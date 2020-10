El juez García-Castellón denuncia la campaña que sufre tras pedir al Supremo que investigue a Iglesias

Manuel García-Castellón es el magistrado de la Audiencia Nacional (AN) que instruyó el ‘caso Tándem’ y en estos días ha tenido que poner una denuncia ante la Policía tras las amenazas de muerte recibidas en redes sociales. Además, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la campaña de “desprestigio personal y profesional e intimidación” a la que está siendo sometido por algunos medios de comunicación. Así lo ha comunicado el órgano de gobierno de los jueces. Todo por haber solicitado al Tribunal Supremo (TS) que investigue a Pablo Iglesias en relación con la pieza relativa a su exasesora Dina Bouselham.

En el texto dirigido a Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, el juez denuncia la maniobra que se ha detonado en su contra desde que el pasado miércoles publicara la exposición razonada, elevada a TS, en la que se insta a la investigación del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos por supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación delito en torno al robo del móvil de Bouselham.

El titular del Juzgado central de Instrucción 6 de la AN ha expresado lo siguiente: «En las últimas horas he podido constatar en redes sociales la consecuencia evidente de esta premeditada campaña, materializada en amenazas directas contra mi integridad física e intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal vertidas en redes sociales y dirigidas a constreñir de una forma grave e intolerable en un Estado de Derecho el ejercicio de la actividad profesional, y como ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas en un determinado sentido».

Añade que esa campaña quiere socavar la credibilidad y legitimidad de los argumentos desarrollados en su exposición razonada, amén de intimidar a los jueces que formen parte de la investigación y menoscabar el propio ejercicio del poder judicial. Insiste, asimismo, en que se está tratando de difundir idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica, sino de “una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política”.

García-Castellón confirma que los mensajes recibidos contra su persona son «repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional«. Y proclama que en sus 42 años de trayectoria nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación semejante.

En su alegato defiende que ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones. Y el magistrado recalca que durante todos los procesos atendidos ha tomado decisiones de muy distinto signo «no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida».

En su escrito se aportan mensajes como estos: «Hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución por que yo detesto esa gente bastarda de la Política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por eso hijo de puta»; «¿Quién es el juez García Castellón? Tesorero de la asociación conservadora de jueces y magistrados, sustituto del juez Garzón en la Audiencia Nacional. Colocado a dedo por Aznar, recusado por sus propios compañeros de la Gurtel por su evidente afinidad al PP»; y «Este es un hijo de puto franquista que viene de familia burguesa. A este Cabrón hay que cocerlo y ya está».

También se han incluido los siguientes: «… García Castellón, eres un facha y un cabr… PABLO IGLESIAS ES LA DIGNIDAD DE UN PUEBLO. Que miedo le tienen, porque será…??»; «Este hijo de put que no lo piense por que esta [email protected] el Cabron de @pablocasado y su cúpula de babosos del PP. Que asco de gente en este poder judicial hay»; «EL JUEZ MAFIOSO PREVARICADOR GARCÍA CASTELLÓN RESIGNATION AND PRISON PSICHIATRIC MENTAL PLEASE POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS ORGANIZACIÓN CLOACAS FRANQUISTAS SATÁNICA NEOCRIMINAL NEOLIBERAL PPCSVOXGATE DEL YUNQUE PEDERASTASBARESPAÑA OPUS DEIGATE PABLO CASADOGATE ABASCALGATE»; «García Castellón es un juez un pelin hijo de puta”; o «Yo creo que el juez García Castellón no puede terminar bien y, siendo un juez prevaricador y se puede demostrar en cientos de ocasiones, lo único que espero es que sea pronto. NO puede hacerse más daño a la democracia, que parte del cuerpo de jueces sean corruptos y mafiosos».

Cabe destacar que el Ministerio del Interior puso escolta a García-Castellón en 2019, tras haber denunciado un allanamiento en su domicilio. Según se ha sabido, un individuo accedió a su vivienda, en Madrid, mientras un familiar se encontraba en el interior. Las pesquisas apuntaron que esta persona estuvo varios minutos en la vivienda y recorrió varias estancias, para más tarde salir sin sustraer ningún objeto de valor ni documentos, dejando la puerta principal abierta.