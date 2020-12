El inmunólogo Alfredo Corell critica las “normas laxas” del plan de Navidad

06 de diciembre de 2020 (15:17 CET)

El plan del Gobierno de Pedro Sánchez para frenar los contagios de coronavirus durante la celebración de los encuentros navideños ha despertado dudas entre algunos expertos en salud pública. El inmunólogo Alfredo Corell ha advertido sobre las consecuencias que puede tener abrir la mano con las restricciones en un momento en el que todavía no se ha superado la segunda oleada de casos de Covid-19.

El catedrático ha explicado que una excesiva permisividad puede conducir a un repunte de la pandemia en las semanas posteriores a las fiestas de la Navidad, con una tercera ola de coronavirus en enero. Un caso similar al que está atravesando Estados Unidos, que ha alcanzado su máximo registro histórico de casos positivos a los 10 días de celebrar la popular cena de Acción de Gracias.

Por ese motivo, Corell ha exigido mayor precisión en el establecimiento de normas para impedir los contagios durante las fiestas en España. El plan que el Gobierno central ha acordado con las comunidades autónomas prevé ampliar el número de asistentes de las reuniones hasta 10 personas y retrasar la hora del toque de queda nocturno a la una y media de la madrugada.

“No se puede pedir a la gente que se quede en casa y hacer las normas más laxas que nunca”, ha lamentado el divulgador científico de la Sociedad Española de Inmunología en una entrevista en La Sexta Noche.

El inmunólogo Alfredo Corell señala “ambigüedad” del plan de Navidad

El experto en inmunología no solo ha centrado su discurso las restricciones sanitarias, sino que también ha exigido que se concrete mejor el plan de Navidad. La redacción del texto abre la puerta a que se reúnan por Nochebuena, Navidad o Nochevieja aquellas personas que sean “allegadas”. Un término que puede inducir al error por parte de la sociedad. “Es un mensaje ambiguo, yo creo que los ciudadanos están confundidos”, ha agregado.

Corell ha insistido en la importancia de detallar bien las normativas de la Covid-19 para no fiar el éxito de la campaña contra el coronavirus de la Navidad en la “responsabilidad individual” de los ciudadanos que deben cumplir con las normas básicas de protección contra el contagio.

“No somos un país de no juntarnos, no celebrar, no abrazar… No me imagino una cena de Nochebuena con todo el mundo con la mascarilla y que se la quite para comer», ha subrayado el inmunólogo.

Varios expertos en epidemiología han advertido en los últimos días sobre la aparición masiva de contagios que pueden provocar los encuentros sociales de la Navidad. Una tercera oleada de casos de Covid-19 que llegaría a España, antes de que se haya activado de forma masiva la campaña de vacunación contra el coronavirus que no echará a andar hasta enero. Un fenómeno que se explica por el incremento del riesgo de rebrote, que se dispara un 220% en los días festivos.