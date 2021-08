El Ministerio de Igualdad oculta más de la mitad de las muertes de menores a manos de sus madres

De los 142 hijos menores muertos desde el 2013 a manos de sus progenitores, en 99 de ellos estuvo la madre como victimaria (20 de ellas junto al padre o padrastro), y 43 lo fueron por solo padre o pareja de la madre. De estos últimos son los únicos 39 que nos informan permanentemente si son heterosexuales los padres varones.

En la mayoría de estos casos la madre o similar actuó sin colaboración o conocimiento del padre en el asesinato/homicidio (79 de 99), y en la inmensa mayoría con dolo.

Son muertes por asesinato u homicidio en ámbito doméstico de los que nunca te hablarán cuando en la web del Ministerio de Igualdad te cifren SOLO los 39 por padre varón heterosexual en el mismo periodo… la G€N€Rista IGUAL-DÁ es así….

Son hijos menores asesinados y/o víctimas de homicidio con resultado de muerte por sus madres, y no se incluyen las decenas de cadáveres de neonatos aparecidos en basureros cuyas madres no han sido identificadas por el mismo motivo explicado al principio y así poder ajustarme a las cifras oficiales del INE aunque estas sean menores que lo realmente acaecido. Por supuesto tampoco incluyo nonatos, ni menores por mujeres con otra relación distinta a la maternal.

RESUMEN:

, 20 a manos de madre y padre,

63 por padres o similar y 99 por madres o similar suman 162 personas victimarias (En WEB de igualdad verás menos de 40) en estos 142 filicidios, sumando los 17 a manos de agresores con otra relación (13 mujeres y 4 hombres), suman 159 menores víctimas mortales.

Porcentajes de agresores:

43 padres solo Vs 79 madres solas: 35,3% padre Vs 64,7% madre.

Total de 142 filicidios incluyendo los 20 casos donde padre y madre son agresores:

44,4% padre Vs 55,6% madre.

LISTADO:

13 en el año 2013:

1º- 05 MARZO 2013. GIJÓN (ASTURIAS) (hijo de meses)

Prisión para la acusada de la muerte de su bebé y lesiones a melliza de éste

condenada el 13DIC13 a 17 años:

“La Audiencia hace pública la condena a 17 años a la mujer que mató a su hijo, a la que se acusa de escenas de extrema violencia con sus vástagos”

en repetidas ocasiones, ante los llantos de Plácido , la procesada lo sacó de la cuna, cogiéndole de los brazos, de las orejas e incluso del cuello, clavándole con fuerza las uñas para que callara. La procesada le zarandeaba con fuerza ejerciendo un movimiento de aceleración y desaceleración, abofeteándole, llegando incluso a golpear la cabeza del menor contra el borde de la cuna donde dormía, asumiendo la posibilidad del fallecimiento del menor a causa de tal maltrato.

SAP GIJÓN 6/2013 de 13 de diciembre

2º- 14SEP13 PALMA DE MALLORCA (Hijo recién nacido)

Encuentran muerto a un recién nacido en un contenedor de Palma

La madre acudió con una hemorragia al hospital, donde confesó dónde había dejado al bebé

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Encuentran-muerto-recien-contenedor-Palma_0_1668450168.html

3º y 4º- DOS 07 ABRIL 2013 BARCELONA. ( DOS: 1 niña de 11 años y 1 niño de 9 años. Sus hijos)

Cometió el doble crimen después de llamar a su marido

Detenida una mujer tras ahogar en la bañera a sus hijos de 8 y 11 años

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/07/barcelona/1365366970.html

http://www.diarioinformacion.com/…/1361080.html

Se enfrenta a 40 años por ahogar a sus hijos en una bañera en Barcelona

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-madre-enfrenta-40-anos-carcel-ahogar-dos-hijos-banera-carmel-20150305180156.html

El juez condena a 20 años a la mujer que mató a sus dos hijos en Barcelona

http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2015-04-07/el-juez-condena-a-20-anos-a-la-mujer-que-mato-a-sus-dos-hijos-en-barcelona_542643/

Condenada a 20 años de prisión la parricida del Carmel por asesinar a sus dos hijos

http://www.larazon.es/condenada-a-20-anos-de-prision-la-parricida-del-carmel-por-asesinar-a-sus-dos-hijos-LI9390836#.Ttt1LUo52p1uDGt

Sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7365050&links=%2213%2F2015%22&optimize=20150504&publicinterface=true

CONDENADA EN 2015 OFICIAL CGPJ

SAP BARCELONA 13/2015, de 13 de marzo. MADRE mató a 2 hijos a la vez niño de 9 y niña de 11 ahogándolos en la bañera el 7 de abril de 2013. 10 años por casa asesinato. CONFESION Y ALTERACION PSIQUICA.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7365050&links=13%2F2015%2C%20de%2013%20de%20marzo%20%2213%2F2015%22&optimize=20150504&publicinterface=true

5º- 10 ABRIL 2013. CAMBIL (JAÉN) (1 bebé varón. Su hijo)

Investigan la muerte de un recién nacido que su madre ocultó en un armario

Una menor notifica en el hospital que había dado a luz en su casa

Posteriomente ha sido detenida. Se le imputa un delito de homicidio

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/10/andalucia/1365623687.html

http://sociedad.elpais.com/…/1365665038_369088.html

6º – 26 ABRIL 2013 CORDOBA. (1 niño de 4 años. Su hijo)

La Policía detiene a la madre del niño ahogado en aguas del Guadalquivir en Córdoba

La investigación policial apunta a que ésta se habría intentando suicidar

La mujer portaba pastillas en su bolso y presentaba síntomas de haber bebido

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/27/andalucia/1367083380.html

Piden 18 años de cárcel para la mujer que tiró a su hijo al ríohttp://cordopolis.es/2014/09/11/piden-18-anos-de-carcel-para-la-mujer-que-tiro-a-su-hijo-al-rio/

Comienza este lunes el juicio con jurado a la madre del niño ahogado en el río tras arrojarlo

http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/acusado/comienza-este-lunes-el-juicio-con-jurado-a-la-madre-del-nino-ahogado-en-el-rio-tras-arrojarlo_s6nJJLk1J3RINivx70l9y/

Condenada a 15 años de prisión por asesinato la madre del niño ahogado tras tirarlo al río

http://www.20minutos.es/noticia/2379034/0/condenada-15-anos-prision-por-asesinato-madre-nino-ahogado-tras-tirarlo-al-rio/

CONDENADA EN 2015 OFICIAL CGPJ

SAP CÓRDOBA 1/2015, de 12 de febrero.

7º y 8º – 30 MAYO 2013 ALGECIRAS. (DOS: 1 niña de 2 años y 1 niño de 3 años. Sus hijos y sobrinos)

Dos hermanos de casi tres y casi cuatro años, muertos en Algeciras. Encarcelan a la tía de los dos niños muertos por inhalación accidental de gas en Algeciras http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/03/andalucia/1370289970.html

El juez ordena capturar a la madre de los niños http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/05/andalucia/1373041979_056275.html

¿Madre ,tía o ambas? http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/libre-madre-de-los-ninos-fallecidos-en-algeciras_814537.html

la madre no colabora. No acudió a un careo al que estaba citada con la excuñada, ambas imputadas por homicidio imprudente, por lo que ordenan la busca y captura de la madre de los niños fallecidos en Algeciras http://www.abc.es/espana/20130706/abci-busca-madre-intoxicados-algeciras-201307051926.html

la madre sigue en busca y captura y su abogado renuncia a ella

http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-madre-menores-fallecidos-algeciras-continua-busca-captura-queda-abogado-20130710120958.html

Encarcelan a la tía de los dos niños muertos por inhalación accidental de gas en Algeciras

El juez aprecia delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro

La mujer, magrebí, pudo huir al estar en situación irregular en España

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/03/andalucia/1370289970.html

9º – 13-JULIO 2013. ARONA (TENERIFE) (1 BEBÉ, SU MADRE)

Localizan el cadáver de un bebé en el congelador de una vivienda

La madre ha sido detenida. La mujer, de 33 años, ha reconocido que dio a luz en el interior de la vivienda

http://www.20minutos.es/noticia/1870462/0/cadaver-bebe/congelador/arona-tenerife/#xtor=AD-15&xts=467263

