El mensaje de Trump tras ser absuelto: ‘Nuestro histórico y patriótico movimiento acaba de empezar’ – La Gaceta de la Iberosfera

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a su regreso a la política tras haber sido absuelto en el juicio político en el Senado por el asalto al Capitolio del 6 de enero.

“Nuestro movimiento histórico, patriótico y hermoso para ‘Hacer a Estados Unidos grande otra vez’ solo acaba de empezar. En los meses venideros, tengo mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestro increíble viaje juntos”, ha dicho en un comunicado.

“Our historic, patriotic and beautiful movement to Make America Great Again has only just begun. In the months ahead I have much to share with you…” pic.twitter.com/uDFydj7Xy0

— Eric Trump (@EricTrump) February 13, 2021