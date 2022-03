El juicio contra Cabezudo avanza con los testimonios de una víctima y un ertzaina experto en informática

Sociedad JUICIO EITB MEDIA Última actualización:

28/03/2022

14:40 (UTC+2)

En la duodécima sesión un ertzaina ha asegurado, entre otras cosas, que algunas de las modelos que aparecían desnudas eran menores de edad en la época en la que fueron fotografiadas.

Noticias (3)

Hoy se ha celebrado en la Audiencia de Gipuzkoa la duodécima sesión del juicio contra el fotógrafo Kote Cabezudo, donde ha declarado, entre otros, uno de los ertzainas experto en informática que colaboró como asesor con el juzgado que investigó el caso durante la fase de instrucción. Ha asegurado, entre otras cosas, que algunas de las modelos que aparecían desnudas eran menores de edad en la época en la que fueron fotografiadas.

Durante su comparecencia, el experto ha sido preguntado sobre dos páginas de internet que replicaban fotografías de las dos webs del acusado en las que aparecían, según ha comentado, 230 de sus modelos. El agente ha explicado que la primera de estas páginas que replicaban fotos de Cabezudo lo que en realidad hacía era publicar tan sólo las "portadas" de las sesiones de Cabezudo para posteriormente redirigir el tráfico a las propias web del acusado en las que estaba el resto del contenido.

Sin embargo, "cuando alguien llega a tu página web desde otro sitio web, te interesa saber de dónde viene", y "no es extremadamente complejo hacerlo", por lo que considera que "Cabezudo sí que podía ser consiente que desde esas páginas web pornográficas se accediera a sus páginas", generando, así, tráfico a sus web.

Por otra parte, este agente ha dado cuenta de las pesquisas que realizó para determinar que una de las modelos del fotógrafo era menor de edad cuando sucedieron los hechos. Ha recordado también que él participó en un segundo registro del domicilio del acusado, en el año 2016, en el que la Ertzaintza se incautó de un ordenador, dos portátiles, varios discos duros, una tarjeta de memoria y varios "pendrives", que no habían sido intervenido en el primer registro del año 2014.

En esta misma jornada del juicio ha declarado a puerta cerrada por videoconferencia una víctima que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, realizó "alguna" sesión fotográfica con Kote Cabezudo en 2007, cuando ella tenía 19 años, en la que el procesado habría tomado imágenes en las que la chica aparecía "desnuda", sin que al parecer hubiera sido informada "suficientemente" en el contrato de lo que pretendía hacer con el material gráfico.

También ha declarado el presidente de la Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa, quien ha comentado que "nunca" ninguna modelo u otras personas han presentado en esta asociación quejas contra el trabajo de Cabezudo y un informático que desarrolló la "pasarela" con los servicios bancarios "de pago" para las dos web de Cabezudo.

En su declaración ha recordado que el fotógrafo se solía quejar de que había personas que se descargaban sus imágenes de sus webs a otros portales con la consiguiente "pérdida económica" para sus intereses, si bien ha comentado que ante esta situación "no había mucho que hacer".

Este informático también ha dicho que su empresa no estaba inscrita en la Agencia de Protección de Datos para desarrollar estos trabajos porque al que le correspondía hacerlo era al "responsable" de las webs.

Recordamos que el acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 121 años de cárcel por 32 delitos, entre ellos, pornografía infantil, abuso sexual y estafa, pero que la acusación particular eleva la solicitud a 2400 años. El fotógrafo donostiarra de 74 años ha negado todas las acusaciones contra él y ha dicho en su declaración que sus modelos no hicieron nada que no quisieran.

Algunas de las modelos han descrito durante el juicio los abusos-sexuales sufridos por Cabezudo, la más dura, la de una mujer que le acusa al fotógrafo de cometer 150 violaciones.