Dejan en libertad a la madre del bebé hallado muerto en un congelador .http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/15/espana/1373884530.html

El bebé murió por no ser asistido

http://www.diariodeavisos.com/2013/07/bebe-murio-por-ser-asistido/?utm_content=bufferf9873&utm_source=buffer&utm_medium=facebook&utm_campaign=Buffer

10º- 26AGO13. Las Rozas (Madrid) (a su hijo bebe de un mes)

Detienen a una mujer por matar presuntamente a su bebé de un mes

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/detienen-mujer-matar-presuntamente-bebe-madrid_2013082600273.html

http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-madre-mata-supuestamente-bebe-mes-rozas-madrid-20130826190224.html

11º- 27AGO13. la Orotava TENERIFE. (Hijo recién nacido)

Encuentran el cadáver de un bebé en el vertedero de Arico

El cuerpo fue hallado el pasado sábado por la tarde en una cinta transportadora en la que se estaban realizando tareas de separación de residuos, tras lo cual se dio aviso a la Policía Judicial de la Guardia Civil

http://www.laopinion.es/sucesos/2013/08/27/encuentran-cadaver-bebe-vertedero-arico/495168.html

María Zenobia Luis Morales, la mujer que supuestamente mató y arrojó el cadáver del recién nacido a la basura, se equivocó de contenedor al deshacerse el cuerpo del niño.Ahora la presunta filicida ingresada en la prisión de Tenerife II comparte módulo e intima con la presunta asesina de los dos hermanos de Vistabella, cuyo juicio está previsto que se celebre el próximo mes de octubre.

http://www.laopinion.es/sucesos/2013/09/05/mujer-tiro-hijo-basura-intima/496686.html

SAP TENERIFE 327/2015 de 8 de julio

“condeno como autora penalmente responsable de un delito de homicidio imprudente del artículo 142.1 del Código Penal , concurriendo la atenuante analógica de anomalía síquica, a la pena de dos años de prisión”

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7505115&links=asesinato%20O%20homicidio&optimize=20151028&publicinterface=true

12º- 21SEP13 TEO (A CORUÑA) (ASUNTA HIJA CHINA ADOPTIVA de 12 AÑOS) ambos padres codenados.

“ La menor tenía 12 años

La Policía cree que la madre mató a la niña Asunta tras ver las cámaras de seguridad” http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/24/espana/1380022426.html

“Detenida la madre de la niña hallada muerta en Galicia

El arresto de Rosario Porto se ha llevado a cabo por «incongruencias y ambigüedades» en su versión sobre la desaparición de la menor“

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20130924/54387961193/detenida-madre-nina-hallada-muerta-galicia.html

sentencia: http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7545051&links=asesinato%20%22365%2F2015%22&optimize=20151203&publicinterface=true

CONDENADA EN 2015 OFICIAL CGPJ

SAP CORUÑA 365/2015 condena a 18 años de prisión a cada uno.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7545051&links=365%2F2015%20%22365%2F2015%22&optimize=20151203&publicinterface=true

13º 02FEB13 CANARIAS

Juicio contra una pareja acusada de provocar la muerte de su hijo de 3 años por desnutrición y falta de higiene http://www.abc.es/espana/abci-juicio-contra-pareja-acusada-provocar-muerte-hijo-3-anos-desnutricion-y-falta-higiene-201803192020_video.html

http://www.diaridegirona.cat/espanya-internacional/2018/03/19/molts-dies-em-quedava-sense/902310.html

Condenada en 2018

Cuatro años de cárcel a una pareja acusada de desatender a su hijo de tres años hasta causarle la muerte. homicidio imprudente

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Cuatro-anos-de-carcel-a-una-pareja-acusada-de-desatender-a-su-hijo-de-tres-anos-hasta-causarle-la-muerte

SAP LAS PALMAS DE 29/03/2018

11 en el año 2014:

1º- 22ENE14 – TORREVIEJA (ALICANTE) MADRE A HIJO DE 10 MESES

Mientras estaba custodiada por la Guardia Civil, tras ser detenida por estar en busca y captura por SECUESTRADORA PARENTAL, pidió permiso a los agentes para bañarlo en el hospital donde los tenian, y mató a su hijo de 10 meses degollándolo con un cuchillo que sacó de su bolso antes de intentar suicidarse:

http://www.diariosur.es/rc/20140123/sociedad/deguella-hijo-torrevieja-201401231018.html

http://www.diariosur.es/rc/20140123/sociedad/deguella-hijo-torrevieja-201401231018.html

Hacen la autopsia al bebé degollado en Torrevieja y la madre sigue ingresada.

La madre, de 40 años, intentó suicidarse tras matar a su hijo de 10 meses Katharina Katit-Stäheli era la ciudadana suiza que buscaban por llevarse al menor en Nochebuena del hospital de Zurich donde estaba siendo tratado de hidrocefalia:

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2014/01/24/mujer-deguella-bebe-detenida-hospital/1461191.html

Once años de cárcel por degollar a su bebé en el hospital de Torrevieja http://www.diarioinformacion.com/elche/2017/11/06/piden-11-anos-prision-madre/1954531.html

SAP ELCHE-ALICANTE de noviembre 2017

2º- 04FEB14 – ALICANTE. PAREJA DEL PADRE A SU HIJA (NIÑA DE 5 AÑOS)

La pareja de su padre, una mujer de 32 años, estaba al cargo de la niña y es la única detenida hasta el momento.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/04/valencia/1391531681_990327.html

Prisión provisional para la pareja del padre de la niña fallecida en Alicante

La decisión judicial se produce tras contraponer la versión de la detenida con la autopsia

La menor murió al mediodía en el Hospital General de Alicante, centro en el que fue atendida de varios golpes en la cabeza después de ser hallada «inconsciente» en la vivienda familiar por la policía

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391704492_153822.html

El calvario de la pequeña Yaiza http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/07/52f4173c22601dd62a8b4578.html

14 años de cárcel para una mujer que maltrató y mató a la niña (hija de su pareja) que cuidaba en San Gabriel. María Laura Amaya Santiago culpable de un delito de homicidio https://elpais.com/ccaa/2016/01/25/valencia/1453745044_039866.html

SAP ALICANTE 2015 de 9 de julio.

STS 2016 de enero la ratifica.

3º- 15MAR14 MURCIA. Madre a hijo prematuro recién nacido

Detienen al lunes siguiente a una mujer acusada de matar a su bebé arrojándolo al retrete.

Una mujer de origen marroquí ha ingresado en prisión por presunto homicidio de su hijo recién nacido. Las autoridades encontraron al bebé de 32 semanas en el retrete sin vida.http://www.que.es/ultimas-noticias/sucesos/201403211049-detienen-mujer-acusada-matar-bebe.html?anker_1

4º- 02MAY14 Villarrobledo (Albacete) Madre a hijo recién nacido

Una joven de 20 años ha sido detenida en Villarrobledo (Albacete) por haber dejado morir a su hija recién nacida sin haber pedido auxilio tras el parto. La joven había ocultado el embarazo a su familia y sus amigos durante los nueve meses de gestación debido a su obesidad.

La detenida tiene otro hijo de 20 meses que, al parecer, nació en circunstancias parecidas a la de su hermana fallecida aunque logró sobrevivir.

http://www.elnortedecastilla.es/rc/20140502/mas-actualidad/espana/detenida-mujer-dejar-morir-20140502145523.html

5º- 10MAY14 MARBELLA (MÁLAGA) madre, cuidadora y pareja de esta a hijo de 3 años

Los agentes de la comisaría de Marbella han detenido a la madre del menor y a una pareja que se encontraba en el domicilio cuando falleció.

http://www.diariosur.es/v/20140513/malaga/muere-nino-tres-anos-20140513.html

Horas después, la policía logró localizar a la madre del niño, que llevaba varios días sin aparecer por la vivienda, y también fue arrestada.

http://noticias.terra.es/sucesos/tres-detenidos-por-la-muerte-de-un-nino-en-marbella-con-signos-de-maltrato,1889f5b9ff2f5410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html

Una pareja acusada de maltratar y dejar morir a un niño al que cuidaban admite su culpabilidad, a la madre no la localizan desde su expulsión http://www.20minutos.es/noticia/2783694/0/acusados-maltratar-dejar-morir-al-nino-al-que-cuidaban-admiten-hechos-piden-perdon/

6º- 06AGO14 Alcoy (Alicante) Madre a bebe recién nacido

Detenida una mujer en Alcoy tras hallar a su bebé muerto en un contenedor

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20140807/54413552787/detenida-en-alcoy-por-la-muerte-de-su-bebe-hallado-en-un-contenedor.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/07/valencia/1407396461_011654.html

La joven detenida, de 18 años, permanece hospitalizada.

