con la anterior cúpula popular, capitaneada por Pablo Casado.

“Lo sorprendente, ha dicho Ribera con respecto a Díaz Ayuso, “es que le lleve la contraria al líder de su partido, Alberto Núñez Feijoó, en cuanto a las medidas de ahorro energético. Y por tanto la pregunta es quién manda en el PP”

A pesar de que tanto Feijóo como destacados líderes del Partido Popular en el ámbito nacional han declarado en varias ocasiones que respetan lo que cada uno de los barones populares haga con respecto a las medidas decretadas por el Gobierno para el ahorro energético, el Gobierno sigue empeñado en abrir una brecha.

“viendo lo que ha ocurrido es que en el PP manda Isabel Díaz Ayuso, que lleva la delantera y nadie cuestiona lo que ella dice”, ha declarado este sábado Ribera en una entrevista, “eso habla muy poco a favor de un partido con vocación de Gobierno, de Estado y europeísta”.

“Me cuesta ver dónde está la moderación de Feijoó cuando la voz cantante aparentemente la lleva Ayuso”, ha recalcado.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mostraba el mismo tono este mismo sábado: “Hay que tener paciencia cuando habla Feijoó, ya que la que verdaderamente manda es otra señora”.

Así, en referencia a Ayuso, Bolaños decía que el presidente del PP está realizando “un papelón bailando al sol que le manda alguna líder regional, y en Europa yendo a contracorriente de los líderes europeos”.

El tono es uniforme en todos los ministros del Gobierno que todavía mantienen agenda. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se manifestaba en términos similares.

Durante una entrevista en «El programa de Ana Rosa», de Telecinco, Llop ha apelado al «sentido común» en un contexto de «guerra energética» y «emergencia climática», pedía al líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, que «ponga orden» en el partido.

«Estoy echando de menos a Casado, que sí se enfrentó a Ayuso», ha señalado la ministra en alusión a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en contra del plan de eficiencia energética.

Mientras tanto, el consejero madrileño de Hacienda y Economía, Javier Fernández-Lasquetty, subrayaba los «muy buenos resultados» que «están dando» las medidas impulsadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para reducir el consumo eléctrico, medidas que se aplican desde hace «tiempo», que se han hablado con los sectores implicados y que en ningún caso pasan por «apagar Madrid».