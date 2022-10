El juez Piñar se querella contra el abogado de Juana Rivas por acusarle de prevaricación

El titular del Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, Manuel Piñar, ha presentado una querella contra el abogado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, por presuntos delitos de injurias y calumnias con publicidad. Piñar condenó a Rivas a cinco años de prisión por sustracción de menores y durante el proceso su letrado acusó al magistrado de ser «manifiestamente parcial».

En la querella presentada ante los Juzgados de Instrucción de Granada, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, el juez Piñar denuncia que el letrado de Rivas profirió «expresiones e imputaciones que atentan contra su honor». Concretamente, acusó al juez de «un retraso malicioso» en la tramitación de la petición de suspensión de la pena de Rivas, a pesar de que las actuaciones estaban pendientes del informe de la Fiscalía. Además, insinuó que el juez Piñar tenía ya redactada la sentencia contra la madre secuestradora «antes de la vista de la causa».

«El mismo juez que sólo tardó 7 horas en dictar una severísima condena de cinco años de prisión contra Juana lleva 17 días estudiando una petición de suspensión de pena que cumple todos los requisitos del Código Penal», manifestó el letrado de Rivas.

Según la querella, el abogado Carlos Aránguez creó incluso un grupo de Whatssap con 103 periodistas en el que acusó directamente al juez Piñar de cometer un «evidente delito continuado de prevaricación».

«El querellado que es abogado y parece ser que también profesor de Derecho Penal, sabe el contenido de tan elemental doctrina sobre la prevaricación, ampliamente sostenido por la jurisprudencia, sobre todo en caso de informes de fiscales a los que se ha acusado de prevaricar. Pese a ello, con ánimo de calumniar a mi defendido, lanza tan temeraria acusación, con notorio desprecio a la presunción de inocencia», apunta el escrito.

Por su parte, el letrado de Rivas tras denunciar sin éxito al juez Piñar por supuestos delitos de prevaricación y contra la integridad moral ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que lo ha desestimado, ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el magistrado.

Recordamos que en diciembre del pasado año, el juez Piñar consideraba que no procedía suspender la pena de prisión impuesta a Juana Rivas, después de que el Consejo de Ministros le concediese un indulto parcial. Según el juez, conceder la plena libertad a Rivas podría representar un «grave peligro para sus hijos», por lo que descarta la medida para no ser partícipe de esa eventualidad.

En el auto, Piñar recordaba que los artículos que regulan la suspensión de la pena «facultan pero no obligan» a suspenderla, tras lo que determinaba que no había lugar a conceder a Rivas el «beneficio» de suspender la ejecución de su condena de cárcel. «En varias ocasiones ha manifestado que no se arrepiente y lo volvería a hacer», mantenía el juez, que incidía también en «el peligro que para los menores supondría la plena libertad de la madre», apuntando algo que hasta ese momentos se había ocultado como supuestos «indicios de abusos sexuales a uno de los menores cuando estaban bajo su custodia».

Tras denunciar públicamente los presuntos abusos sexuales sufridos por el hijo de Rivas bajo su custodia, el juez Piñar fue víctima de una campaña de acoso política y mediática por parte de Podemos, el PSOE y asociaciones feministas subvencionadas por el Ejecutivo.

El letrado de Rivas suspendido

Por otro lado, hace unos días trascendía que el Colegio de Abogados de Granada ha impuesto letrado de Juana Rivas, Carlos Aránguez, una sanción de 45 días de suspensión «por afirmar públicamente que el juez Piñar ha sido manifiestamente parcial en el caso Juana Rivas». Según la Comisión Delegada de Deontología del citado Colegio de Abogados, la conducta del abogado «ha de considerarse una falta de probidad, lealtad y respeto» al juez Piñar.

En septiembre de 2021, mediante una denuncia, el juez Piñar había alegado que Aránguez había incurrido en un «comportamiento desconsiderado e irrespetuoso» durante sus declaraciones a medios de comunicación y en las notas de prensa emitidas por su propio despacho, al acusar de «manifiesta parcialidad» al primero en repetidas ocasiones durante el transcurso del procedimiento judicial.