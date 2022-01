El mayor sindicato de profesores de Cataluña llama a las familias a marginar el español

El mayor sindicato de profesores de Cataluña Unión Sindical de los Trabajadores de Enseñanza (USTEC-STEs) ha impulsado una guía elaborada por la Plataforma por la Lengua para imponer el uso del catalán entre las familias y marginar el español.

El documento pide a los padres mantener el catalán en los grupos de WhatsApp del colegio, comprar y consumir productos «responsables lingüísticamente», observar los hábitos de sus hijos y tener juegos de mesa y dispositivos móviles configurados en lengua catalana.

Además, llama a las familias a enseñar a sus hijos que hay músicos, medios e influencers que hacen contenido en catalán «para que puedan descubrir un mundo cultural realizado en su lengua». «De un tiempo a esta parte, el uso social del catalán ha ido retrocediendo. La situación es especialmente preocupante entre niños y adolescentes«, añade.

Para cambiar esta situación, la guía exige «tomar conciencia de la importancia de comunicarte en la lengua catalana, porque, si no lo haces, pueden perderse espacios de uso. Si en una reunión de familias o en un grupo de Whatsapp alguien habla en castellano, no es necesario que cambies. Que alguien prefiera utilizar el castellano no quiere decir que no entienda el catalán», señala.

Tanto la Plataforma por la Lengua como el sindicato docente que impulsa el documento sugieren a las familias «entender el catalán como un trampolín socioeconómico». «Si hablas en catalán a personas que no lo dominan, las ayudas y alientas a aprenderlo. Si los privas del derecho de vivir en catalán, no se sentirán como en casa«, asevera.

También consideran preocupante que, según una encuesta, el 28,7% de los catalanohablantes tiene configurado el móvil en español, una cifra que consideran «demasiado alta».