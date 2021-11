El mapa de una ‘España Vaciada’ cada vez más fuerte y activa: 140 plataformas se unen para entrar en el Congreso

La ‘España Vaciada’ reacciona y ya está en marcha. Hasta 140 plataformas ciudadanas se han unido y se han registrado en el Ministerio del Interior como partido político. Y atentos a su próximo movimiento: están estudiando muy seriamente presentarse a las próximas elecciones. Su poder ha ido creciendo desde la manifestación de marzo de 2019, cuando miles de personas acudieron a una gran marcha hasta Madrid para pedir un gran pacto de Estado contra la despoblación.

Los organizadores fueron ‘Soria YA’ y ‘Teruel Existe’, las dos plataformas pioneras. Menos de una año después, una de las dos entró en el Congreso de los Diputados. De hecho, el escaño de ‘Teruel Existe’ fue decisivo para garantizar la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno. Aquel éxito de la formación aragonesa es hoy en día el sueño de todas las plataformas contra el abandono. Ahora mismo están buscando un líder, un portavoz; una cara que los una de cara a la próxima cita con las urnas.

Ya están presentes en 30 provincias, y en laSexta Clave hemos querido repasar estas nuevas agrupaciones de norte a sur, empezando por ‘León Ruge’. Dicen que luchan contra la despoblación de la montaña de León y su portavoz, Sergio Díez, ya ha estado en el Congreso advirtiendo de que, en “la casa de todos, es importante que se escuche la voz de los pueblos”. Hacia el oeste encontramos ‘Burgos Enraíza’. Su objetivo es evitar lo que llaman una sangría poblacional.

Uno de sus miembros ya acudió al Parlamento Europeo para hablar de la problemática que quieren evitar a toda costa: “Estamos en el centro de Europa, en unos de sus centros de poder político, llegado de una pequeña aldea de 25 vecinos para explicarles y que escuchen nuestro mayor problema, la despoblación”. Y junto a Burgos, otro movimiento que ya es un clásico en esta lucha: ‘Soria ¡Ya!’, plataforma desde la que pedían “pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos porque Soria y los sorianos también existen y no son ciudadanos de segunda”.

Repasamos más nombres que van completando el mapa de la España que quiere ser escuchada: ‘Ávila Resixte’, ‘Segovia Existe’, ‘La otra Guadalajara’, ‘Aragón Existe’, ‘Teruel Existe’, ‘SOS Talavera’ y ‘Cuenca Ahora’, que completa su discurso con la crítica a las macrogranjas. “Ni en tu pueblo ni en el mío”, reclamaban en una manifestación contra la instalación de estas infraestructuras. Más al sur encontramos ‘Extremadura Vaciada’, ‘Cáceres se mueve’ o ‘Milana Bonita’. Allí lo que da sentido a su lucha es el tren para mejorar las conexiones.

Entre las plataformas andaluzas destacan las de Granada (‘Granada por el tren) o Jaén (‘Jaén Merece Más’). Este es el mapa completo de ‘La España Vaciada’ que más se mueve. Su próximo objetivo, el Congreso de los Diputados. Para concluir este análisis, desde laSexta Clave ofrecemos un dato demoledor sobre la situación que pasan muchos vecinos de ‘la España Vaciada’: uno de cada cinco de sus habitantes no tiene acceso a Internet.

No es que no quieran tener Internet en sus casas, es que no pueden tenerlo porque no existe. De hecho, el primer estudio sobre la red en la ‘España Vaciada’ demuestra que más de un 21% de la población rural no tiene acceso a Internet, y la cosa empeora si hablamos de la fibra óptica o de la alta velocidad. Solo un 33% de las poblaciones de menos de 5.000 habitantes puede acceder a ella. Unas cifras que demuestran que el teletrabajo o las gestiones administrativas son tareas imposibles en los territorios rurales.

La Sexta Clave

Comparte este artículo