El cuerpo del recién nacido presentaba entre una y dos puñaladas.

http://www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/2464232/suceso-alcoy–detenida-joven-muerte-su-bebe/

El juez decreta prisión provisional para la joven detenida en Alcoy por la muerte de su bebé

http://www.20minutos.es/noticia/2212681/0/prision/madre-bebe-contenedor/alcoy-alicante/

Juzgan a una mujer acusada de asesinar a su bebé tras dar a luz en la bañera de casa en Alcoy

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2017/12/11/5a2eb712268e3ee3778b45a8.html

Condenada a 15 años de cárcel por matar a puñaladas a su bebé recién nacido http://www.20minutos.es/noticia/3222070/0/condenada-carcel-matar-punaladas-bebe-recien-nacido/

SAP ALICANTE 11/2017 de 20 de diciembre

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8241310&links=homicidio&optimize=20171222&publicinterface=true

7º – 05SEP2014 MADRID. Hijo de 2 años.

Una mujer de 41 años ha matado supuestamente a 67 cuchilladas a su hijo, de dos años de edad, y luego se ha intentado suicidar en un piso del madrileño barrio de San Fermín, en el distrito de Usera.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/05/madrid/1409924623_133832.html

«Le ha matado. Le ha matado», repetían sin cesar los bomberos

http://www.abc.es/madrid/20140906/abci-parricida-habitacion-junto-hijo-201409052149.html

http://www.deia.com/2014/09/06/sociedad/estado/una-mujer-mata-a-punaladas-a-su-hijo-de-dos-anos-en-el-cambiador-de-bebes

El fiscal pide internar 12 años en un psiquiátrico a una mujer que mató a su hijo de dos años de 67 puñaladas http://www.laverdad.es/nacional/sucesos/201703/03/fiscal-pide-internar-anos-20170303123125-rc.html

Condenada a doce años de internamiento psiquiátrico la mujer que mató a su hijo de 2 años de 67 puñaladas http://www.europapress.es/madrid/noticia-condenada-doce-anos-internamiento-psiquiatrico-mujer-mato-hijo-anos-67-punaladas-20170406135024.html

SAP MADRID 173/2017 de 10 de marzo

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7985686&links=67%20pu%C3%B1aladas&optimize=20170407&publicinterface=true

8º- JUN 2014 ALICANTE. mujer asesinó a su hija de tres años

En Alicante, una mujer asesinó a su hija de tres años por miedo a quedarse sin su custodia. Los servicios sociales, que ya le habían retirado la custodia de sus hijos mayores, habían ido a buscarla días antes. El juez ha decretado para la madre prisión provisional, comunicada y sin fianza, en el Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent.

https://www.elimparcial.es/noticia/89962/sociedad/la-muerte-violenta-de-seis-ninos-en-una-semana-sacude-espana.html

9º – OCT14 OVIEDO. Hijo de 2 años. madre y compañero

Hallado el cuerpo de un niño de unos dos años (no bebé como decían al principio) dentro de una maleta en las vías del tren en Oviedo http://www.lne.es/oviedo/2014/11/03/aparece-bebe-muerto-maleta-vias/1665725.html

El pequeño de dos años ya ha sido identificado como el hijo de una joven de origen magrebí que se había trasladado recientemente desde Málaga a Oviedo con su nueva pareja

La Policía busca a su madre: F. C., natural de Rhamna (Marruecos), de 21 años; y a la actual pareja de esta: D. F. V., de 33 años, de La Coruña, por este asesinato, según el documento policial al que ha tenido acceso este diario.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2014/11/07/buscan-malaga-madre-nino-asesinado/720561.html

Buscan por el asesinato del niño de Oviedo a la madre y a su compañero, de origen gallego

http://www.farodevigo.es/sucesos/2014/11/07/buscan-asesinato-nino-oviedo-madre/1127197.html

La madre del niño hallado en una maleta y su pareja, en prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento http://www.elmundo.es/espana/2014/11/13/5464905b22601d3e5e8b457d.html

El jurado declara a David F. y a Fadila C. culpables de asesinato por la muerte del niño Imran http://www.20minutos.es/noticia/2974743/0/jurado-declara-david-fadila-culpables-asesinato-por-muerte-nino-imran/

SAP OVIEDO 116/2017 de 13 de marzo

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7964666&links=&optimize=20170320&publicinterface=true

El TSJ de Asturias en diciembre 2017 modifica la condena a la madre. la Audiencia Provincial la había condenado a 33 años y cinco meses de prisión como autora por omisión del asesinato del menor, entre otros delitos. TSJ ha reducido la pena de la madre, a la que ahora se le imponen 20 años y tres meses, declarándola cómplice por omisión y no autora, retirándole el agravante por parentesco

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Asturias-modifica-la-condena-a-la-madre-de-un-menor-asesinado-en-Oviedo-en-2014

STSJ ASTURIAS 9/2017 de 18 de diciembre

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8241032&links=&optimize=20171221&publicinterface=true

El Supremo confirma la condena por el asesinato del niño hallado muerto en una maleta http://shr.gs/GFd4MJP

10º- 21NOV14 ZARAGOZA. Madre a bebe

Detenida una mujer por la muerte de su bebé en extrañas circunstancias.

Ya en 2011 perdió una niña en circunstancias parecidas, además de tener otra tutelada por los servicios sociales.

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/detenida-mujer-muerte-bebe-extranas-circunstancias_2014120200385.html

Una mujer, acusada de matar a dos hijas por creerlas embrujadas

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417643629_018906.html

Detenida una mujer por la muerte de su bebé en extrañas circunstancias

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2014/12/02/detenida-mujer-muerte-bebe-extranas-circunstancias/00031417535486769767714.htm

La Policía Nacional detiene a una mujer que presuntamente asfixió a sus dos bebés de tres meses

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/2933124/

Detenida una mujer por matar a dos de sus hijas cuando eran bebés

La policía investiga un intento frustrado con una tercera niña, que ha sobrevivido

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/03/actualidad/1417604717_465823.html

La Fiscalía solicita la pena máxima por el delito de asesinato –20 años– por cada una de las niñas muertas (2011 y 2014) y una tentativa del mismo delito –15 años– por la que está viva.

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/fiscalia-pide-55-anos-madre-asfixio-sus-bebes_1097991.html

Condenada a 18 años de cárcel la madre acusada de matar a 1 de sus bebés, absolviéndola del delito de asesinato consumado de un 2º y de la tentativa de asesinato de un 3º hijo http://www.abc.es/espana/aragon/abci-condenada-18-anos-carcel-madre-acusada-matar-bebes-201606241144_noticia.html

CONDENADA EN 2016 SI INFORMADA POR CGPJ

SAP ZARAGOZA 187/2016 de 23 de junio

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7728186&links=187%2F2016%2C%20de%2023%20de%20junio%20%22187%2F2016%22&optimize=20160705&publicinterface=true

STS 80/2017 de 10 de febrero, confirma Condena SAP Zaragoza a 18 años por asfixiar a su hija mientras la amamantaba http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7940554&links=AMAMANTABA&optimize=20170222&publicinterface=true

11º- 16DIC14 ZARAGOZA madre, homicidio de su recién nacido

Muere un recién nacido tras el parto en casa de una menor que había ocultado su embarazo

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/zaragoza/2014/12/17/muere_recien_nacido_tras_parto_casa_una_menor_que_habia_ocultado_embarazo_328342_301.html

Imputada por homicidio una menor de edad tras dar a luz en casa y morir el bebé

http://www.abc.es/local-aragon/20150111/abci-imputada-homicidio-menor-edad-201501111053.html

14 en el año 2015:

1y2- 30MAR15 en GIBRALTAR de vacaciones (vivían en Málaga) 2 hijos y al marido

La incluimos en el listado aún habiendo sido cometidos en el extranjero, porque el G€N€Rismo español se ocupó y preocupó de hacerlo pasar por asesinatos machistas.

