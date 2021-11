El gobierno «progresista» de Sánchez entrega a activistas pacíficos al régimen militar argelino y los expone a torturas y a una muerte segura

Pedro I. Altamirano. Ningún gobierno “democrático” extradita a nadie a regímenes totalitarios, menos, en manos de unos militares soberbios y totalitarios, iba a decir comunistas, pero el comunismo me parece más respetable que el extremo Stalinismo inhumano, de estos generales tan amigos de Pedro Sánchez.

Me refiero a la entrega, mediante un auto administrativo de expulsión del activista democrático, en contra de la dictadura militar. Mohammed Abdallah, técnico aeronáutico que se atrevió a desvelar y denunciar la corrupción de sus mandos. Escapó a España, pensando que estaría a salvo de las garras de los generales, pero lo que no pensó jamás, es que en la España “democrática” gobernaban unos socialistas apoyados por ex terroristas, adiestrados en Argelia. Comenzaba su más inimaginable pesadilla.

Poco tardó el gobierno Sánchez-Iglesias en aceptar la solicitud de extradición de Abdellah cursada por el régimen argelino, de un modo ultra rápido, y sin atender a ninguna de los autos de la defensa, en cuanto a la toma de medidas cautelares que impidieran su extradición, mientras se recurría e investigaba el caso, fue expulsado del país y entregado al régimen.

Las últimas imágenes que tenemos de Abdellah es la entrega a la policía argelina, y la entrada en la comisaría. Nada mas sabemos de su suerte, más allá de lo que nos llega por las redes sociales argelinas que nos informan poniendo su vida en peligro (hay que recordar la verdadera caza de brujas del régimen contra los periodistas que se atreven a informar, como la de Bouras). Lo que nos llega son tortura, enfermedad, y falta absoluta de los mínimos derechos humanos. Se teme de forma muy seria por su vida.

Este es el resultado de una extradición irregular por parte de un gobierno que presume de “demócrata y progresista”. Pero más allá de esta nueva irregularidad con Argelia, sin olvidar el caso de la entrada irregular del líder de la banda armada Polosaria, Brahim Ghali que se investiga en un juzgado de Logroño. ¿Tiene el Gobierno de España información del estado de salud de una persona extraditada? ¿Se está ocupando el Gobierno de velar por sus derechos y salud? Por lo que nos llega, la respuesta es no. Una vergüenza para un gobierno que no la conoce, formada por políticos desalmados, puestos de rodillas y al servicio de un régimen de desalmados, pero armados.

Otro ejemplo más de la deriva totalitaria de un Gobierno de España, que hoy, ya no es solo un peligro para los españoles, sino para los derechos humanos básico y la humanidad.

