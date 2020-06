El informe europeo que el Gobierno ocultó en vísperas del 8M-uerte y que desbarata su versión de los hechos

Cuando la actuación del Gobierno está siendo investigada en los juzgados, el Ejecutivo mantiene que no había evidencia científica para haber prohibido las marchas del 8-M por el coronavirus.

Según declaró el viernes el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, en ‘Herrera en COPE’, el Gobierno no desoyó ninguna alerta sanitaria. Para Duque, es «sectario» pensar que el Ejecutivo pudiera haber ocultado información sobre el coronavirus en aquellos días. «En esos momentos no se sabían las cosas. No se sabía que los asintomáticos contagiaban, por ejemplo. El único mea culpa que podemos asumir es que la ciencia no fuera capaz de detectar todo esto a la velocidad con la que se propagaba la pandemia. A toro pasado todos sabemos lo que teníamos que haber hecho», señaló el ministro.

Sin embargo, la Guardia Civil ha presentado un nuevo informe a la juez de Madrid que investiga si el Gobierno priorizó la ideología política por encima de la alerta sanitaria, provocando con ello la expansión de la pandemia. En él señala que Fernando Simón no informó a las comunidades autónomas de una alerta hecha el 2 de marzo por la agencia de la Unión Europea para el control y la prevención de enfermedades (ECDC) en la que se reclamaba a los estados europeos «evitar» que la población acudiese a «actos multitudinarios» e impedir «concentraciones masivas innecesarias» por el coronavirus.

SIMÓN NO INFORMÓ DE LA ALERTA EUROPEA



El motivo que aducía el informe era que al estar científicamente demostrado que este tipo de actos favorecía la expansión de la Covid-19, en base a los datos de otras pandemias y epidemias, cancelarlas «puede reducir la transmisión del virus».

Lejos de ello, el Gobierno de España permitió las manifestaciones del 8-M. Ni siquiera informó de su existencia. Y eso que Fernando Simón recibió esas advertencias el propio 2 de marzo a las 12.45 horas, pero no se lo reenvió a las comunidades autónomas y ni siquiera lo discutió en el Consejo Interterritorial de Sanidad.

La Guardia Civil resalta que el organismo de Simón adujo que dado «el carácter público del documento» europeo, de «general conocimiento y acceso», «no procedió a su distribución». «De igual forma, no fue objeto de discusión en ninguna de las reuniones» preparatorias de la respuesta al virus «de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial», ni «en ninguna de las Ponencias de Alertas y planes de preparación y respuesta», relata el informe del Instituto Armado.

Por el momento, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid mantiene imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un delito de prevaricación, al haber autorizado la celebración de la manifestación del Día de la Mujer en plena expansión del coronavirus.