El crimen de Gibraltar fue cometido por la madre, según los expertos

Los informes forenses aseguran que el padre intentó proteger a los niños La mujer sufría una depresión postparto con episodios psicóticos

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/2000107/crimen/gibraltar/fue/cometido/por/la/madre/segun/los/expertos.html

La madre, principal sospechosa de la muerte de su pareja y de sus hijas en Gibraltar

http://www.elmundo.es/espana/2015/04/06/55226167268e3e66778b4576.html

EXCLUSIVE: New mother who killed family in Gibraltar had ‘psychotic postnatal depression’

A MOTHER with post-natal depression is thought to have killed her husband, her two children and then herself in what has been described as the “most horrific crime” in the history of Gibraltar.

http://www.express.co.uk/news/world/568471/New-mother-killed-family-psychotic-postnatal-depression

La madre mató a sus dos hijas y a su compañero antes de cortarse las venas

Los informes forenses aseguran que el padre del bebé intentó protegerles y presentaba heridas defensivas

http://www.europasur.es/article/gibraltar/2000249/la/madre/mato/sus/dos/hijas/y/su/companero/antes/cortarse/las/venas.html

3- 02MAY15 Vecindario-Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria)

Detenida una pareja que fue al médico horas después de que su recién nacido falleciera

La mujer dio a luz en su domicilio sin asistencia médica

Los padres acudieron al centro de salud al día siguiente, con el bebé ya muerto

La autopsia determinó que el neonato falleció con posterioridad al parto

http://www.elmundo.es/espana/2015/05/07/554b2c9ee2704e780d8b4580.html

SAP LAS PALMAS GC 65/ 2017 de 3 de marzo

Condenada por asesinato a 15 años de cárcel la pareja que dejó morir a su bebé en Vecindario

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7955411&links=asesinato%20O%20Homicidio&optimize=20170309&publicinterface=true

http://www.laopinion.es/sociedad/2017/03/07/condenada-15-anos-carcel-pareja/755295.html es uno de los menores de un año de edad, cuya muerte no quedó en INE registrada como asesinato/homicidio http://www.laopinion.es/sociedad/2017/03/07/condenada-15-anos-carcel-pareja/755295.html

4- 23MAY15 Almàssera (Valencia) sien100

Detenida por matar a su hijo de 5 años en Almàssera

http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20150524/54431836000/detenida-por-supuestamente-matar-a-su-hijo-de-5-anos-en-almassera-valencia.html

Una mujer, detenida tras matar a su hijo de cinco años en Valencia

http://www.ideal.es/nacional/201505/24/detenida-mujer-matar-hijo-20150524092524-rc.html

Reconoce haber matado a su hijo de 5 años para separarlo de su marido: «Mi idea era llevármelo al cielo» https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/05/22/268884/reconoce-haber-matado-hijo-anos-para-separarlo-marido-idea-era-llevarmelo-cielo.html

Condenada a 18 años por matar a su hijo de 5 en Almàssera para separarlo de su marido http://www.lasprovincias.es/sucesos/201705/25/condenada-anos-matar-hijo-20170525181817.html

Condenada el julio 2017

SAP VALENCIA 357/2017 DE 2 DE JUNIO

La mujer asfixió a su hijo en Almàssera

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8216398&links=asesinato%20O%20homicidio&optimize=20171124&publicinterface=true

5- 28MAY15 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)

Detenida por ahogar a su bebé varón de tres meses en Santa Perpètua http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/05/28/catalunya/1432817243_059697.html

6- 12AGO15 La Villa de Don Fadrique TOLEDO

Detenida una mujer tras degollar a su bebé de tres meses en un cementerio de Toledo http://www.elmundo.es/espana/2015/08/12/55cb12c222601de1698b4573.html

Seis años de cárcel para la mujer con depresión posparto que asesinó a su bebé http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-seis-anos-carcel-para-mujer-depresion-posparto-asesino-bebe-201712071206_noticia.html

SAP TOLEDO 2017

Seis años de cárcel por degollar a su bebé en un cementerio al grito de «Satán ven a por mí» http://cadenaser.com/ser/2017/12/06/tribunales/1512579955_078126.html

7- 12AGO15 COIN (MÁLAGA)

Detenida la madre del un niño de 3 años muerto hoy en Coín (Málaga) tras la denuncia de los abuelos maternos y por la posibilidad de fuga de esta http://www.laopiniondemalaga.es/municipios/2015/08/12/muere-nino-tres-anos-coin/788061.html

8- 31AGO15 SANTIAGO (LA CORUÑA)

Detenida una mujer por la muerte «no accidental» de su bebé en Santiago

El padre ha relatado que, tras discutir con su mujer, salió y después recibió una llamada contándole lo ocurrido.

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/detenida-mujer-muerte-accidental-bebe-santiago_2015090100397.html

El bebé de la mujer detenida en un hotel de Santiago murió por asfixia

La juez interroga al padre de la menor y a otros testigos que estaban alojados en el mismo establecimiento -La madre de la niña, imputada por homicidio, continúa hospitalizada

http://www.farodevigo.es/sucesos/2015/09/03/bebe-mujer-detenida-hotel-santiago/1306889.html

La autopsia revela que al bebé muerto en el hotel lo asfixiaron http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2015/09/03/autopsia-revela-bebe-muerto-hotel-asfixiaron/0003_201509G3P4997.htm

Confiesa que mató a su bebé para «salvar al universo» de su maldad http://www.abc.es/espana/galicia/abci-confiesa-mato-bebe-para-salvar-universo-maldad-201606080949_noticia.html

El jurado declara culpable por unanimidad a la mujer q asfixió a su bebé en Santiago en agosto de 2015 http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-jurado-popular-declara-culpable-por-unanimidad-a-una-mujer-que-asfixio-a-su-bebe-en-un-hotel-de-Santiago-en-agosto-de-2015

Condenada a un máximo de 25 años en un psiquiátrico por asfixiar a su bebé en Santiago http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/sucesos/201606/17/condenada-maximo-anos-psiquiatrico-20160617161826-rc.html

-SAP de A Coruña. 125/2016, de 15 de junio (SI OFICIAL EN CGPJ)

La declara autora de asfixiar a su hija el 31AGO15 y acuerda la Medida de Seguridad de Internamiento en Centro Penitenciario Psiquiátrico, por un periodo máximo de VEINTICINCO AÑOS

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7836424&links=%22125%2F2016%22&optimize=20161013&publicinterface=true

9- 01JUL15 LEKEITIO (VIZCAYA)

Detienen al padre e imputan a la madre de los mellizos intoxicados. Uno de los hermanos, de Lekeitio y 13 años de edad, falleció y el otro ya está fuera de peligro. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/18/paisvasco/1437224774_617549.html

http://www.abc.es/sociedad/20150718/abci-detenido-padre-mellizo-envenenado-201507181024.html

10y11 – 09DIC15 GIRONA

La mujer se habría lanzado al vacío con 2 HIJAS menores de 10 años y pocos meses la bebe, desde el despacho de arquitectura que compartía con su marido, en un 13º piso

http://www.laopiniondemurcia.es/sucesos/2015/12/09/mujer-hijas-mueren-caer-decimotercer/698239.html

Una madre mata a sus dos hijas al arrojarlas por la ventana de un piso 13

http://www.lavanguardia.com/local/girona/20151209/30697882692/mujer-hijos-girona.html

NO PUDO SER JUZGADA POR SUICIDARSE TRAS TIRARLAS

12- DIC2015 GIRONA (imprudente)

Detienen a los padres de CALEB niño de 7 años encontrado muerto en Gerona.

