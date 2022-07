El nuevo convenio militar con EEUU: entre la fractura con Podemos y el voto preso del PP

La invasión rusa de Ucrania ha provocado un aumento y redistribución de los efectivos militares de Estados Unidos en Europa. Un movimiento de piezas que va a afectar a casi una decena de países y entre los que, lógicamente, se encuentra España. La base española de Rota (Cádiz) verá como el número de destructores norteamericanos desplegados en la misma, y que forman parte del escudo antimisiles de la OTAN, aumentan de cuatro a seis.

Este movimiento puede ser un problema para el Gobierno, ya que supone modificar el convenio de relaciones con Estados Unidos, y eso tiene que pasar en primer lugar por el Consejo de Ministros y después por el Congreso de los Diputados. De hecho, el Ejecutivo llegó a estudiar si la ampliación del despliegue norteamericano podría encajar en el actual convenio -modificado y renovado por Pedro Morenés y Leon Panetta en 2015- con alguna trampilla, pero la realidad es que no es posible.

La cuestión ahora no es si tiene que pasar por Consejo de Ministros y Parlamento, sino cuándo se va a hacer. El Gobierno trasladó durante la Cumbre de la OTAN que no hay prisa para hacer este trámite legal, aunque otras fuentes cercanas al Ejecutivo plantearon la posibilidad de que el tema del Consejo de Ministros se hiciera durante este verano, aprovechando la relajación informativa, para que el desencuentro que va a provocar entre PSOE y Podemos no erosionase en exceso al Gobierno.

El problema que se encuentra el Gobierno es que está ampliación del despliegue estadounidense va a suponer un nuevo enfrentamiento entre los dos socios de Gobierno. Podemos, que todavía mama de la vieja herencia comunista de la Guerra Fría y es contrario a la OTAN -como se ha demostrado durante las últimas semanas-, se ha mostrado totalmente en contra del mismo y no duda en hacer públicas sus diferencias en este sentido.

Pedro Sánchez, Margarita Robles y José Manuel Albares están llamando a la reflexión al partido morado para tratar de conseguir su voto afirmativo en el Parlamento, pues en el Consejo de Ministros votarán lo que diga el presidente. Ponen como ejemplo el viraje que han dado partidos similares a Podemos en Suecia o Finlandia, renunciando a años y años de neutralidad internacional, pero no parece que de momento esté calando ese mensaje.

El PSOE sabe que no va a tener problemas para aprobar el nuevo convenio, pero no quiere que este tema se convierta en una nueva evidencia de que socialistas y podemitas ya solo están de la mano en el Consejo de Ministros por el mero interés de mantener el poder y que no lo consiga el PP. No quieren volver a dar el espectáculo parlamentario que dieron este jueves pasado, cuando antes mociones del PP en cuestiones de Estado votaron 14 veces lo contrario sobre 15 cuestiones.

Los socialistas saben perfectamente que ese convenio puede ser aprobado fácilmente con los votos del PP, cuyo sufragio está preso por su responsabilidad y sentido de Estado, y no puede votar algo diferente en una cuestión que no es más que una mera ampliación del convenio que firmó en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy y que entonces fue apoyo por el PSOE por ese mismo sentido de Estado. Incluso también puede ser apoyado por Vox, que siempre ha demostrado tener muchísimo más sentido de Estado que Podemos.

¿Qué dice el tratado de colaboración con EEUU?

En el anejo 2 de la última revisión del convenio entre hispano-estadounidense, relativo a «Bases españoles y niveles de fuerza autorizados», queda establecido que EEUU puede tener desplegados de forma permanente en la base de Rota un máximo de 4.250 efectivos militares y hasta un millar de trabajadores civiles. A día 1 de enero de este año, según datos del propio Gobierno estadounidense, había 3.200 militares, 400 reservistas y 400 empleados civiles en la base gaditana.

La llegada de estos dos nuevos destructores traerá consigo una tripulación aproximada de otros 600 efectivos de la Marina estadounidense, por lo que aumentará la presencia de militares profesionales hasta los 3.800, a lo que habrá que unir los 400 reservistas. En lo que al personal militar se refiere, se seguiría cumpliendo con el tope máximo. E incluso, aunque aumentasen de forma proporcional con los empleados civiles, también se entraría dentro de lo marcado por el convenio.

El problema es que en este mismo convenio se indica de manera precisa que solo puede haber un máximo de 4 destructores AEGIS para contribuir al escudo antimisiles de la OTAN, puesto en marcha por los estadounidenses en 2014. Es este apartado el que habrá que modificar para dar cabido a los 2 nuevos buques de guerra, siendo posible que se aproveche para dar más margen también en tema de personal o de aeronaves.

Y es que la parte del convenio relativa a Rota también establece que los estadounidenses pueden tener en esta base hasta 36 aeronaves -la base gaditana también tiene pista de despegue, lo que la convierte en una instalación militar irrenunciable para Washington-, destinadas a labores de servicios de apoyo y adiestramiento, reconocimiento naval, apoyo al transporte aéreo, patrulla marítima y vigilancia oceánica de superficie.

Esto es lo relativo a personal y material permanente en la base de Rota. Este anejo contempla la posibilidad de que Estados Unidos puede tener más efectivos establecidos en las bases españolas de Rota y Morón de la Frontera (Sevilla) -tiene permitido 2.200 militares, 500 civiles y 36 aeronaves- en determinados momentos debido a necesidad temporales que puedan provocar situaciones geoestratégicas no previstas.

Ese personal adicional-temporal no puede superar los 900 efectivos de la Marina (incluidos los infantes de marina), 1.300 efectivos de la Fuerza Aérea u 85 del Ejército de Tierra, estableciéndose específicamente que en el caso de la base aérea de Morón no podrán establecerse más de 800 militares adicionales y 14 aeronaves extra.