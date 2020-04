El Gobierno oculta la verdadera magnitud de la pandemia: España registra 565 muertos en las últimas 24 horas y supera los 20.000 fallecidos

España suma ya 24.045 muertos por coronavirus. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, al igual que hiciera este viernes, mantiene oculta la verdadera magnitud de la pandemia en este país.

El último balance del Ministerio de Sanidad informa de un total de 20.043 fallecidos. Sin embargo, ese dato sigue sin incluir las cifras afloradas en Cataluña, donde, según la Generalitat conforme a los datos aportados por las funerarias sobre muertes con coronavirus, habían fallecido hasta este viernes un total de 7.881 personas.

Por ello, si se suman los 20.043 que ha cifrado hoy el Gobierno y la parte de los fallecidos en Cataluña que no están incluidos en el balance oficial del Ejecutivo, la cifra total de defunciones se eleva a 24.045.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa ha informado de un incremento de 565 muertos en las últimas 24 horas, mientras que ayer tal aumento diario se situó en los 585 fallecidos. La cifra total de contagios confirmados asciende a 191.726 desde el inicio de la pandemia.

Los nuevos cálculos de la Generalitat se basan en la información facilitada por las funerarias, cuyos registros computaron hasta el viernes 7.881 muertes en Cataluña con coronavirus (305 más que el día anterior), 2.123 de estos fallecimientos fueron en residencias.

Sin embargo, estos casos no son contabilizados en las cifras oficiales de Sanidad. El ministro Salvador Illa rechazó el jueves incluir tales casos en las estadísticas centralizadas de su Ministerio argumentando que el criterio para contabilizar los fallecimientos que sigue el Gobierno es el que establece la OMS. «España está cumpliendo con una definición de caso muy estricta en línea de lo que dictan la OMS y el ECDC», por el cual se computa a «toda persona que sea diagnosticada positivamente de Covid» que posteriormente fallezca, esgrimió. «Otro tipo de consideraciones no estarían en línea con lo que exigen estas definiciones de caso», sentenció. Es decir, Sanidad no contabiliza a fallecidos con claros síntomas de coronavirus a los que no se les ha hecho ningún tipo de test.