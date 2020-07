El lado “gamer” de los famosos: celebridades y juego online

El juego online no conoce barreras, y es algo que une personajes famosos y personas de la calle. A los famosos, de hecho, les gusta mucho aprovechar parte de su tiempo libre para divertirse con los juegos online. Aunque muchos famosos por motivos de privacidad prefieren jugar desde el anonimato a través de avatares o nicks que pasen desapercibidos entre los demás jugadores, cada vez son más los que confiesan a sus seguidores su pasión por los videojuegos y juegos de casino, incluso hacen público el nombre de su avatar o recomiendan sus videojuegos favoritos. Esto hace posible que cualquier persona pueda coincidir virtualmente con su deportista, cantante o actor favorito, mientras juega o apuesta online.

Los videojuegos más populares entre los famosos

Rihanna

Cada vez queda más demostrado que los videojuegos no son solo para los más pequeños y los adolescentes, ya que adultos de todas las edades disfrutan jugando con la consola de videojuegos o acceden a ellos a través de su ordenador o teléfono inteligente, y a esta realidad no escapan los famosos. Influencers, youtubers, actores, cantantes, diseñadores de moda, modelos y futbolistas, son algunos de los famosos que suelen divertirse jugando online. El futbolista César Azpilicueta ha participado en los eSports profesionales de League of Legends, mientras que el actor Mark Hamill, famoso por interpretar a Luke Skywalker de la saga Star Wars, aprovecha su tiempo libre para jugar Fortnite. Elijah Wood, el actor protagonista de la trilogía El señor de los anillos, tiene un personaje en Animal Crossing: New Horizons muy parecido a su aspecto real, e incluso ha visitado la isla de algunos de sus seguidores. Por su parte, el Kun Agüero y Kiko Rivera son fieles jugadores de FIFA 20, uno de los videojuegos más populares desde su lanzamiento. El futbolista Courtois se divierte compitiendo en las carreras online profesionales de Fórmula 1, junto a los pilotos profesionales Charles Leclerc y Lando Norris. Por su parte, la actriz Jessica Alba es una gamer clásica, le encanta jugar Pac-Man y Super Mario. Justin Bieber, Mila Kunis, Rihanna, Eminem y Cameron Diaz son fans de Call of Duty, World of Warcraft y The Legend of Zelda.

Los futbolistas y los casinos online

Los juegos de azar y el mundo de las apuestas online también han logrado conquistar a los famosos futbolistas. Los actores Matt Damon y Ben Affleck son unos hábiles jugadores de póker, mientras que Kevin Smith, actor y director estadounidense de gran trayectoria, es un verdadero amante de los juegos online con dados. Sin embargo, los futbolistas son los famosos que más pasión sienten por los juegos de casino. David Beckham, Sergi Bruguera, Ronaldo Nazario, Fernando Alonso, Gerard Piqué y Rafa Nadal, son algunos de los futbolistas que invierten gran parte de su tiempo libre, y parte de su fortuna, jugando al póker online. Aunque muchos actores y deportistas han jugado de manera presencial en los casinos más famosos del mundo, cada vez son más los famosos que optan por jugar y apostar en los casinos en línea, como LeoVegas, para disfrutar de absoluta privacidad, seguridad y tranquilidad desde la comodidad de sus hogares. De hecho, para empezar a jugar online, por ejemplo, en el casino mencionado, es suficiente acceder a este sitio web y registrarse. Neymar Jr, el futbolista brasilero delantero del PSG, es un apasionado de los juegos online, especialmente los que están relacionados con las cartas. Gerard Piqué, futbolista español y defensa central del Barcelona, ha participado en múltiples torneos de póker donde ha ganado premios que oscilan entre los 350000 y 600000 euros. Es usual ver a Piqué a través de sus redes sociales practicando con las cartas, ya que este afirma que en el póker, al igual que en el fútbol, la práctica constante es un factor clave para lograr la victoria.