por el avanzado estado de descomposición el niño podía hacer casi un mes que había fallecido

http://www.abc.es/espana/catalunya/abci-detienen-padres-nino-7-anos-encontrado-muerto-gerona-201601061007_noticia.html

Dicen que convivieron un mes con el cadáver de su hijo porque pensaban que estaba durmiendo http://www.laverdad.es/sociedad/aseguran-convivieron-cadaver-20171130125700-nt.html

13y14- 28SEP15 VALDEPEÑAS

Tres fallecidos, una madre y dos hijos, en el accidente de tráfico entre un coche y un camión en Valdepeñas

LA MADRE HABIA DEJADO NOTA DE SUICIDIO

http://www.lanzadigital.com/news/show/actualidad/los-fallecidos-en-el-accidente-de-valdepenyas-eran-de-bolanyos/86882

10 en el año 2016:

1º- 07MAR16 SESEÑA (TOLEDO)

Un hombre encuentra a su mujer inconsciente y al bebé de ambos muerto en Seseña http://www.20minutos.es/noticia/2691538/0/hombre-encuentra-su-mujer-inconsciente-su-casa-sesena-toledo-al-bebe-ambos-muerto

El bebé hallado muerto en Seseña estaba debajo de su madre ​desmayada http://shr.gs/eTcaCsI

La madre del bebé de 13 meses muerto ingresa en un centro psiquiátrico http://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-madre-bebe-muerto-sesena-ingresa-centro-psiquiatrico-201603090954_noticia.html

Aparece muerta la mujer que mató a su hijo de 18 meses en Seseña

Alejandra Fernández estuvo en prisión dos años por acabar con la vida de su hijo de 18 meses y salió en libertad provisional a la espera de juicio el pasado seis de marzo. Este domingo sus padres han encontrado su cadáver en el domicilio familiar del norte de Madrid.

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/aparece-muerta-la-mujer-que-acabo-con-la-vida-de-su-hijo-de-18-meses-en-sesena_201807025b3a4e040cf237bc76854b15.html

2º- 16ABR16 Sant Boi de Llobregat (BARCELONA)

Una madre se entrega a los Mossos tras ahogar a su hija en Sant Boi http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/16/catalunya/1460831008_854764.html

Detenida tras matar en la bañera a su hija de cuatro años en Sant Boi http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/16/57128a9546163fdb198b464a.html

3º- 24ABR16 SEVILLA

Detenida en Sevilla una pareja por la muerte de un bebé de año y medio http://www.20minutos.es/noticia/2731226/0/detenida-pareja-sevilla-muerte-bebe/

La autopsia confirma q el bebé de #SEVILLA murió por un traumatismo craneoencefálico http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-detenida-sevilla-pareja-muerte-nino-y-medio-201604260915_noticia.html

Prisión provisional para la madre del bebé fallecido por un golpe en la cabeza y su pareja http://www.lasprovincias.es/sucesos/201604/27/prision-provisional-para-madre-20160427154015-rc.html

4º- 11MAY16 Las Palmas de G.C.

Una mujer mata a su hijastro de nueve años en Las Palmas de G.C. http://www.rtvc.es/noticias/una-mujer-mata-a-su-hijo-de-nueve-anos-en-las-palmas-de-gc-150734.aspx#.VzNyfSpGduk.twitter

Una mujer, detenida por la muerte de su hijastro de 9 años en Las Palmas http://www.elmundo.es/sociedad/2016/05/11/573350b7e2704ebe338b4662.html

5º- 11MAY16 MADRID

Detenidas la abuela y la madre del niño de 20 meses fallecido tras llegar con golpes al Hospital Gómez Ulla http://www.elmundo.es/madrid/2016/05/27/57477b99e5fdea8a418b45e5.html

Declarada culpable la pareja acusada de matar a un bebé de 20 meses https://www.madridiario.es/449715/declara-culpable-pareja-acusada-matar-bebe-meses

El TSJM confirma la condena por asesinato a la pareja que mató a su bebé de veinte meses pero rebaja a quince años la pena a la madre http://www.familiaenderechos.es/2018/03/20/el-tsjm-confirma-la-condena-por-asesinato-a-la-pareja-que-mato-a-su-bebe-de-veinte-meses-pero-rebaja-a-quince-anos-la-pena-a-la-madre/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Familiaenderechos+%28FamiliaenDerechos%29

6º- 04OCT16 Pilar de la Horadada (ALICANTE)

Detenida la madre del bebé hallado muerto en un contenedor de basura

http://www.laverdad.es/alicante/orihuela/201610/05/hallan-muerta-recien-nacida-20161005112020.html

Detenida una mujer, madre de dos hijos, por tirar al contenedor a la recién nacida de Pilar de la Horadada http://www.levante-emv.com/sucesos/2016/10/05/encuentran-cadaver-nina-recien-nacida/1475617.html

7º 11NOV16 MÁLAGA

Detenida una pareja tras llevar a su bebé de tres meses fallecida al Materno Infantil de Málaga http://www.elmundo.es/andalucia/malaga/2016/11/11/58257b83468aeb713a8b4607.html

8º- 17NOV16 MARBELLA (MÁLAGA)

Detenida una familia en Marbella por la muerte de una bebé recién nacida http://www.diariosur.es/marbella-estepona/201611/19/detenida-familia-marbella-muerte-20161118232420.html

A juicio una menor acusada de asesinar a su bebé durante el parto http://shr.gs/8GqmBhO

Condenan a cinco años a una joven por matar a su bebé durante el parto http://www.diariosur.es/malaga-capital/condena-bebe-20171202224031-nt.html

9º- 24NOV16 ARANJUEZ (MADRID)

Una mujer mata a su hija de cinco años y luego se suicida en Aranjuez http://www.elmundo.es/madrid/2016/11/24/5836e894ca4741937d8b460e.html

10º- 30OCT16 VINARÓS (CASTELLÓN)

Detenida la madre de un bebé (un niño de cuatro meses) que murió en un accidente por homicidio imprudente http://www.farodevigo.es/sucesos/2016/11/25/detenida-madre-bebe-murio-accidente/1576956.html

8 en el año 2017:

1- 05ABR17 Llucmajor (MALLORCA)

Una mujer mata a su hija de 18 meses y se ahorca tras discutir con su marido http://www.20minutos.es/noticia/3004534/0/encuentran-madre-su-hija-ano-ahorcadas-llucmajor-mallorca/

http://www.elmundo.es/baleares/2017/04/05/58e4b65ce2704e8b558b45e1.html

La mujer de Llucmajor mató a su hija y se suicidó al saber que el marido la iba a dejar https://ultimahora.es/sucesos/ultimas/2017/04/05/259680/mujer-llucmajor-mato-hija-suicido-saber-marido-iba-dejar.html

Historia de un crimen: «¿Por qué lo hiciste, Raquel?» http://www.elmundo.es/papel/historias/2017/08/11/598c424b468aeb220d8b45aa.html

2- 12MAY17 TOLEDO (culposo)

La madre del bebé muerto en un accidente da positivo en alcohol y drogas y podría ser detenida http://www.20minutos.es/noticia/3035247/0/fallece-bebe-accidente-trafico-toledo/

En libertad con cargos la madre del bebé fallecido en Gerindote http://www.dclm.es/noticia.php?id=53025

3- 17JUN17 SEVILLA

El juez ordena el ingreso en prisión de la madre del bebé de 6 meses fallecido en Sevilla por presuntos malos tratos http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-juez-ordena-ingreso-prision-madre-bebe-fallecido-sevilla-presuntos-malos-tratos-20170626142321.html

murió tras ingresar en el Hospital con fracturas en el cráneo y en las retinas y moratones por todo su cuerpo, ambos progenitores en prisión provisional. Sevilla, junio 2017 http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-juez-ordena-ingreso-prision-madre-bebe-fallecido-sevilla-presuntos-malos-tratos-20170626142321.html

4- 01JUL17 BILBAO

El bebé de días hallado muerto en Bilbao presenta «signos de violencia» .

la Ertzaintza baraja como principal hipótesis que se trata de un homicidio, ya que el bebé nació con vida. http://www.elcorreo.com/alava/araba/bebe-dias-hallado-20170706111539-nt.html

5- 03AGO17 VALLADOLID

Muere de una paliza una niña de cuatro años con antecedentes de malos tratos.

