El libertario Javier Milei destrona al peronismo y será el nuevo presidente de Argentina

El ‘voto rabia’ y el ‘voto castigo’ al presidenciable oficialista y actual ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, se impusieron este domingo en Argentina al consagrar como presidente electo al candidato de la oposición, el libertario Javier Milei, en la segunda vuelta o balotaje de las elecciones generales.

El propio Massa habló al país dos horas después del cierre de las mesas electorales, antes incluso de conocerse los resultados oficiales, y reconoció su derrota: «Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo y desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos años», admitió.

Milei, de 53 años, amigo de Vox, economista neoliberal y de ideas ultras en lo político, con el 88% de los votos escrutados, cosechó en todo el país el 56% por ciento de votos – cerca de 13 millones de sufragios- contra el 44% por ciento -poco más de 10 millones- recogidos por el candidato oficialista Massa, político profesional, de 51 años.

En el búnker de la coalición oficial Unión por la Patria, Massa planteó que «fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos» que «ojalá Argentina abandone y el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre».

