El histórico de Vox Málaga Antonio Calle pide unidad frente a la «inmundicia moral y la dictadura» de la actual ejecutiva provincial

Antonio Calle.- La campaña para las elecciones al Comité Ejecutivo Provincial de Málaga sigue su curso, sin que ninguna candidatura, salvo la encabezada por Enrique de Vivero, haya aún proclamado tener los 142 avales necesarios antes del día 12.

En principio, 142 avales (el 10% de la afiliación) no parece ser un número inalcanzable, aunque eso no es algo que vaya a beneficiar a ninguna de las candidaturas que esperan relevar al actual CEP.

En realidad ese número es el resultado de meses de planificación y esfuerzo, dignos de la Gestapo, por aplastar toda voz crítica dentro del partido, que hace tan sólo un año contaba con 3000 afiliados. Más fácil les hubiera sido a los nuevos postulantes tener que reunir 300 avales, si entre ellos se encontraran los de aquellos afiliados críticos que fueron políticamente aniquilados por el actual CEP.

Pero, si tener un electorado bien cribadito, y contar todo el aparato del partido para hacer su propia campaña, son grandes ventajas, no se queda ahí la cosa. La actual ejecutiva habrá tenido tiempo suficiente para afiliar hasta al gato de la abuela, sabiendo que la carencia para ejercer el voto en estas elecciones es de apenas unos días antes de la convocatoria de las mismas, ya que se exige una antigüedad anterior al 31 de agosto. De risa.

Y ahí no queda la cosa, si la imparcialidad del aparato central del partido era ya cosa puesta en cuestión, se da una circunstancia que supone la confirmación del escaso valor que da Vox a su afiliación. Por todos es sabido, y llevan meses amenazando, que estaba absolutamente prohibido, bajo pena de inhabilitación, postularse como candidato al CEP antes de abierto el plazo electoral pertinente. Sin embargo, se ha hecho la vista gorda sobre dos candidatos que anunciaron su intención de presentarse para presidir Vox Málaga meses antes del plazo previsto, incluso habiéndose visto ambos envueltos en sonadas controversias, como la moción de censura interruptus y lo sucedido en el mitin de Ciudad Jardín, donde yo también participé. Y Vox no hace esta tibia observancia de sus normas electorales para honrar a la democracia interna, no. Sino porque nada es más deseable para los «benefactores» del actual Presidente que unas elecciones con un chorro de candidatos, para dispersar el ya muy maltrecho voto crítico, y presentarle la victoria a Lara en bandeja de plata. Y es que, aunque el actual presidente de Vox Málaga tiene muchos detractores en Madrid, tendrían más peso los del ámbito yunquista de Vox que le estarían aupando.

A esto no ayuda el florido jardín de egos que tenemos sembrado en Málaga, que ha imposibilitado una candidatura única frente a la sombría ejecutiva actual. Esto es algo de lo que todos los afiliados debemos sentir vergüenza y pesadumbre: que nuestros líderes locales no han sido capaces de presentar batalla unidos frente a la ejecutiva más pérfida jamás vista, que en menos de un año se ha fulminado a 1500 patriotas que un día pusieron su ilusión en este partido. Parece que la poca altura de miras política va de serie en la marca España.

Hago un llamamiento a las candidaturas de Martín, de Julia -cuya figura goza de todo mi respeto y reconocimiento- y de Enrique de Vivero -de quien sé fehacientemente que se ha dejado la piel por vertebrar una coalición-, a que pongan todo de su parte por integrar un bloque unificado frente al descrédito, la inmundicia moral y la dictadura que actualmente representa el CEP de Vox Málaga.

Finalmente, no he hecho mención de la de Heriberto, ya que creo que es una candidatura «tapada», y que se presenta, en connivencia con la actual ejecutiva, con la intención de favorecer aún más la dispersión de voto. Por supuesto esto es una percepción particular, ya que los veo más aguerridos con los demás adversarios que con el enemigo a batir.

*Antonio Calle es el afiliado número 2879 de Vox a nivel nacional