Detenida la madre y la pareja de ésta

http://www.diariodevalladolid.es/noticias/valladolid/muere-paliza-nina-cuatro-anos-antecedentes-malos-tratos_94064.html

La pequeña asesinada en Valladolid estaba herida el día en que los Servicios Sociales debían visitarla http://www.eldiario.es/_2887b4d5

Sara, la niña de cuatro años que murió por presuntos abusos sexuales y maltrato de su madre y pareja de esta, estaba ‘retraída y diferente’ días antes de su muerte

http://www.antena3.com/noticias/sociedad/sara-nina-cuatro-anos-que-murio-presuntos-abusos-sexuales-maltrato-estaba-retraida-diferente-dias-antes-muerte_201801255a69df230cf2c163afc23b84.html

Sara, la niña de cuatro años que murió en Valladolid, fue violada anal y vaginalmente.

no descartan que la madre pudiera haber intervenido también en la agresión sexual. https://www.tribunavalladolid.com/noticias/sara-la-nina-de-cuatro-anos-que-murio-en-valladolid-fue-violada-anal-y-vaginalmente

En el vídeo: la responsable dice que la decisión se retrasó porque la madre era una «supuesta mujer maltratada».

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/la-junta-de-castilla-y-leon-dice-que-iba-a-asumir-la-tutela-de-la-nina-asesinada-por-malos-tratos-en-valladolid_2017082859a41a020cf2edf08cf92378.html

6- 29JUL17 ZARAGOZA (culposo)

Detenida por homicidio imprudente la madre del niño discapacitado que murió al quemarse su casa en Zaragoza http://shr.gs/MsLWS2a

7 – 24NOV17 PALMA DE MALLORCA

Una mujer mata a su hijo de 13 años y se suicida al manipular un brasero para intoxicarse http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/11/25/mujer-mata-hijo-13-anos/1267051.html

la mujer habría manipulado un brasero para que la combustión fuera mala y de este modo causara su propia muerte y la del niño http://www.diariodemallorca.es/sucesos/2017/11/24/hallan-muertos-mujer-hijo-13/1266930.html

8- 30AGO17 ELDA (ALICANTE)

Detenida una mujer por asesinar al hijo de acogida de su novio en Elda https://politica.elpais.com/politica/2018/05/31/actualidad/1527758541_187833.html

Detenida la «Ana Julia» de Elda

Dominique, de ocho años, fue asesinado el 30 de agosto de 2017 en extrañas circunstancias en el interior de su domicilio en Elda, Alicante

https://www.larazon.es/sociedad/detenida-la-ana-julia-de-elda-HP18539943

Detienen a la madrastra del niño de 8 años asesinado hace meses en Elda https://www.levante-emv.com/sucesos/2018/05/31/detienen-madrastra-nino-8-anos/1725302.html

La detenida por el asesinato del niño en Elda dice ahora que se atragantó con un trozo de jamón. Tras su muerte dice que se asustó mucho y que por eso decidió fingir que unos desconocidos habían perpetrado un asalto violento a la vivienda https://politica.elpais.com/politica/2018/06/01/actualidad/1527860205_174120.html

Las amenazas que Alejandra, la ‘Ana Julia’ de Elda, se autoenvió para encubrir el asesinato de su hijastro https://www.elespanol.com/reportajes/20180601/alejandra-ana-julia-elda-autoenvio-asesinato-hijastro/311719665_0.html

Ya se sabe cómo será el juicio a la detenida por el crimen del niño de Elda http://tuotrodiario.hola.com/noticias/2018070575519/detenida-crimen-elda-juicio-popular/

10 en el año 2018:

1- 16ENE18 ALHENDIN (GRANADA)

madre de 23 años detenida por homicidio, abuelo materno como autor material y padre biológico por encubrimiento.

Hallan el cadáver de una recién nacida en una bolsa de basura en Alhendín http://www.ideal.es/granada/provincia-granada/hallan-cadaver-recien-20180117202017-nt.html

La bebé hallada muerta en un vertedero de Granada nació viva, sana y a su tiempo

Según el resultado de la autopsia, presenta un traumatismo craneal y sus órganos no presentan ningún tipo de anomalía

http://www.ideal.es/granada/bebe-hallada-muerta-20180117141837-nt.html

Detenidos los padres y el abuelo del bebé hallado muerto en un vertedero http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2018/04/05/detenidos-padres-abuelo-bebe-hallado/2005966.html

2- 24FEB18 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)

neonato apuñalado y oculto en un armario en Alcalá de Henares.

La autopsia determinó que la pequeña nació viva, y que la causa de su fallecimiento fue según los peritos, una de las heridas de arma blanca que presentaba. El juzgado que investiga la causa ha decretado el ingreso en prisión preventiva de la joven, acusada de un presunto delito de asesinato. https://www.elespanol.com/espana/20180315/encuentran-cuerpo-neonato-apunalado-armario-alcala-henares/291972135_0.html

3- 27FEB18 Níjar (Almería) caso Ana Julia

Detenida la pareja del padre de Gabriel Cruz mientras transportaba el cadáver del niño http://www.elmundo.es/andalucia/2018/03/11/5aa521e1468aebeb4b8b458e.html

Ana Julia se convirtió en sospechosa cuando ‘encontró’ la camiseta de Gabriel seca tras una jornada de lluvias. Además, la zona ya había sido peinada http://ramblalibre.com/2018/03/11/ana-julia-se-convirtio-sospechosa-cuando-encontro-la-camiseta-gabriel-seca-tras-una-jornada-lluvias

La autopsia revela que el niño Gabriel Cruz murió estrangulado el mismo día de su desaparición http://sevilla.abc.es/espana/abci-autopsia-revela-nino-gabriel-cruz-murio-estrangulado-mismo-desaparicion-201803121408_noticia.html

Ana Julia Quezada ha confesado el crimen deGabriel Cruz ante la Guardia Civil y sus abogados

http://www.lavanguardia.com/sucesos/20180313/441491545544/gabriel-cruz-ana-julia-quezada-funeral-catedral-almeria-en-directo.html?utm_source=webpush&utm_medium=notification&utm_campaign=ultima_hora&utm_content=directo%3A_ana_julia_confiesa_que_mato_a_gabriel_cruz&utm_term=20180313

Decretan el ingreso en prisión de la mujer detenida en relación con la muerte del menor de Almería

El juez la investiga por los delitos de asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Decretan-el-ingreso-en-prision-de-la-mujer-detenida-en-relacion-con-la-muerte-del-menor-de-Almeria

4- 27MAY18 LA MATANZA (TENERIFE)

Investigada la madre del bebé fallecido en Tenerife y detenida su pareja http://videos.elmundo.es/v/0_u8mtsi20-investigada-la-madre-del-bebe-fallecido-en-tenerife-y-detenida-su-pareja

Prisión provisional y sin fianza para la madre de la bebé fallecida en La Matanza (Tenerife) http://cadenaser.com/emisora/2018/06/01/radio_club_tenerife/1527881372_241682.html

5- 12JUN18 BARCELONA

Detienen a una joven de 18 años por la muerte del bebé hallado en un edificio de Barcelona.

La principal hipótesis de los investigadores es que la detenida arrojó el bebé justo después de haber dado a luz

https://www.larazon.es/sociedad/detienen-a-una-joven-de-18-anos-por-la-muerte-del-bebe-hallado-en-un-edificio-de-barcelona-IO18700778

Prisión sin fianza para la joven detenida por la muerte del bebé hallado en Barcelona

Está acusada de un delito de asesinato

http://shr.gs/OvABKNI

6- 17SEP18 ELCHE

Muere el niño de dos años agredido por «sus padres» en Elche.

