El golpe de Estado se acelera: El Gobierno quiere que la nueva prórroga del estado de alarma sea de un mes, no de 15 días

Primero, me hago el loco y dejo que entre el virus sin hacer nada por contenerlo; segundo, decreto el estado de alarma que me da poder absoluto para hacer y deshacer y en esto que cuelo a Pablo en el CNI para que acceda a toda la información sensible del Estado; tercero, aliento los ataques al Rey y así le voy preparando el destierro; cuarto, coloco a dedo a más gente en la Administración que me van a servir de ayuda en el proceso; quinto, utilizo el dinero de todos para sobornar a las televisiones que contarán mi verdad oficial; sexto, manipulo a Policía y Guardia Civil para impedir protestas y vigilar a los discrepantes en redes sociales, además de no tolerar opiniones contrarias; séptimo, demoro las ayudas permitiendo que la gente pase meses sin ingresar dinero y cuando empiece el hambre seré el salvador con una miserable paga que al menos les de para comer; octavo, amenazo con que habrá miles de muertos y nadie cobrará los subsidios si pierdo el mando único; noveno, permito empadronarse a millones de inmigrantes -a todo el que venga-, les asigno una paga para tener sus votos de por vida y perpetuarme en el poder y décimo, subo impuestos de forma masiva para poder pagar el subsidio a mis millones de votantes y así me financio el golpe de estado.

Me llamo Pedro, Pedro Sánchez. Habéis caído en mi trampa y no tenéis escapatoria.

QUINTA PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA

El Gobierno ha comenzado a sondear entre los partidos con representación en el Congreso su disposición a aprobar una quinta prórroga del estado de alarma que, a diferencia de todas las anteriores, se extienda por el periodo de un mes, hasta finales de junio, en lugar de los 15 días habituales, han confirmado fuentes parlamentarias.

Este martes, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha mantenido una videoconferencia con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ante la que se ha comprometido a mantener informada periódicamente con respecto a la evolución de la pandemia y con la que ha hablado de seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos futuros frente al coronavirus y sus consecuencias económicas y sociales. Sin embargo, fuentes de Ciudadanos aseguran a Europa Press que el presidente no le ha planteado a Arrimadas la posibilidad de plantear una nueva prórroga de un mes.

En cambio, la vicepresidenta Carmen Calvo y otros miembros del Ejecutivo sí se han dirigido a otras fuerzas políticas para tantearles acerca de esta cuestión, según ha contrastado Europa Press con alguna de ellas.

Hasta la fecha, el Gobierno ha justificando el ir solicitando sucesivas prórrogas de 15 días para garantizar así el control parlamentaria sobre las decisiones del Ejecutivo, dado que es la Cámara Baja a la que compete autorizar la solicitud de prórroga propuesta por el Gobierno y modificarla de acuerdo a los que acuerde la mayoría del Congreso.

LOS PLAZOS QUE FIJA LA CONSTITUCIÓN

El artículo 116.2 de la Constitución que hace referencia al estado de alarma limita a un «plazo máximo de 15 días» el estado de alarma declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros y señala que sólo podrá prorrogarse en caso de que así lo autorice el Congreso de los Diputados, si bien nada dice acerca del plazo de esa prórroga.

El Gobierno considera imprescindible mantener el estado de alarma al menos hasta que concluya la actual fase de relajación progresiva de las restricciones del estado de alarma que limitan la movilidad de los ciudadanos, que tienen por regla general viajar a otras provincias salvo en casos justificados. Sostiene que el estado de alarma es el instrumento que se requiere para seguir restringiendo un derecho fundamental como el de la libertad de circulación, que no se podría recuperar hasta terminada la fase de transición, como pronto para finales de junio.

Sin embargo, el PP ya ha avanzado de que votará en contra de una nueva prórroga al considerar que el Gobierno tiene otras alternativas, por lo que el Gobierno necesita amarrar los apoyos y abstenciones que ha tenido hasta la fecha y no sumar más votos en contra. En la última votación, logró superar el umbral de la mayoría absoluta sumando 178 votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, Más País, Compromís, CC-NC, PRC y Teruel Existe.