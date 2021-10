El Gobierno prepara ya la vacunación de los menores de 12 años a falta de que la Agencia Europea del Medicamento valide las vacunas de Pfizer y Moderna

El Gobierno ya prepara la vacunación de los menores de 12 años. Los más pequeños serán los siguientes en vacunarse en cuanto la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno a las vacunas de Pfizer y Moderna.

La pregunta que se hacen los padres ahora es: “¿va a ser obligatorio vacunar a mi hijo?”

La duda no es baladí, puesto que aunque vacunarse no es obligatorio en España, desde el Gobierno central y algunos autonómicos se presiona a trabajadores y ciudadanos para que se vacunen aunque no quieran. También muchos colegios están presionando a los padres para que vacunen a sus hijos de más de 11 años (edad establecida para la vacuna en este momento).

Y eso es lo que me da miedo y quiero evitar. La decisión de vacunar o no a una persona tan pequeña con un medicamento cuyos posibles efectos secundarios todavía genera dudas en los expertos sanitarios, debería ser tomada en plena libertad y no bajo la presión de restricciones sociales establecidas desde el Gobierno. Ayúdame a evitarlo.

Creemos que es una gran noticia que quien quiera pueda vacunar a sus hijos. Pero también apostamos por que quien no quiera vacunar a sus hijos del Covid-19 goce de la misma libertad que quien decida hacerlo.

Ya hemos visto a médicos e inmunólogos avisando que si no se vacuna a los niños no se lograrán los porcentajes necesarios para la inmunidad de grupo. Una inmunidad que hace meses era del 60% de la población, luego el 70%, ahora el 90% y nuestro temor es que acabe siendo del 100%.

Por ahora, el Gobierno parece que no va a obligar a un niño a vacunarse, pero puede intentar presionar a sus padres para lograr su objetivo, que al final no es otro que lograr el 100% de vacunación y anunciar que la pandemia se ha acabado, aunque no sea cierto. Y ahí te pido que me ayudes para garantizar que una decisión tan importante sea tomada con total libertad y no bajo una presión de restricciones sociales.

Ahora que empiezan a levantar todas las restricciones en España y parece que recuperaremos la normalidad para Navidad, es más que probable que cualquier ‘pico’ de contagios por Covid-19 que haya de aquí al futuro sea un motivo para presionar al grupo de menores de 12 años para que se vacunen. Y eso es lo que hay que evitar.

No hay libertad plena cuando unos padres toman una decisión basada en algo que no sea la salud de su hijo, sino en las complicaciones que les supone no aceptar una vacuna. Y si no hay libertad, no se está decidiendo por el bien superior del niño.

Comparte este artículo