La madre del menor y su pareja (NO PADRE) se encuentran en prisión provisional desde el sábado https://elpais.com/sociedad/2018/09/18/actualidad/1537269584_637865.html

Un bebé muere por una paliza propinada presuntamente por la madre y su pareja https://diariodeavisos.elespanol.com/2018/09/un-bebe-muere-por-una-paliza-propinada-presuntamente-por-la-madre-y-su-pareja/

7- 29OCT18 MURCIA

Una mujer se arroja desde un sexto piso con su hijo de 4 años en Murcia logrando ambas muertes https://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2018/10/29/mujer-arroja-sexto-piso-hijo/967340.html

8- NOV18 MÁLAGA

Detenida una joven tras hallar muerta a su hija de año y medio en un piso de Málaga la cual llevaba varios días muerta https://www.20minutos.es/noticia/3506506/0/detenida-joven-hallar-muerta-hija-piso-malaga/

La bebé muerta en Málaga tiene traumatismos: la madre, detenida · Costa Occidental · Andalucía Información https://andaluciainformacion.es/costa-occidental/791627/la-bebe-muerta-en-malaga-tiene-traumatismos-la-madre-detenida/

Ordenan el ingreso en prisión de la mujer detenida tras hallar a su bebé de año y medio muerta en su casa en Málaga. se le investiga por un supuesto delito de homicidio https://www.diariosur.es/malaga-capital/disposicion-judicial-madre-20181203105759-nt.html

9- 12DIC18 VIGO culposo

Un bebé muere asfixiado en Vigo durante un parto en casa sin asistencia médica https://www.20minutos.es/noticia/3514624/0/investigan-muerte-bebe-madre-dio-luz-casa-sin-asistencia

10- 23ENE18 ALBACETE

Encarcelada una pareja en Albacete por la muerte de sus dos bebés en un año y medio (1 en 2019 que sumo en su año) https://www.elmundo.es/espana/2019/08/23/5d5ee8a5fdddffc89b8b4647.html

17 en el año 2019:

1- 16ENE19 BILBAO

La Ertzaintza cree que la muerte de la niña de nueve años de Bilbao ha sido «un crimen» https://www.europapress.es/euskadi/noticia-investigan-muerte-nina-anos-bilbao-20190117005719.html

La Ertzaintza investiga la muerte de la niña como un presunto caso de homicidio por parte de su madre, y se centra en la nota manuscrita. https://www.publico.es/sociedad/sucesos-investigacion-muerte-nina-bilbao-apunta-madre-intoxicaron-medicamentos.html

Detenida la madre de la niña encontrada muerta en Bilbao por presunto homicidio

http://shr.gs/Otx1PjT

La investigación apunta a la madre en el homicidio de una niña de 9 años en Bilbao

La principal hipótesis que baraja la Ertzaintza es que la niña falleció por una intoxicación de medicamentos

https://www.elconfidencial.com/espana/pais-vasco/2019-01-17/muerte-nina-nueve-anos-bilbao-crimen-madre-intoxicacion-medicamentos-investigacion_1765914/ç

2- 03MAR19 GUIPÚZCOA

Detenida una mujer en Mondragón por la muerte de su bebé

https://www.abc.es/espana/abci-detenida-mujer-mondragon-muerte-bebe-201903040557_video.html

Detenida una menor relacionada con la muerte de un bebé dejado en la calle en Guipúzcoa https://www.diariosur.es/nacional/encuentran-muerto-recien-nacido-gipuzcoa-20190303155825-ntrc.html

3y4- 14MAR19 GODELLA (VALENCIA)

Hallan muertos y enterrados a los niños desaparecidos en Godella ( un niño de tres años y medio y una niña de cinco meses)

La madre ha conducido a los investigadores hasta el lugar donde estaban los cadáveres, muy cerca de la casa en ruinas donde malvivía la familia

https://www.lasprovincias.es/sucesos/angustiosa-busqueda-dos-ninos-godella-20190314150842-nt.html

La joven envió una nota a su madre diciendo que se iba «con el Creador»

https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/03/15/detenida-envio-nota-madre-diciendo/1848752.html

La madre de los niños asesinados en Godella (Valencia) intentó asesinar a sus hijos ahogándoles en una fosa séptica días antes https://goo.gl/bu9am6

Los dos tenían el cráneo destrozado a golpes, desfigurado, como con saña y el suelo del agujero, dentro, estaba empapado en sangre. En principio, a falta de los resultados definitivos de la autopsia, esto sugiere que primero cavó un hueco en la tierra, luego los colocó dentro y allí les golpeó, aunque quizá ya estaban muertos antes.

https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2019-03-16/maria-arrojo-a-uno-de-sus-hijos-a-la-fosa-septica-horas-antes-del-doble-crimen_1885986/

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Paterna, en funciones de guardia, ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la madre de los dos menores de edad cuyos cadáveres fueron localizados el pasado jueves en la localidad de Godella.

https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/03/17/crimen-godella-parricidio-madre-prision/1849653.html

La madre que mato a los dos niños convocó a sus amigas para una barbacoa de despedida https://www.periodistadigital.com/politica/sucesos/2019/03/17/la-madre-que-mato-a-los-dos-ninos-convoco-a-sus-amigas-para-una-barbacoa-de-despedida.shtml#.XI9Y2dFba_I.twitter

5- 03MAY19 COSPEITO (LUGO)

La niña de 7 años hallada muerta en su casa de Cospeito pudo haber sido asfixiada

Los investigadores hallaron en la habitación el pijama de la madre con restos de sangre

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/cospeito/2019/05/08/nina-7-anos-hallada-muerta-casa-cospeito-pudo-haber-asfixiada/0003_201905G8P8991.htm

6- 23JUL19 AZPEITIA GUIPUZCOA

El niño de 4 años ahogado en Azpeitia fue asesinado por su madre https://www.elespanol.com/sociedad/sucesos/20190724/nino-anos-ahogado-azpeitia-asesinado-madre/416208822_0.html

7- 29JUN19 ALBACETE

Encarcelada una pareja en Albacete por la muerte de sus dos bebés en un año y medio (1 en 2018 que sumé en su año) https://www.elmundo.es/espana/2019/08/23/5d5ee8a5fdddffc89b8b4647.html

8- 02AGO19 GIJÓN

Al bebé encontrado en un contenedor en Gijón lo mataron con ensañamiento después de nacer https://www.larazon.es/sociedad/al-bebe-encontrado-en-un-contendor-en-gijon-lo-mataron-con-ensanamiento-EE24463979

Detienen a la madre del bebé de Nuevo Roces que murió apuñalado https://www.lne.es/gijon/2019/09/23/detienen-madre-bebe-nuevo-roces/2533649.html

La madre del bebé asesinado en Gijón se autoinculpa y exime a su pareja https://www.elcomercio.es/gijon/madre-bebe-contenedor-nuevo-roces-20190924084011-nt.html

Descartan que la madre del bebé de Nuevo Roces tenga un trastorno mental https://www.lne.es/gijon/2019/11/26/descartan-madre-bebe-nuevo-roces/2563449.html

La madre del bebé asesinado en Gijón se autoinculpa y exime a su pareja https://www.elcomercio.es/gijon/madre-bebe-contenedor-nuevo-roces-20190924084011-nt.html

Descartan que la madre del bebé de Nuevo Roces tenga un trastorno mental https://www.lne.es/gijon/2019/11/26/descartan-madre-bebe-nuevo-roces/2563449.html

9- 24SEP19 Sant Adrià de Besòs BARCELONA. ambos, él ejecutor

«No lo queríamos»: la confesión del padre de 16 años que lanzó a su bebé recién nacido al río

https://okdiario.com/sociedad/no-lo-queriamos-confesion-del-padre-16-anos-que-lanzo-bebe-recien-nacido-rio-4610787

10- 10OCT19 EL EJIDO-ALMERÍA

Detenida una mujer en El Ejido por matar presuntamente a su hijo de 7 años https://www.20minutos.es/noticia/3796029/0/madre-mata-hijo-el-ejido/

11 y 12- 13DIC19 GIRONA

Una mujer mata supuestamente a sus dos hijas e intenta suicidarse en Girona https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191213/los-mossos-investigan-la-muerte-de-dos-ninas-menores-de-10-anos-en-vilobi-donyar-7773568

13- 30DIC19 GIRONA

Detenida una madre por matar a su hija de diez años en la bañera https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20191230/madre-ahoga-hija-banera-llama-112-girona-7790461

