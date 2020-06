El Gobierno socialcomunista no tiene propuestas para evitar el cierre de Alcoa

Begoña Vila.- Sin propuestas para evitar el cierre de Alcoa, sin respuesta al impacto ambiental que supondría, sin movimientos claros de la oposición en Galicia para salvar esta factoría … Con este panorama, los socialistas gallegos cómo se atreverán a pedir el voto a los gallegos el 12 de julio.

El secretario general do PPdeG, Miguel Tellado, aseguró que Alcoa debe tener futuro y que este pasa por un precio competitivo de la energía señalando que no se le pide al gobierno central nada que no hicieran antes los ejecutivos de Rodríguez Zapatero o de Mariano Rajoy.

El número dos de los populares gallegos en una concentración en Foz para evitar el cierre de la factoría de San Cibrao donde estuvo acompañado por la cabeza de lista al Parlamento gallego por la provincia de Lugo, Elena Candia, por miembros de la candidatura del PPdeG a las elecciones autonómicas y por alcaldes y portavoces del PP de la comarca. Allí todos mostraron su apoyo y respaldo a los trabajadores de Alcoa y a todos os vecinos de la Mariña lucense en general.

Como insistió Tellado, el futuro de la factoría es también el de la Mariña lucense “y no estamos dispuestos a renunciar a el”, dijo señalando que estamos ante una situación muy preocupante que los populares habian advertido de que se podía dar si el Goberno central no asumía la necesidad de adoptar medidas de apoyo al sector de la industria electrointensiva.

Pidió al ejecutivo de Sánchez que haga lo mismo que los Gobernos de Italia, Alemania o Francia, o como también hicieron las administraciones de Rajoy y de Zapatero, que es intervenir en el sector eléctrico, en el precio en la electricidad de la industria electrointensiva. “Es lo que le demandamos ya que esta planta, la única de España de producción de aluminio primario, no puede seguir compitiendo sin que se garanticen precios que lo permitan”, destacó .

Al mismo tiempo en su comparecencia pública Núñez Feijóo después de la conferencia de presidentes ha afirmado que no hay respuesta del gobierno central sobre el cierre de Alcoa.

AD se ha interesado por el impacto ambiental que supondría su cierre debido a que sus balsas están ya casi llenas de lodos rojos, ha querido saber si Sánchez tiene algún plan en este sentido en el caso de que el gobierno socialcomunista no salve a Alcoa y esto es lo que nos ha dicho:

“En Galicia hay empresas que han recibido descuentos en sus precios eléctricos por un concepto que técnicamente se llama interrumpibilidad, hay más de 100 empresas que han recibido subvenciones de precio eléctrico en el último planteamiento de interrumpibilidad. Lo que ha ocurrido es que las empresas que antes recibían más incentivos en esa tarifa eléctrica, ahora han recibido menos y otras empresas que no recibía nada ahora han recibido subvenciones en la tarifa eléctrica y llegan a 600 empresas. Me sorprende este planteamiento cuando desde hace décadas las empresas del aluminio primario o del acero tienen una tarifa especial para seguir produciendo en España por parte de todos los gobiernos, y en este caso, propuestas no hay ninguna. No quiero perder más tiempo, quiero sentarme y hablar del mantenimiento de una fábrica que es clave para la industria española y para la gallega. Es necesario mantener una fábrica de aluminio primario en España y esa fábrica es la gallega ya que es la única que existe, es fundamental que esa factoría no se cierre ya que lo que estamos es para salvar empresas no para condenar empresas”.

VIDEO DE NÚÑEZ FEIJÓO ATENDIENDO A LAS PREGUNTAS DE ALERTA DIGITAL (MINUTO 52:10):