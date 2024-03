El Gobierno reconoce que el acuerdo con Junts «está cerca» y cierra filas con Francina Armengol

La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reconocido este martes que el acuerdo con Junts sobre la Ley de Amnistía «está cerca», aunque todavía no lo ha dado por cerrado. También ha cerrado filas con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, después de que la Fiscalía Europea abriera una investigación al Gobierno de Baleares cuando ella era presidenta.

«Les puedo avanzar que el acuerdo está cerca», ha insistido Alegría en varias ocasiones en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Entró impecable en el Congreso y va a salir igual de impecable», ha añadido.

La portavoz, sin embargo, no se ha querido mostrar tajante sobre si se tocará en la amnistía la parte correspondiente a los delitos de terrorismo y de alta traición. Esta es la principal exigencia de los independentistas catalanes para que se pueda beneficiar de la medida de gracia el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Gobierno reconoce estar cerca del acuerdo por la amnistía



Que Alegría no se muestre tajante es llamativo porque su partido, el PSOE, sí ha sido muy contundente al indicar que no se tocaría el terrorismo. Ello podría indicar un cambio de postura, aunque, de momento, en el Gobierno no lo confirman.

«Hay que ser absolutamente prudentes. Nada está acordado hasta que no esté acordado. El acuerdo está cerca, aunque las negociaciones corresponden a los grupos parlamentarios», ha dicho Alegría.

Desde Moncloa no han querido esclarecer cuándo se hará público si hay acuerdo o no. Sin embargo, la fecha límite es este jueves, cuando se reúna la Comisión del Congreso encargada de tramitar la norma. Si no hay acuerdo, la norma decaería y habría que volver a empezar todo el proceso, algo que podría acabar con la legislatura.

Respaldo a Armengol

El otro gran asunto abordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha sido la situación de la expresidenta de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol. La Fiscalía Europea ha abierto una investigación contra ella por la compra de mascarillas a la trama corrupta presuntamente liderada por el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García.

Armengol ha dado, también este martes, una rueda de prensa en la que ha asegurado que ni ella ni nadie de su gobierno están siendo investigados, ni salen en el sumario del caso.

Desde Moncloa no sólo la respaldan, sino que han aprovechado para atacar al PP. Concretamente, al portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, cuyo nombre aparece en el sumario, aunque no hay constancia de que tuviese reuniones con Koldo. También apuntan a la actual presidenta balear, también del PP, Marga Prohens.

«Ella ya ha dado cuentas», ha dicho Alegría, que ha pedido «ceñirse a los hechos». Estos serían: «Hay un Gobierno, que en ese momento lideraba Armengol, que abrió un expediente para recibir el reintegro de las mascarillas. Otro gobierno posterior, de Prohens, que ha permitido que se caducara el reintegro de esas cantidades», ha añadido.

«Es paradójico que el señor Tellado, que es la única persona que aparece en el sumario, pida explicaciones a quien no aparece en el sumario», ha dicho Alegría. «Ni la señora Armengol, ni ningún miembro de su Gobierno de entonces aparecen en el sumario», ha zanjado.