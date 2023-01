El Gobierno se resiste a debatir el envío de tanques a Ucrania: “Sería dar más información de la deseada a Putin”

España prevé entregar los Leopard almacenados hace una década en Zaragoza.

El Gobierno diluye toda posibilidad de que el envío de tanques Leopard a Ucrania cuente con el aval del Congreso, como pide el PP y socios habituales del Ejecutivo, como ERC y Bildu.

En declaraciones a los periodistas este viernes, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha pedido «responsabilidad» al PP en alusión a su petición de debatir en la Cámara Baja este tipo de armamento pesado, que analistas coinciden en describir como un punto de inflexión en la guerra. Según Rodríguez, llevar al Congreso esta cuestión conllevaría «dar más información de la deseada a Putin«.

El PP ha avanzado al Gobierno que podrá contar con su apoyo y «lealtad» en la entrega de carros de combate a Ucrania, pero ha insistido en que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debe comparecer de forma urgente en el Congreso para explicar las razones que impulsarán dicho envío.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se pronunció en estos términos este jueves al tiempo que pidió al Gobierno que permita al Congreso votar la decisión de enviar los Leopard por tratarse de un asunto «relevante», del que además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, consideró, debería informar a Alberto Núñez Feijóo.

«España debe enviar carros de combate a Ucrania, pero admito que puede tener consecuencias, por eso el Gobierno no puede tomar esa decisión sin explicarla y votarla en el Congreso», ha añadido este viernes el vicesecretario del PP, Esteban González Pons: «No contar a los ciudadanos pros y contras de esta decisión es tratarnos como menores».

Falta de sintonía entre los socios del Gobierno

Llevar al Congreso la decisión de enviar tanques Leopard a Ucrania supondría para el Gobierno dejar en evidencia su falta de sintonía sobre la cuestión. Como en otras ocasiones, Podemos mantiene un perfil pacifista que se aleja de la escalada armamentística.

Así lo ha hecho saber esta semana la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien considera que «no toca el seguidismo» respecto al envío de tanques, sino liderar una solución dialogada para la guerra de Ucrania.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por su parte, ha puesto el acento en que el envío de estos carros de combate es un «salto cualitativo» en la carrera armamentista de la guerra que causa «enorme preocupación» y frente a ello ha abogado por abrir «de una vez por todas» la vía diplomática.

Tanto ERC como EH Bildu creen que un eventual envío de tanques Leopard se tiene que votar en el Congreso y los dos han confirmado que votarían en contra llegado el caso.

El portavoz de los republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha dicho que una decisión tan trascendental como esta, que aún no ha tomado el Gobierno, debería pasar por el Congreso «porque es de primero de democracia». En ese caso, votarían no a este envío poniendo el acento en que no comparten el discurso «acrítico» de Europa en torno a la OTAN, aunque eso no significa «blanquear a Putin, que es un sátrapa», ha señalado.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, que ha dejado claro igualmente que rechazarían mandar este armamento pesado a Ucrania.

«El envolvimiento en la guerra es total, por lo tanto no tiene sentido estar a medias. Lo comparto completamente», ha dicho, por su parte, Aitor Esteban, del PNV, quien no ha entrado a valorar si la decisión debe contar con el aval del Congreso.