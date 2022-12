El Gobierno rechaza, como hizo con la sedición, un referéndum pactado en Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez continúa jugando al gato y al ratón con los ciudadanos. En una semana en la que finiquitará la sedición y la malversación, además de tomar al asalto y por la vía rápida el Poder Judicial, para beneficiar a sus socios separatistas de ERC; la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha garantizado este martes que “no se va a celebrar ningún referéndum de autodeterminación”, como ha vuelto a pedir ERC, al tratarse de una iniciativa “contraria a la Constitución”. Rodríguez ha expresado su rechazo con “absoluta claridad” a la propuesta que planteó ayer lunes ERC, de que haya una nueva consulta, pactada con el Estado, con un mínimo del 50 por ciento de participación y de un 55 por ciento de síes.

“Un referéndum de autodeterminación es inconstitucional y no se va a celebrar en nuestro país porque lo prohíbe la Constitución”, ha remarcado la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según Rodríguez, “la agenda política de ERC es la suya”, pero ha incidido en que esa agenda es “contraria a la Constitución”. “Y por tanto, no se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum”, ha apostillado ante las preguntas de si podría haber un cambio de postura por parte del Gobierno en este ámbito como lo ha habido en otros asuntos.

El rechazo de Rodríguez al planteamiento de ERC se une al manifestado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha advertido que “no va a haber ningún referéndum, ni por vía unilaterial, ni pactada”. Según Bolaños, esta consulta supondría mayor confrontación, cronificar el conflicto y dividir a la sociedad cataluña». «Y en lo que estamos es en superar ese enfrentamiento, esa tensión que se vivió en el año 2017», ha argumentado Bolaños en declaraciones a TVE.

Esta negativa podría tener algún valor de no ser por el historial de falsedades que ‘avala’ la gestión del Ejecutivo en este sentido. Cabe recordar que este mismo mes de agosto el propio Bolaños afirmó con la misma «rotundidad» que no pensaban realizar ninguna reforma del Código Penal relacionada con los delitos de rebelión y sedición este año. En noviembre de 2019 fue Pedro Sánchez quien hizo campaña denunciando que el 1-O fue un golpe de Estado, con rebelión y sedición, rechazó conceder indultos a los separatistas y prometió que tipificaría la convocatoria de referéndum ilegal. No parece descabellado, por tanto, que de conseguir la mayoría para gobernar en 2023, las afirmaciones de este martes con respecto a un referéndum catalán se queden en agua de borrajas y pasen a engrosar la copiosa hemeroteca de contradicciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Hace cinco meses el presidente afirmaba que hubo un golpe al Estado, y clarísimamente un delito de rebelión y de sedición. ¿Es el cambio de opinión del Gobierno el precio que vamos a pagar los españoles por el apoyo de los independentistas al presupuesto? pic.twitter.com/MYkA7j4Hkb — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) October 26, 2018