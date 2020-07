El hispanista colombiano Carlos Calderón, a la fiscal de Odio en Málaga, María Teresa Verdugo: «Armando Robles solo es culpable de amar a España y de creer en la sangre y el suelo»

Carlos Arturo Calderón Muñoz.- En una época en que la humanidad está regida por el fluir de los algoritmos, los sentimientos son un crimen. El rebelde palpitar del corazón, que impulsara a la débil biología a conquistar la trascendencia, debe ser subyugado. La individualidad de occidente es un asesinato, la raza blanca un genocidio; todo el que no renuncie a la sangre europea será eliminado por el antivirus de las omniscientes redes neuronales. Un sistema binario ha decidido crear una ecuación en la que amar a España sea lo mismo que odiar al resto del mundo… y odiar es un delito.

El espíritu de la casa de Tarsis debe ser encadenado; es imperativo reemplazar a los iberos, los griegos tienen que ser sodomizados, los celtas deben caer en la esclavitud. Es obligatorio que el hedonismo intoxique a los romanos y que los visigodos acepten que nunca existieron. Esos fantasmas cabalgan por la memoria de la sangre para traer a la consciencia colectiva una esquizofrénica quimera llamada hispanidad; por eso, como demonios, deben ser exorcizados. Sólo así llegará a nosotros el reino de la amorfa multicultura. Porque en otra ecuación se ha comprobado que exterminar etnias blancas es igual a diversidad: “Mono es Multi”.

Cuando las huestes del BLM profanan monumentos de Cervantes, los imanes llaman a recuperar el Al-Ándalus y el gobierno borra nuestra historia por decreto, los fiscales del odio (ya entretenidos en perseguir pateadores de puertas y a un editor de libros), deciden que su peor enemigo son los sentimientos del director de un diario digital. Honestamente, ese director es culpable.

Armando Robles Valenzuela es culpable de amar a España, es culpable de ser un anacrónico católico que cree en monerías como la sangre y el suelo. Armando es culpable de haber sacrificado los goces de la vida para proteger una tierra que pareciera no querer seguir existiendo. Podrán criticar sus formas, pero su sentir es incuestionable. Si el derecho de las máquinas considera que amar a España es un delito de odio, pues con gusto inigualable Armando irá al encierro. El amor no engendra cobardes.

Podría escribir un memorial de agravios de todas aquellas veces que los enemigos de España le han insultado, de todo el odio vertido contra su existir. Pero hacerlo sería someter el amor a los caprichos de la jurisprudencia; no me interesa debatir quién se siente más ofendido o quién ofendió primero. Se pretenden usar tecnicismos legales para llevar la discusión al campo de la esterilidad. Sin embargo, el amor es salvaje, existe sin matices ni medias tintas; amar a España no es un delito y si resulta que ya lo es, pues bienvenidas sean las mazmorras. Los códigos penales no tienen cabida en el corazón.

A los caballeros musulmanes que han iniciado esta cruzada contra mi buen amigo, quiero decirles que deseo, con toda mi alma, que puedan encontrar la felicidad que les promete el seno de Alá. Pero nunca permitiré que su entelequia demiúrgica arrase con la tierra de mis ancestros. Mahoma no está por encima de España.

Como un mestizo andino, fiel súbdito de Isabel la Católica en tierras americanas, quisiera hacerle una solicitud formal a la señora fiscal del odio, doña María Teresa Verdugo Moreno. Yo no sé de leyes, pero en este medio he hablado abiertamente del historial esclavista de los musulmanes, he discrepado con las ideas de un importante marroquí y he hablado en contra de los planes expan-sionistas del Islam radical; si alguno de esos artículos constituye un delito, le pido que encuentre la forma de llevarme a los tribunales.

Quiero que en un juzgado español, me mire a la cara mientras me dice que amar a mi madre es un delito. Deseo que le diga a este colombiano, a este suramericano bastardo, que proteger al Quijote es un crimen. Le guste o no, yo también soy un hijo de España y doscientos años de separatismo no van a lograr que sus leyes provoquen arrepentimiento en mi corazón. Aunque con su burocracia legal pueda encerrar a mi amigo Armando, España no va a morir con él, ni con Pedro Varela o Pedro Chaparro.

Por favor, lléveme a un juzgado, para que usted aprenda algo que no enseña el Corán… España nunca se marchó de América.

Con profundo amor por mi madre patria.

*Hispanista, escritor y periodista colombiano.