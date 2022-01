El nazismo revanchista en todo el mundo occidental

Pablo Craig Roberts.- Asistimos al regreso del nazismo, pero esta vez en todo el mundo occidental. Austria, Alemania e Italia han eliminado las libertades civiles más a fondo de lo que lograron Hitler y Mussolini. La Alemania, Austria e Italia re-nazificadas han destruido la relación médico-paciente más completamente que Josef Mengele. Los líderes políticos del nazismo resucitado son todos culpables de crímenes bajo las Leyes de Nuremberg.

¿Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia volverán a invadir estos países nazis y ejecutarán a los líderes por sus crímenes capitales? No. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia están haciendo lo mismo, al igual que Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Australia tiene campos de concentración, no para prisioneros de guerra japoneses sino para ciudadanos australianos sospechosos de haber tenido contacto con alguien infectado con Covid. En todas partes del mundo occidental “libre”, los funcionarios del poder ejecutivo han mostrado desprecio por los procesos constitucionales al hacer valer los poderes legislativos y emitir leyes en forma de mandatos. Los parlamentos y congresos han mostrado su propio desprecio por los sistemas políticos democráticos al aceptar la confiscación de sus poderes y la incorporación de la función legislativa al poder ejecutivo como sucedió en Roma bajo los Césares.

En Estados Unidos han aparecido pequeños nazis por todas partes. Los empleadores corporativos, las juntas escolares, los administradores universitarios, los dueños de equipos deportivos, los administradores de hospitales, los alcaldes y los gobernadores se han revelado como incipientes Führers que emiten órdenes ilegales: sean inyectados, a usted y a sus hijos pequeños, con una sustancia que ha demostrado no protegerlos. o cualquier otra persona contra Covid o cualquiera de sus variantes, pero se sabe que conlleva un alto riesgo de lesiones graves y muerte, o lo despiden y su carrera está al final. En la Alemania/Austria re-nazificada, las personas son amenazadas con prisión si se niegan a jugar a la ruleta rusa con su salud. ¿Ha habido algún gobierno anterior en la historia tan tiránico? Occidente ha logrado la tiranía suprema: su salud no depende de usted y su médico.

Cuando la Unión Soviética tuvo pasaportes internos, se vio como prueba de un pueblo sin libertad. Ahora todo el mundo “libre” occidental se enfrenta a pasaportes internos llamados pasaportes Covid. Una vez que existen estos pasaportes, cada derecho humano, cada libertad civil se convierte de un derecho a un privilegio sujeto a la aprobación del gobierno. Todos los derechos terminan. Los pasaportes se emiten a ciudadanos obedientes que por su servilismo obtienen privilegios para ir a restaurantes, bares, eventos deportivos y otras formas de entretenimiento, y para viajar y mantener sus trabajos. Ya no es el gobierno responsable ante los ciudadanos; son los ciudadanos responsables ante el gobierno. La libertad se redefine así como esclavitud, como en la distopía de George Orwell de 1984.

En los Estados Unidos, las únicas personas que murieron a causa de Covid fueron personas con sistemas inmunológicos debilitados por comorbilidades a quienes se les negó el tratamiento con tratamientos seguros conocidos como HCQ e Ivermectina, que también sirven como preventivos. Para evitar muertes por Covid, todo lo que era necesario era proteger a los vulnerables con dosis preventivas de HCQ o Ivermectina.

En cambio, las personas infectadas con covid fueron enterradas en hogares de ancianos llenos de ancianos con problemas inmunológicos. Nadie fue tratado, porque la autorización de uso de emergencia dada a la llamada “vacuna” requería que no hubiera tratamientos conocidos. Por lo tanto, Big Pharma y las agencias reguladoras capturadas (FDA, NIH, CDC, OMS) llevaron a cabo una campaña contra HCQ e Ivermectina. Se dijo que ambos eran inseguros y no aprobados (una doble mentira). Las prostitutas de los medios publicaron afirmaciones falsas de que los hospitales estaban llenos de personas enfermas por la ivermectina, supuestamente un medicamento para caballos. Los administradores del hospital aceptaron el protocolo que les entregaron Fauci y Big Pharma de que los hospitales deben evitar cualquier tratamiento con HCQ e ivermectina. independientemente de las órdenes del médico. La Asociación Médica Estadounidense, totalmente corrupta, aceptó esta violación de la relación médico/paciente.

Cuando se corrió la voz de que a los hospitales estadounidenses se les pagaba por matar, no por curar, a los pacientes infectados, los miembros de la familia tuvieron que acudir al poder judicial para obtener órdenes judiciales para obligar a los administradores asesinos del hospital a permitir que el médico de un paciente salvara su vida con ivermectina.