14- 04OCT19 LAREDO-CANTABRIA

Fallecen una madre y su hija pequeña en un incendio en su vivienda en Laredo https://www.eldiariomontanes.es/region/laredo/fallece-madre-hija-20191004072422-nt.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Laredo

Al año siguiente nos enteramos que el incendio lo provocó la madre

El informe policial revela que la madre causó el incendio de Laredo en el que murió junto a su hija https://www.eldiariomontanes.es/region/laredo/informe-policial-revela-20200128220908-nt.html

15- 12MAR19 BARCELONA

Hallado un bebé muerto en un contenedor de Montcada i Reixac (Barcelona) https://www.elperiodico.com/es/sucesos-y-tribunales/20190312/bebe-muerto-contenedor-barcelona-montcada-7348952?utm_source=twitter&utm_medium=social

Una sudamericana de 45 años, la madre del bebé muerto de Montcada

https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/mujer-sudamericana-madre-bebe-montcada-reixac_1305_102.html

16- 11OCT19 GANDÍA VALENCIA

Un bebé muere tras tocar un cubo que llevaba lejía cuando gateaba en una casa de Gandía (culposo) https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-bebe-muere-tras-contactar-cubo-llevaba-lejia-gandia-201910091703_noticia.html

17 – NOV19 VALENCIA

Detienen en Valencia a una madre por la muerte de su bebé de 35 días tras dar a luz a escondidas el pasado noviembre https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-detienen-madre-muerte-bebe-35-dias-tras-escondidas-202002281135_noticia.html

Detenida una mujer por homicidio tras la muerte de su bebé de 35 días en Valencia https://www.lasprovincias.es/sucesos/detenida-mujer-muerte-20200228112852-nt.html

13 en el año 2020:

1- 27ENE20 LOGROÑO

Hallan muerta a una niña de 5 años en un hotel de Logroño mientras su madre intentaba suicidarse

La abuela materna está en busca. El padre había denunciado la no entrega de la menor https://www.elmundo.es/espana/2020/01/27/5e2ebcb1fdddffd0ab8b45d3.html

2 y 3- 30ENE20 ELCHE

Detenida una mujer en Elche que tras ocultar su embarazo dio a luz en el baño de su casa a dos bebés que llegaron ya fallecidos al Hospital del Vinalopó https://cadenaser.com/emisora/2020/01/31/radio_elche/1580466558_332091.html

4- 09FEB20 PALENCIA

Detenida una pareja por la muerte de su bebé al que lanzaron al río Carrión en un pueblo de Palencia https://www.abc.es/espana/castilla-leon/abci-detenida-pareja-muerte-bebe-lanzaron-carrion-pueblo-palencia-202002101112_noticia.html

5- 16FEB20 PALENCIA

Detenida por tirar a su hijo recién nacido sin vida a un contenedor en Palencia https://www.lavanguardia.com/sucesos/20200216/473600556073/detenida-titar-hijo-recien-nacido-muerto-contenedor-palencia.html

6- 10MAR20 ALMERÍA

Detenida la madre de un bebé hallado semienterrado en Vícar https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20200311/474086678957/detenida-madre-bebe-muerto-semienterrado-vicar-almeria.html

La detenida, madre de la bebé, intentó ocultar el embarazo y dio a luz sola hace unos dos días. Enterró el cuerpo a las puertas de su casa en Las Cimillas https://www.lavozdealmeria.com/noticia/3/provincia/188508/la-detenida-intento-ocultar-el-embarazo-y-dio-a-luz-sola-hace-unos-dos-dias

Entra en prisión investigada por homicidio la mujer detenida tras hallar a su bebé semienterrado en Vícar https://roquetas.ideal.es/vicar/entra-prision-por-homicilio-mujer-detenida-tras-encontrar-feto-vicar-almeria-20200313144826-nt.html

7- 06JUL20 MADRID

Una mujer mata a su hijo en un hostal de Madrid y luego se suicida http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/mujer-hostal-Madrid-luego-suicida-0-2247375246–20200706020622.html

La mujer que supuestamente mató a su hijo de cinco años en un hostal de Madrid había perdido su custodia https://elpais.com/espana/madrid/2020-07-06/la-mujer-que-supuestamente-mato-a-su-hijo-de-cinco-anos-en-un-hostal-habia-perdido-su-custodia.html

8- 15JUL20 BARCELONA

Un barrendero encuentra un bebé muerto en una bolsa de basura La presunta madre del bebé, de 14 años, ha sido ingresada en el Hospital de Vall d’Hebrom (Barcelona)

https://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/sucesos/barrendero-encuentra-bebe-muerto-bolsa-basura_1303858.html

Libertad vigilada para la menor, madre del bebé muerto en Nou Barris https://eltaquigrafo.com/libertad-vigilada-para-la-menor-madre-del-bebe-muerto-en-nou-barris/14413/

9- 15sep20 Castellón

Muere el bebé de 10 meses tras la agresión de sus padres en Castellón

la madre, de 17 años, ha sido internada en un centro de menores, mientras que el padre, de 20, ha sido ingresado en prisión preventiva

https://elcorreoweb.es/espana/muere-el-bebe-de-10-meses-tras-la-agresion-de-sus-padres-en-castellon-DM6817500

10- 11OCT20 ALBACETE

Detienen a una mujer en Albacete tras hallar a un recién nacido muerto por asfixia en una bolsa de plástico, tras negar ella haber parido quedó imputada por tal asesinato

https://www.eldigitalcastillalamancha.es/actualidad/336916031/Detienen-a-una-mujer-tras-hallar-un-recien-nacido-muerto-en-un-local-de-Albacete.htm

11- 19NOV20 LERIDA

Muere el bebé de Lleida de un mes ingresado por maltratos de la madre https://elcaso.elnacional.cat/es/sucesos/muere-bebe-lleida-tarrega-ingresado-maltratos-madre_41288_102.html

12- 24NOV20 MALAGA

Detenida una joven de 22 años por asesinar a su bebé de 18 meses en Málaga https://www.niusdiario.es/sociedad/sucesos/detenida-joven-asesinar-bebe-18-meses-malaga_18_3048420048.html

13- MAR20 TARRAGONA

Una chica mata con la ayuda de la abuela a su bebé en Tarragona https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/una-madre-de-20-anos-mata-con-la-ayuda-de-la-abuela-su-nad_48361_102.html

Detienen a una mujer y a su madre por la muerte de su hijo recién nacido en Tarragona https://www.elmundo.es/cataluna/2021/04/08/606f1754fc6c83694b8b4625.html

3 en lo que va del año 2021:

23ENE21 ZARAGOZA

muerte violenta de una niña de 2 años a manos supuestamente de su madre y de la actual pareja de esta, en Zaragoza

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/detenidos-padres-asesinar-hija-zaragoza_1454075.html

El desgarrador testimonio del padre de la niña de dos años asesinada presuntamente por su madre: «La muerte de Laia se podría haber evitado» https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/sucesos/testimonio-padre-nina-asesinada-golpes-asistidos-madre_18_3083070097.html

2- 28MAY21 ALICANTE

Detenidos (madre y pareja) por la muerte de su bebé, que llevaron muerto al hospital https://elcaso.elnacional.cat/es/noticias/pareja-detenidos-muerte-bebe-hospital-hoya-elche_50485_102.html

3- 31MAY21 BARCELONA

Detenida una mujer por asesinar a su hija de cuatro años en Barcelona https://cadenaser.com/ser/2021/05/31/sociedad/1622493308_642118.html

SUMAN 99 (20 de ellos con pareja también victimario).

Desde el año 2013 hay pues 142 menores víctimas de filicidio, los cuales podemos desglosar según agresores:

63 por padres o similar y 99 por madres o similares en estos 142 filicidios, sumando los 17 a manos de agresores con otra relación (13 mujeres y 4 hombres), suman 159 menores.

El total de estos 159 menores asesinados desde el 2013 se ven así en el INE:

2013: 23

2014: 17

2015: 23

2016: 14

2017: 22

2018: 18

2019: 21

2020: 16. INE informará en ABR2022

2021 (hasta fecha actualización): 5

SUMAN 159: 47 a manos de hombres, 92 a manos de mujeres y 20 a manos de ambos.