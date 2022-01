El mensaje de Djokovic para “la gente de todo el mundo” que le brindó su apoyo

JH.- La estrella mundial del tenis, Novak Djokovic, dirigió sus primeras palabras en agradecimiento a “la gente de todo el mundo” que le brindó su apoyo, tras dos días de haber sido detenido por las autoridades australianas.

Novak ingresó al país para participar en el torneo Abierto de Australia, pero las autoridades aeroportuarias ignoraron la exención sanitaria que le amparaba, y exigieron otro permiso que le eximiera de declarar su condición de vacunado contra el Covid 19, que no portaba, de acuerdo con The Sun del 7 de abril.

El aguerrido tenista se dirigió a sus seguidores en un mensaje a través de Instagram, escribiendo: “Gracias a la gente de todo el mundo por su continuo apoyo. Puedo sentirlo y es muy apreciado”.

Y agregó por otro medio: “Gracias a mi familia, a Serbia y a todas las buenas personas de todo el mundo que me envían su apoyo. Gracias, querido Dios por la salud que me das”.

Asimismo, su esposa Jelena, de 35 años, pidió “amor y perdón” ante el aumento de las tensiones en el mundo del deporte, agregando: “Gracias, querida gente, en todo el mundo, por usar vuestra voz para enviar amor a mi marido”.

También manifestó: “La única ley que todos deberíamos respetar a través de todas las fronteras es el amor y el respeto por otro ser humano”.

A Djokovic, que aspiraba a ganar su 21º título de Grand Slam, se le quitó el teléfono y se le mantuvo aislado solo en la habitación del Park Hotel, “un sucio hotel ‘lleno de pulgas y gusanos’ en Melbourne” con policías armados patrullando fuera.

Por su parte, un juez determinó que solo hasta el 10 de enero a las 10 de la mañana, hora de Melbourne, la capital del estado de Victoria en el sureste de Australia, se definirá su caso.

Si bien Djokovic se reserva la declaración de si ha sido vacunado o no, se cree que no lo ha hecho, a juzgar de las declaraciones emitidas en 2020 cuando expresó: “Personalmente, me opongo a la vacunación y no me gustaría que me obligaran a vacunarme para poder viajar”, citó The Sun.

Por su parte, la ministra del Interior del país, Karen Andrews, afirmó que no se hallaba preso y que podía partir en cuanto lo deseara, no obstante, él prefiere esperar los resultados judiciales de su caso.

La anulación de la visa de Djokovic ha sido fuente de muchas protestas y reclamos. Para el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, este acto evidenció un “comportamiento abusivo” por lo que exigió su liberación.

“Acabo de terminar una llamada telefónica con Novak Djokovic”, expresó Vucic, agregando: “Le dije a Novak que toda Serbia estaba con él. Estamos haciendo todo lo posible para acabar con este abuso lo antes posible”, de acuerdo con Sport Global del 6 de enero.

Asimismo escribió en Instagram: “Según todas las normas del derecho internacional, Serbia luchará por Novak Djokovic, con justicia y verdad. Además, todos sabemos que Novak es muy fuerte”.

En este contexto, el padre del tenista fue menos diplomático y habló de él como del “símbolo y el líder del mundo libre”, y el “Espartaco” de un nuevo mundo, uno que “no tolera la injusticia, el colonialismo y la hipocresía”.

Asimismo manifestó: “Mi hijo está esta noche en el cautiverio australiano, pero nunca ha sido más libre. Desde este momento, Novak se ha convertido en el símbolo y el líder del mundo libre, del mundo de las naciones y los pueblos pobres y desfavorecidos”.