La pregunta que requiere desesperadamente ser investigada y respondida es: ¿Quién, qué agencia, bajo qué autoridad, con qué dinero apropiado estableció los incentivos para que los hospitales estadounidenses asesinaran personas con el fin de aumentar sus ingresos?

Este es el mayor crimen en la historia de Estados Unidos. Las personas responsables de esto deben ser arrestadas, juzgadas, condenadas y ejecutadas. Cada uno de ellos es culpable de asesinato en masa.

Pero no pasará nada, porque los medios no dejarán que se informe ninguna verdad sobre el Engaño del Covid. Lo crea o no, los medios estadounidenses son más dóciles como ministerio de propaganda que los medios bajo Stalin en la Unión Soviética. En la era soviética los medios de comunicación desarrollaron la técnica de la escritura para que el lector leyera entre líneas. Pero en los Estados Unidos “libres”, donde la prensa está protegida por la Primera Enmienda, se tomó la decisión de que los ingresos eran más importantes que la verdad para la existencia de los medios. Por lo tanto, los medios impresos, televisivos y NPR de EE. UU. se convirtieron en agentes de aquellos que proporcionaban sus ingresos publicitarios o sobornos ocultos.

Una vez más, aquí están las tasas de muerte y supervivencia de Covid por grupo de edad de infectados por Covid no tratados . La columna de la izquierda es la tasa de mortalidad por edad, la columna de la derecha es la tasa de supervivencia por edad. Recuerde, a las personas que murieron se les prohibió el tratamiento con HCQ e ivermectina que se sabe que salvan vidas por orden de Fauci.

Claramente, esta no es una pandemia peligrosa y ciertamente no requiere la destrucción permanente de un gobierno responsable logrado durante siglos. Fauci y su calaña malvada han devuelto a todo el mundo occidental a la era de esclavos y siervos donde nadie tiene voz excepto el gobernante.

Cuando confrontas el hecho de que la destrucción de la libertad occidental fue hecha por un puñado de punks totalitarios de dos bits como Fauci, no por tiranos de estatua como Stalin y Hitler, revela cuán vaciado está Occidente debido a una “educación”. ” sistema que durante décadas ha puesto en tela de juicio todos los logros occidentales y todos los valores occidentales. Las escuelas y universidades públicas, junto con las prostitutas de los medios y Hollywood, prepararon al pueblo estadounidense para la pérdida de su libertad.

Piénsalo. ¿Cuántos familiares y antiguos amigos tienes que, si no estás “vacunado”, no tendrán nada que ver contigo, que te dicen que eres egoísta y que no te preocupas por los demás, que corres el riesgo de exponer a otros a la muerte y lesiones? al no estar vacunado. Esta es la narrativa de Big Pharma, y ​​sus antiguos amigos y familiares creen en las mentiras egoístas y de aumento de ingresos de Big Pharma y son inmunes a los hechos conocidos y publicados con los que intenta, sin éxito, familiarizarlos.

A las personas que no pueden pensar por sí mismas (la mayoría de la población) se les lava el cerebro y se les adoctrina fácilmente. No es una población que pueda defender su libertad o hacer cumplir un gobierno responsable. Es una población de mierda que se vuelve contra los que les devuelven la libertad, no contra los que les quitan la libertad.

Sin embargo, esos pocos valientes (Frontier Doctors, Doctors for Covid Ethics, Robert F. Kennedy, Jr. y miles de médicos y científicos independientes (aquellos que no reciben subvenciones de Big Pharma)) que defienden la libertad lo hacen porque es libertad lo que son. defendiendo Están defendiendo un logro humano, el trabajo de unas pocas personas, que tomó siglos desde Alfredo el Grande en el siglo IX hasta la Revolución Gloriosa en 1680. El hecho de que la juventud de hoy nunca haya oído hablar de Alfredo el Grande o la Revolución Gloriosa demuestra cómo la educación ha borrado por completo los logros de la historia occidental. Estados Unidos, de hecho todo el mundo occidental, ya no tiene una población aculturada en los valores occidentales.

Fue este logro humano, un gobierno responsable, al que los Padres Fundadores de los Estados Unidos respondieron con las demandas de la Declaración de Independencia y las protecciones de la Constitución de los Estados Unidos.

Desacreditar estos documentos fundacionales ha sido la función principal de la educación estadounidense durante décadas. Hoy vemos el resultado: el pueblo estadounidense, y los del mundo occidental, han vendido su libertad por una “vacuna” que daña la salud y mata, pero no protege contra el Covid.

