El independentismo exige al Estado disculpas y el desagravio a Companys por su ejecución

El independentismo ha exigido este domingo al Gobierno de España que se disculpe y asuma sus responsabilidades por el fusilamiento del expresidente de la Generalitat republicana Lluís Companys, fusilado en 1940 por el franquismo, y se restituya su figura.

En el 83er aniversario de su ejecución, el Govern, ERC, el PSC, JxCat, los comunes y entidades soberanistas han participado en la ofrenda floral a la tumba de Companys, en el Fossar de la Pedrera del cementerio de Montjuïc, en Barcelona, y han ensalzado y recordado la figura del expresidente.

Los partidos y entidades independentistas, que han subrayado el compromiso de Companys con la libertad de Cataluña, han señalado que fue asesinado por ser el presidente de la Generalitat y han exigido al Estado su desagravio, mientras que el PSC ha aprovechado para subrayar «la voluntad de ser y convivir de Cataluña» y desde los comunes han afirmado que el mejor homenaje al expresidente es lograr una investidura para presidir el Gobierno español «con unos mínimos democráticos».

Aragonès pide una declaración de desagravio

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al Gobierno una declaración institucional de desagravio y reparación a la figura de Companys, asumiendo las responsabilidades del Estado en su fusilamiento. «El Govern de Cataluña reclamamos al Gobierno del Estado una declaración institucional que restaure la figura del presidente Companys, que reconozca la injusticia de su procesamiento, que ponga de manifiesto la ilegitimidad del órgano que lo juzgó y que declare expresamente la nulidad de su sentencia», ha remarcado Aragonès, que ha recordado que, hace años, las instituciones alemanas ya se disculparon por su colaboración en la detención y entrega del expresidente.

«Hoy es el momento, también lo tienen que hacer las instituciones del Estado español», ha subrayado Aragonès, señalando que esta reparación será también un reconocimiento a «toda una generación».

En la misma línea, en un mensaje en la red social X, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha pedido a España que pida perdón al pueblo de Cataluña por el «asesinato en manos de fascistas» de Companys, al considerar que fue una «víctima formal del Estado español». «Ciertamente, fue un asesinato en manos de fascistas pero resuena porque es mucho más que esto: fue detenido, extraditado, maltratado, juzgado, condenado y ejecutado por las autoridades del Estado español de acuerdo con la legalidad vigente», ha indicado.

L’execució del President Lluís Companys és un crim que encara ressona. Certament va ser assassinat en mans de feixistes, però ressona perquè és molt més que això: va ser detingut, extraditat, maltractat, jutjat, condemnat i executat per les autoritats de l’Estat espanyol d’acord… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 15, 2023

Junts no renuncia a la unilateralidad

En plenas negociaciones por la investidura del líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, Junts también ha aprovechado los actos de homenaje al expresidente para poner a Companys de ejemplo de lo que representa «no rendirse».

Así lo ha indicado la presidenta de JxCat, Laura Borràs, que ha insistido en que su formación no renunciará a la unilateralidad «ni a ninguno de los recursos legítimos» para avanzar hacia la «libertad». «Hoy más que nunca, desde Junts miramos a los ojos a este Estado que es el heredero del que fusiló al president Companys y le decimos que no nos rendimos, que no renunciaremos ni a la unilateralidad ni a ninguno de los recursos legítimos que tengamos para avanzar hacia nuestra libertad», ha afirmado Borràs.