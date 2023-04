El Govern multa con 20.000 euros a Hazte Oír por su bus contra la ‘ley trans’

La Generalitat ha multado con 20.000 euros a la organización Hazte Oír por su bus tránsfobo, al considerar que cometió una «infracción grave» por sus mensajes «discriminatorios» que «pretendían atentar contra la dignidad de las personas trans y no binarias».

El 10 de noviembre de 2022, los Mossos d’Esquadra detuvieron la circulación por las calles de Barcelona del autobús de Hazte Oír después de que la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Consellería de Igualdad le abriera un expediente sancionador.

Ese polémico autobús (que la organización ultra puso en marcha para recorrer las principales ciudades de España en contra de ley trans y que suponía una versión actualizada de otro bus que circuló en 2017 con mensajes similares contra el colectivo LGTBI) difundía mensajes contra el colectivo trans, como «les ‘niñes’ no existen», «no a la mutilación infantil» o «#StopLeyTrans».

Cinco meses después, la Oficina catalana de Igualdad de Trato y No Discriminación ha sancionado con 20.000 euros a Hazte Oír al «constatar que cometió una infracción grave», ha confirmado la portavoz del Gobierno catalán, Patrícia Plaja, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo catalán.

La resolución notificada este martes por esa oficina del Govern considera probado, según Plaja, que los mensajes «discriminatorios» exhibidos en dicho bus tenían el objetivo de «menoscabar el derecho a la autonomía personal» y «pretendían atentar contra la dignidad de las personas trans o no binarias», como también crear un «clima discriminatorio o de rechazo» hacia ese colectivo.

Sin ayudas públicas por cinco meses

La resolución prohíbe la posibilidad de recibir ayudas o subvenciones públicas en Cataluña durante cinco meses, como también el acceder a contratos con la Generalitat u organismos públicos dependientes durante ese período.

«Las leyes de igualdad no son recomendaciones», ha advertido Plaja. «Esta sanción, impuesta en aplicación de la ley de Igualdad de Trato, es un ejemplo claro. Los discursos de odio no tienen cabida en Cataluña».

A aquellos que buscan «perpetuar estructuras de desigualdad y abusos de poder», la portavoz les ha lanzado un aviso: «En Cataluña, no pasaréis. En Cataluña no se tolera el odio, no se mira hacia otro lado, no se alimentan discriminaciones».

El Govern condena los ataques a Vox

Por otro lado, Plaja ha sido preguntada por las supuestas agresiones e insultos denunciados por Vox durante la Diada de Sant Jordi en varios municipios, entre ellos en Lloret de Mar (Girona), donde los Mossos d’Esquadra han denunciado penalmente al rapero Cecilio G. por haber agredido, presuntamente, a la alcaldable de ese partido, Coque Hernando.

«El Govern condena siempre cualquier tipo de agresión y acción violenta, provenga de quien provenga», ha afirmado Plaja, que ha dejado claro que el Ejecutivo catalán «trabaja para garantizar el derecho de manifestación de cualquier colectivo y para garantizar que se puedan desarrollar actos y participación de todos los partidos».

Pero en paralelo ha defendido que el Govern no invite a Vox a sus actos o cumbres. «A la extrema derecha se la combate, no se la invita a actos», ha remarcado, poniendo también como ejemplo de ello la sanción al bus de Hazte Oír. «Así se la combate, no permitiendo que los mensajes de odio queden impunes», ha zanjado.