El Gobierno sigue sin tener atados los apoyos para aprobar el decreto energético a un día de la votación

La portavoz del Ejecutivo pide «sentido común» a los grupos parlamentarios.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha hecho este martes un llamamiento a los grupos políticos para que se sumen al decreto energético, que tendrá que ser convalidado este jueves.

El Ejecutivo no cuenta todavía con los apoyos para sacar adelante el plan de ahorro, sobre el que las comunidades autónomas y partidos afean que no haya sido consensuado. El PP ha adelantado que votará en contra de un decreto que ve como una «imposición», aunque mantiene la «mano tendida», tal y como ha expresado el vicesecretario de Economía, Juan Bravo. Otra formación que no contribuirá a que salga adelante es Ciudadanos, que por ahora ha trasladado que su posición «favorable no es».

«Pido sentido común», ha afirmado Rodríguez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha pedido al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo deberá responder de parte de quién está si vota en contra del decrero. «No se entendería que un grupo político dijera ‘no’ a los abonos gratuitos o a las becas».

Rodríguez ha emplazado a Feijóo a «que hable con ese trabajador que vuelve de su puesto de trabajo y le diga que, si de él dependiera, no tendría la gratuidad del transporte público los próximos meses».

El PP, por su parte, afea precisamente al Ejecutivo que haya incluido las ayudas al transporte y las becas en el decreto energético, en el que ha pedido que el Gobierno prescinda de las «frivolidades» que cree que contiene.