El humorista Josema Yuste, sobre Pedro Sánchez: «Es un psicópata»

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en el punto de mira por su gestión de la crisis del coronavirus. España es el país con el mayor número de muertos por cada millón de habitantes. Este lunes, el Ministerio de Sanidad ha confirmado que ya son 17.489 las víctimas por esta enfermedad desde que se originó el brote, 517 más que el día anterior. Sin embargo, algunas CC.AA. como Castilla – La Mancha, Madrid o Extremadura están señalando que el número de fallecidos por coronavirus podría ser mayor que las que muestran las cifras oficiales.

Además, los sanitarios se siguen quejando de la falta de material para protegerse y ya hay 25.000 de ellos contagiados, también récord mundial. Este lunes, el Gobierno permite el regreso al trabajo de los sectores no esenciales y lo ha hecho con la oposición de los miembros de Unidas Podemos en el Gobierno, algunos presidentes autonómicos como Torra y de expertos epidemiológicos. Sánchez, mientras, defiende su gestión y este domingo pidió en una comparecencia pública iniciar la «desescalada política» para no ser objeto de continuas críticas.

PP y Vox han lanzado esta semana críticas muy duras al Gobierno, pero la más grave no ha llegado del ámbito político. Ha sido el famoso actor Josema Yuste quien ha señalado a Sánchez como un «psicópata» al que también le falta empatía con la oposición. El humorista lo ha dicho así de tajante en una entrevista con el periodista Javier Negre.

Josema Yuste

«El presidente no les miraba [a Casado y Abascal] durante la sesión en el Congreso para prorrogar el estado de alarma. Miraba para otro lado, con un desprecio absoluto. Cuidado, no a tres personas, sino a millones de personas que representan esas tres personas. Yo entiendo que en un Debate de la Nación mire para otro lado, pero, ¿en este caso, que es gravísimo? Que esté mirando para otro lado como que no está escuchando, como que se la suda…», relata el humorista.

Yuste sí advirtió que Sánchez sí miraba en cambio a sus socios de investidura. «Esos que ahora le dan la espalda. A esos sí los miras, ¿no? Pero a la oposición no. Eso me parece de una frialdad tan cercana a un psicópata. Porque, si lo sabéis, los psicópatas no sienten empatía hacia el dolor de los demás, y eso es lo que demostraron el otro día los señores Iglesias y Sánchez», dijo sin tapujos el cómico.

El actor también cree que hubo falta de previsión del Gobierno frente al coronavirus. Y puso como ejemplo a la localidad gaditana de Barbate: «Barbate no tiene ni un solo infectado. ¿Por qué? Porque el alcalde tomó medidas desde el minuto uno”. Por último, Yuste también pidió «que la izquierda deje de hablar de una puta vez de la Guerra Civil».

No es la primera vez que Josema Yuste carga contra el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. En febrero, cargó contra Irene Montero al asegura que «decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera. El feminismo no es eso. Y añadió: «No sé si le da para más, pero existe el género neutro. Hay que hacéserlo mirar, me parece ridículo».